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De la Espriella lanza ofensiva contra Segunda Marquetalia y dice que va por “Iván Márquez”

Tras la reciente extradición de alias “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera, y la firma de la resolución para enviar a Estados Unidos a alias “Allende”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia, el primer mandatario busca darle un golpe a esta última disidencia: “Dar de baja” o extraditar a alias “Iván Márquez”.

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Redacción Judicial
28 de septiembre de 2026 – 07:56 p. m.
Iván Márquez es el máximo jefe de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.
Iván Márquez es el máximo jefe de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.
Foto: (EPA) EFE - Leonardo Muñoz

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El presidente Abelardo de la Espriella sentenció a la Segunda Marquetalia: ahora va por su jefe natural, alias “Iván Márquez”. El anuncio lo hizo después de extraditar a Geovany Rojas, alias “Araña”, quien comandó con Márquez ese grupo disidente de las Farc hasta 2024, cuando se separó con los Comandos de Frontera. Para el actual jefe de Estado, ya no importa en qué grupo estén: todos son tratados bajo los términos de “terroristas” o “narcotraficantes”. Según el mandatario, “Márquez” es requerido por la justicia norteamericana por los delitos…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Lalo(70277)Hace 8 minutos
    Qué anuncio más estúpido. En lugar de agarrarlo y mostrarlo como éxito político y militar lo alerta. Si algo tienen estos mandos es sagacidad y conocimiento del terreno. Vamos a ver cómo le sale esta bravuconada al fantoche.
  • Alberto Gómez(jbw8b)Hace 24 minutos
    Afortunadamente un atentado del otro petrista mordisco lo dejó tuerto, manco y ciego. Lo salvó el íntimo amigo de petro maduro. No será difícil, ahora sin el apoyo de Venezuela, cazarlo como la vil rata que es. Será hermoso ver a nuestro presidente Abelardo dando un discurso frente a su bolsa blanca.
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