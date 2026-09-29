De la Espriella lanza ofensiva contra Segunda Marquetalia y dice que va por “Iván Márquez”

El presidente Abelardo de la Espriella sentenció a la Segunda Marquetalia: ahora va por su jefe natural, alias “Iván Márquez”. El anuncio lo hizo después de extraditar a Geovany Rojas, alias “Araña”, quien comandó con Márquez ese grupo disidente de las Farc hasta 2024, cuando se separó con los Comandos de Frontera. Para el actual jefe de Estado, ya no importa en qué grupo estén: todos son tratados bajo los términos de “terroristas” o “narcotraficantes”. Según el mandatario, “Márquez” es requerido por la justicia norteamericana por los delitos…

El presidente Abelardo de la Espriella sentenció a la Segunda Marquetalia: ahora va por su jefe natural, alias “Iván Márquez”. El anuncio lo hizo después de extraditar a Geovany Rojas, alias “Araña”, quien comandó con Márquez ese grupo disidente de las Farc hasta 2024, cuando se separó con los Comandos de Frontera. Para el actual jefe de Estado, ya no importa en qué grupo estén: todos son tratados bajo los términos de “terroristas” o “narcotraficantes”. Según el mandatario, “Márquez” es requerido por la justicia norteamericana por los delitos relacionados con envío de drogas y concierto para delinquir. La semana pasada también firmó la extradición de alias “Allende”, mano derecha de ese jefe disidente.

Después de despedir a Rojas en un avión hacia una cárcel en Estados Unidos, el mandatario anunció oficialmente la ofensiva contra el jefe de la Segunda Marquetalia: “Vamos a extraditar a Iván Márquez”, apuntó De la Espriella. Sobre estos movimientos al interior de la Segunda Marquetalia, así como en las filas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, se espera que en el mundo criminal existan reacomodos internos.

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Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses (Core), explica que la reconfiguración al interior de Comandos de Frontera ya se venía dando incluso antes de la extradición de alias Araña. “La extradición en sí podría no tener tanto efecto, puesto que ya hubo un reacomodo a nivel local de posicionamiento de líneas internas. La reconfiguración se ve entonces desde el nuevo comandante, que ya sabemos que es Jairo Marín, un viejo mando de las Farc. Eso puede hacer que la visión un poco más guerrillera coja más fuerza frente a otros miembros que están más desde el lado del crimen organizado. Las unidades de Comandos de Frontera más vinculadas a los exFarc van a tomar más importancia en esa reconfiguración”, señaló.

Sobre las posibilidades de una reconfiguración, Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), apunta: “Lo seguro es que lo que se conoce hoy como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano deje de existir y ocurra un fraccionamiento de las estructuras. A eso se le suma que es bastante probable que alias ‘Araña’ entre en un formato de colaboración con la justicia americana. Esto podría generar un proceso de reajuste y de incremento de la violencia”.

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Por su parte, Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto, explicó que estos movimientos en el mundo criminal pueden generar un efecto diferente al de la reconfiguración que se esperaría. “En primer lugar, el piloto de sometimiento que anunció el gobierno será determinante, empezando por facciones de Comandos de Frontera que pueden estar interesadas en esa salida y que no quieren enfrentar el mismo destino que Araña o Allende, pero que tampoco confían en el Estado”, explicó. Mantilla agregó que es importante considerar la coordinación en materia de seguridad que han anunciado Colombia, Ecuador y Estados Unidos justo en la zona de influencia de Comandos de Frontera y los efectos que eso tendrá sobre el grupo armado.

Por ahora, lo que se sabe del plan de sometimiento del Ministerio de Justicia es que se planteará una política de “acogimiento voluntario al Estado de Derecho, una oferta con condiciones fijadas en la Constitución y en la ley y no una negociación abierta, demorada, intrascendente con quienes delinquen y no la cumplen”. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que “para las personas que tengan mando, la rebaja será del 30 % y para los demás del 50 %, y hay algunas circunstancias que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte y el cumplimiento de las condiciones de entrega”.

El jefe de la cartera aclaró que quienes pretendan acogerse “deberán entregar las armas y la totalidad de los bienes obtenidos ilegalmente, además de proporcionar información que contribuya al desmantelamiento de las estructuras y a la reparación de las víctimas. Asimismo, el proyecto también contempla que suministren datos sobre rutas criminales, cultivos ilícitos, personas desaparecidas o secuestradas, hechos de corrupción y posibles conexiones políticas de las organizaciones”.

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Alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 25 de septiembre. Foto: EFE - Policía de Colombia

La relación entre la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera

Durante el pronunciamiento del pasado 25 de septiembre, el presidente se tomó un momento para explicar que alias “Araña” era el jefe de los Comandos de Frontera, una disidencia de las antiguas Farc que estuvo vinculada a la Segunda Marquetalia, comandada por “Iván Márquez”. El contexto de esa ruptura sucedió en junio de 2024, en medio de las dinámicas y tensiones de la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro.

Lejos de ser un grupo armado con un mando unificado, la Segunda Marquetalia es una coalición de estructuras desiguales, unas con más poder que otras, pero que en su momento se agruparon para escamparse en la apuesta de paz del gobierno anterior. Sin embargo, la falta de unidad de mando provocó que pronto se diluyera esa coalición y dos de sus más poderosas estructuras decidieron separarse. Por un lado estaba la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y Cauca, y por otro lado estaban los Comandos de Frontera, con presencia en Putumayo y Caquetá, al mando de alias “Araña”.

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Ante la ruptura, “Iván Márquez” envió una carta a la delegación en el espacio de diálogo para desautorizar cualquier avance en la mesa de diálogo, por lo que se creó entonces la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Desde ese contexto en 2024, no se sabe nada de “Márquez”. “Desde junio de 2024 dejamos de tener noticia o conocimiento del señor. En la mesa perdimos el contacto con él. No volvimos a comunicarnos, menos ahora que no existe una mesa de diálogo”, explicó a este diario Armando Novoa, exjefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia y posteriormente con la Coordinadora Nacional.

Desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, su misión de terminar con la estrategia de paz total del gobierno anterior ha estado clara. En su discurso de posesión ante las Fuerzas Militares, el mandatario señaló que la opción del diálogo está completamente agotada y desde entonces ha dicho que “acabará” con las mafias, los criminales y el narcotráfico. En esa misión, el gobierno ha dado luz verde a más de 90 extradiciones, entre ellas la de “Araña”. La orden de su entrega a Estados Unidos se frenó durante el gobierno de Petro por ser miembro de la mesa de diálogo, pero tras la llegada del nuevo mandatario y el desmonte de la paz total, la extradición se hizo efectiva.

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Ahora el turno será para alias “Iván Márquez”. Así lo declaró De la Espriella en una reciente intervención: “A los criminales les dejo un mensaje: el Estado los va a perseguir. Otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar es Iván Márquez porque el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir”. En esa misma semana, el presidente firmó la resolución para aprobar la extradición de Allende Perilla Sandoval, el segundo al mando y mano derecha de la Segunda Marquetalia, requerido por los delitos de fabricación y envío de droga, y concierto para delinquir.

Sin embargo, en el caso de “Iván Márquez”, la ruta no es clara, principalmente porque las autoridades dejaron de saber de él desde 2024. Así las cosas, falta ver en qué se traduce la advertencia del expresidente, que ya ha dejado claro para dónde va su política de seguridad.

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