En términos simples, el decreto establece tres reglas para que el Consejo de Estado conozca estas tutelas en primera instancia y ya no sean tramitadas por los jueces del circuito….

Las tutelas interpuestas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ahora deberán llegar por reparto, en primera instancia, al Consejo de Estado. La norma, firmada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, modifica el numeral 2 del Decreto 1069 de 2015.

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Minjusticia firma decreto que envía al Consejo de Estado las tutelas contra el presidente

En términos simples, el decreto establece tres reglas para que el Consejo de Estado conozca estas tutelas en primera instancia y ya no sean tramitadas por los jueces del circuito. La primera aplica cuando la acción se dirige contra actuaciones u omisiones del presidente en ejercicio de sus funciones. La segunda, cuando además del presidente se demanda a otras autoridades públicas o a particulares. La tercera, cuando la tutela se refiere a acciones u omisiones de autoridades o particulares relacionadas con las competencias que el artículo 189 de la Constitución le asigna al jefe de Estado.

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Sin embargo, el decreto establece una excepción para la política de drogas y los planes de erradicación de cultivos ilícitos, cuyas tutelas seguirán llegando a los jueces del circuito.

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"Salvo lo previsto en los siguientes numerales, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, y las dirigidas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría", se lee en el decreto.

El documento firmado por el ministro Cancino también tiene otras precisiones. Por un lado, recuerda que, de acuerdo con la Sentencia C-284 de 2014, "todos los jueces de la República, con independencia de su adscripción orgánica, integran funcionalmente la jurisdicción constitucional cuando conocen acciones de tutela".

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Y aclara que el nuevo decreto "no se funda en una falta de idoneidad de los jueces del circuito ni atribuye al Consejo de Estado una competencia constitucional exclusiva respecto de las tutelas contra el Presidente de la República".

Asimismo, hace una aclaración sobre la distinción entre competencia y reparto, fijada por la Corte Constitucional: "Para efectuar este último (reparto) se atenderá a los sujetos formalmente señalados en la solicitud, sin anticipar un juicio sobre su legitimación en la causa, su responsabilidad o el fondo de la controversia".

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