Hay más suposiciones, que realidades: UNP sobre presuntos nexos entre funcionarios con disidencias

Augusto Rodríguez es el director de la Unidad Nacional de Protección desde agosto de 2022. Foto: UNP Foto: Unidad Nacional de Protección

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y la cúpula militar estuvieron presentes en el debate al que citó este 3 de diciembre la senadora Paloma Valencia por la supuesta relación del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, con las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”.

Rodríguez, director de la UNP, habló sobre las investigaciones que adelantan las autoridades sobre el material que se le incautó a estas disidencias cuando se movilizaban en camionetas de la Unidad, el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). En teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, de acuerdo con Noticias Caracol, existirían pruebas sobre las posibles reuniones entre este grupo, Mejía y el general Huertas para crear una fachada de seguridad que les permitiría a las disidencias operar con vehículos blindados y armas legales.

“Pienso que a estas alturas de la vida y de la discusión ya tendríamos que tener un poco de claridad sobre esto y despojar de tanta prevención un debate. Es decir aquí hay muchas más suposiciones, que realidades”, señaló Rodríguez, agregando que la Fiscalía todavía no ha confirmado si las voces que se escuchan en dichos dispositivos si corresponden al general Huertas y Mejía.

“Esos elementos digamos que para mí son los que hoy podrían resolver la situación tanto de este debate, como toda la serie de elucubraciones que se han venido trazando”, declaró el director de la UNP. También recordó que “ese material que contenían esas memorias pues están en la Fiscalía de Medellín desde hace 16 meses, eso se ha dicho acá, y lo que nos preocupa es que durante todo ese tiempo han podido habernos aclarado de qué tipo de información contendría y no estaríamos ante una situación como hacer suposiciones de que tenían una información, o la otra”.

El director añadió que “en un momento determinado la Fiscalía tendría que decir qué información había ahí. Si estaban las voces del señor Huertas o del señor Mejía, o de ambos, y si no es así, pues cómo se construyen otras versiones por fuera de esos elementos de información”. Rodríguez aclaró que en enfocó en el material incautado “porque fueron encontrados dentro de las camionetas (de la UNP) y mis escoltas acompañaron esa diligencia, pero yo realmente lo que veo es que el debate se ha politizado demasiado”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.