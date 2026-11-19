Con chaleco antibalas, esposado, custodiado por funcionarios de policía judicial y en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Así llegó a Bogotá este 18 de noviembre Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, uno de los jefes criminales más temidos de Antioquia. No se trata de una captura más. Las autoridades ofrecían una recompensa superior a los COP 800 millones por información que permitiera dar con su paradero y ponerlo ante las autoridades para que responda, entre otras cosas, por ataques a la fuerza pública, el asesinato de un…

Con chaleco antibalas, esposado, custodiado por funcionarios de policía judicial y en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Así llegó a Bogotá este 18 de noviembre Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, uno de los jefes criminales más temidos de Antioquia. No se trata de una captura más. Las autoridades ofrecían una recompensa superior a los COP 800 millones por información que permitiera dar con su paradero y ponerlo ante las autoridades para que responda, entre otras cosas, por ataques a la fuerza pública, el asesinato de un periodista, extorsiones y secuestros de campesinos. El Espectador accedió a la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía expuso la lista de crímenes por los que es investigado.

Las autoridades llevaban meses siguiéndole la pista a este hombre, quien, según la Fiscalía, habría empezado su carrera criminal cuando aún era menor de edad, en las filas del Ejército de Liberación Nacional (Eln). De allí habría pasado a las disidencias de las Farc, estructura ilegal en la que, según señala también Inteligencia Militar, era uno de los hombres claves de alias “Calarcá Córdoba”. Y en enero de este año habría pasado de las disidencias al Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país, con 165 estructuras de las que hacen parte unas 10.268 personas, según información del Comando General de las Fuerzas Militares. En Antioquia, su zona de operación, las autoridades le atribuyen delitos contra la fuerza pública y civiles.

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Su captura ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando alias “Primo Gay” se movilizaba por una vía de Yarumal (Antioquía). También fue capturado otro hombre identificado como Herny Sneyder Herrón Serna. Según la información entregada por la Fiscalía, la captura fue efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía, quienes los detuvieron y les encontraron, además, dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición. La razón del traslado de “Primo Gay” de Antioquia a Bogotá es que un juez de control de garantías de Medellín ordenó enviarlo a prisión preventiva y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo envió a la cárcel La Picota.

Ante el mismo juez de control de garantía, la Fiscalía le imputó a este hombre, en principio, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias. Se trata apenas de la primera parte de la imputación, pues el ente investigador señaló que en los próximos días será citado a una nueva audiencia en la que le imputarán otros crímenes relacionados con homicidios y graves violaciones de derechos humanos. En la imputación conocida por este diario, la fiscal del caso detalló en primer lugar que la caravana de “Primo Gay” cuando fue capturado era dos motos y un carro.

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Alias "Primo Gay" fue capturado el pasado 14 de noviembre en Briceño, Antioquia. Fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. Foto: Archivo Particular

“Era claro que se movilizaban varias personas que, precisamente, hacen parte de un grupo de delincuencia organizada”, señaló la fiscal. Y agregó que, en ese sentido, podría hacerse a una pena de entre 18 y 24 años de prisión por el delito relacionado con el porte ilegal de armas en flagrancia. Luego, la fiscal se refirió a los delitos relacionados con la presunta pertenencia del joven de 24 años a distintas estructuras criminales en Antioquia. La funcionaria del búnker detalló que en 2017 se creó un grupo armado en ese departamento, liderado por Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo”. Este disidente de las Farc murió el 10 de junio de 2022 durante un operativo del Ejército en el municipio de Barbosa (Antioquia).

Quien lo sucedió en la dirección del llamado frente 33, según la Fiscalía, fue Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Firu”, capturado el 23 de julio de 2024 durante un retén del Ejército a la sonada caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que también viajaba alias “Calarcá” hacia el municipio de Anorí (Antioquia). Según el ente investigador, alias “Primo Gay” mantuvo entre 2021 y 2025 “un acuerdo voluntario y permanente con integrantes de esa estructura armada” para controlar las zonas rurales de los municipios antioqueños de Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura, donde al parecer extorsionaba, secuestraba y asesinaba a campesinos. Algunas de sus víctimas, incluso, lo denunciaron ante la Fiscalía.

