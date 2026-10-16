Gobierno anuncia grupo especial de la Fiscalía por ataques contra funcionarios del Inpec

A través de un video, el ministro de Justicia, Iván Cancino González; el fiscal general de la Nación (e.), Gilberto Javier Guerrero; y el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, se pronunciaron sobre los recientes ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). “Le hemos pedido al señor fiscal que cree un grupo especial y al señor mayor general de la Policía que tome algunas medidas para brindar protección a todo el cuerpo del Inpec”, aseguró el ministro.

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Según explicó Cancino, los recientes ataques contra funcionarios del Inpec estarían relacionados con la política del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los establecimientos penitenciarios. “Fruto de esa política se ha dado como resultado la reducción de la delincuencia y que también la Fiscalía, de forma articulada, ha podido judicializar a muchas personas que han cometido delitos”, señaló el jefe de cartera.

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“De parte de la Fiscalía General de la Nación, nuestro absoluto compromiso por investigar estos hechos con la mayor dedicación, responsabilidad y profesionalismo. Para esos efectos, como lo mencionó el ministro, se crea un grupo de tareas especiales”, detalló el fiscal general (e). Además, agregó que dicho equipo tendrá como objetivo adelantar las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por su parte, Barrera Peña aseguró que los funcionarios del Inpec “no están solos. La Policía Nacional está con ustedes y todas las capacidades operativas, de inteligencia y de investigación criminal están a disposición para ir detrás no solo de los autores materiales, sino de aquellos intelectuales que han atentado contra su vida”.

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Asimismo, el ministro de Justicia se pronunció en nombre del presidente De la Espriella: “Nuestro abrazo solidario, nuestro respaldo, y para aquellas personas que están cometiendo atentados, para los que están haciendo videos amenazando, vamos por ustedes”. Y agregó: “No habrá un lugar donde se podrán esconder”.

Su pronunciamiento se da luego de que, en la mañana de este 15 de octubre, fuera asesiando otro funcionario del Inpec, identificado como Duego Acevedo Garzón. El hombre fue atacado con arma de fuego en el barrio Santa Cruz del municipio de Girón (Santander).

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De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el interior de un local, donde hombres armados dispararon contra él. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Su asesinato ocurre dos días despúes de la muerte de otro guardia en Cúcuta (Norte de Santander). El dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego en la noche del pasado lunes 12 de octubre, luego de salir de su turno en la Cárcel Modelo.

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Según la información conocida, se dirigió en su vehículo a una estación de servicio del barrio Prados del Este para tanquear y allí habría sido atacado por hombres armados. Las autoridades llegaron de inmediato para verificar lo ocurrido y confirmar su identidad.

Antes, en la noche del sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla (Atlántico), fueron atacados por hombres armados a las afueras del penal y debieron ser llevados de urgencia a un centro asistencial.

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