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“Usted ejerció mando sobre una comisión armada, impartió instrucciones a sus integrantes, asignó labores de vigilancia e información sobre la presencia de la fuerza pública y de otros grupos armados y participó en el recaudo de recursos y control armado en las zonas donde operaba”, dijo la fiscal del caso durante la imputación respecto al delito de concierto para delinquir agravado. A eso se suma su presunta responsabilidad en secuestros como el de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022, en el municipio de Cáceres, señalados falsamente de ser colaboradores del Clan del Golfo. “Bajo esa acusación, participó en su sometimiento y amarre. Les anunció que serían asesinados”, dijo la fiscal.

Estas dos personas estuvieron en un sitio “monte adentro”, secuestradas durante 15 días, “amarradas y sometidas a vigilancia armada, sin poder abandonar el lugar”, narró la fiscal. Finalmente, las víctimas lograron soltarse, escapar y poner el secuestro en conocimiento de las autoridades. Para la Fiscalía, además del uso de armas en flagrancia el día de su captura, hay pruebas suficientes que acreditarían que entre 2021 y 2025, cuando dirigió el frente 33 de las disidencias de las Farc, alias “Primo Gay” tenía el control de armas y municiones como fusiles AK47 y granadas. Esos señalamientos, según la fiscal, han sido corroborados en las versiones entregadas por exintegrantes de esa estructura ilegal que ya están capturados.

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El cuerpo de Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, fue rescatado por una comisión humanitaria tras su asesinato en el municipio de Briceño, en Antioquia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

Alias “Primo Gay” no aceptó ninguno de los delitos ni se pronunció sobre lo narrado por la fiscal del caso. Tampoco su defensa presentó recursos en contra de la imputación. La decisión del juez de control de garantías de enviar a este hombre a prisión preventiva está relacionada con el peligro que representa, según explicó la funcionaria del búnker, que parte de la estructura ilegal al mando del capturado siga operando en distintos municipios de Antioquia. Incluso, se refirió al uso de drones por parte de su grupo armado. “Tienen una tecnología tan avanzada y han realizado tantas capacitaciones en drones que ya han atacado a la fuerza pública o a grupos ilegales por medio de explosivos. Mientras estos grupos existan, habrá peligro futuro”, señaló.

Sin embargo, son varios los casos en los cuales las autoridades han señalado públicamente a “Primo Gay” como presunto responsable, pero por los cuales no ha sido imputado. Uno es el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente, de Yarumal, que cubría las movidas de los grupos ilegales en el norte de Antioquia. El 5 de mayo de este año, el joven de 25 años salió en moto hacia la vereda Palmichal, de Briceño, para hacer reportería. Al parecer, hombres al mando de “Primo Gay” lo interceptaron y lo llevaron a la escuela. Habrían encontrado en su celular un chat con un integrante del Ejército y lo acusaron de colaborar con la fuerza pública. Fue asesinado y días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo.

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También la Fiscalía tiene en la agenda la imputación por un ataque a la fuerza pública el 21 de agosto de 2025 en Amalfi. Un helicóptero Black Hawk en el que se transportaban integrantes de antinarcóticos de la Policía fue blanco de un explosivo instalado en el sitio de aterrizaje, al parecer, por hombres al mando de “Primo Gay”. Fueron 13 los uniformados que murieron en ese hecho y cuatro más quedaron heridos. Al drama del atentado se sumó el problema de acceso a la zona donde iban a adelantar trabajos de erradicación de cultivos de uso ilícito, que retrasó el rescate hasta un día después. Con este jefe criminal capturado, ahora la Fiscalía tendrá que avanzar para atribuirle los hechos en los que pueda probar su responsabilidad.

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