Juliana Guerrero llega a acuerdo con la Fiscalía por caso de títulos universitarios falsos

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, admitió haber presentado títulos universitarios falsos para aspirar a cargos en el gobierno de Gustavo Petro. En la audiencia en la que se esperaba que fuera llamada a juicio por la Fiscalía para que respondiera por su responsabilidad en el delito de fraude procesal, se conoció que ella y el ente investigador llegaron a un acuerdo. Ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, el ente investigador dio a conocer el acuerdo pactado con…

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, admitió haber presentado títulos universitarios falsos para aspirar a cargos en el gobierno de Gustavo Petro. En la audiencia en la que se esperaba que fuera llamada a juicio por la Fiscalía para que respondiera por su responsabilidad en el delito de fraude procesal, se conoció que ella y el ente investigador llegaron a un acuerdo. Ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, el ente investigador dio a conocer el acuerdo pactado con Guerrero en la mañana de este miércoles.

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Según la Fiscalía, la joven de 24 años, que fue también una de las personas más defendidas en intervenciones públicas por el expresidente Gustavo Petro, logró la expedición de dos títulos académicos sin el cumplimiento de ningún requisito, para presentarlos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II): uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública.

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Durante la audiencia, el ente investigador leyó el preacuerdo. «Juliana Andrea Guerrero, el 3 de septiembre de 2025, decidió cargar al Sigep II dos diplomas académicos falsos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, con sus respectivas actas de grado falsas emitidas con fecha de 1 de julio del mismo año por la Fundación San José. Dichos documentos fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos». La Fiscalía agregó que presentó todos esos documentos ante el Ministerio de la Igualdad para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en la extinta cartera de la Igualdad «con el fin de hacer inducir en error a funcionarios de dicho ministerio».

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Dentro de su lectura, la Fiscalía dijo que Guerrero «desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública. El delito de fraude procesal se perfeccionó en el omento mismo en e que la procesada cargó los documentos en la plataforma Sigep II, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de hacer inducir en error a los servidores públicos, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se haya materializado». El ente investigador agregó que con el acuerdo pactado, la pena máxima para Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal sería de tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilidad para aspirar a cargos públicos por dos años y medio.

El ente investigador también fue claro al resaltar que Juliana Guerrero, cuando presentó los documentos falsos, no había cumplido con ninguno de los requisitos para graduarse: no había presentado las Pruebas Saber, no registraba asistencia a clases ni había terminado de cursar el plan de estudios correspondiente a esos programas académicos.

De acuerdo con lo que se conoció durante la audiencia, los acercamientos entre Guerrero y la Fiscalía venían desde hace semanas y el acuerdo se concretó el pasado viernes 4 de septiembre. A su turno, Guerrero tuvo que admitir ante el juez que “realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”.

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Como parte del acuerdo hecho con la Fiscalía, Guerrero tuvo que pedir disculpas públicas. «Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme o para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones», dijo Guerrero en la audiencia. Asimismo, pidió «perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador Francisco Pareja, a su vicerrectora académica Estefany Camacho, a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual manera, le pido de manera sincera perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país».

Juliana Guerrero agregó que pese a sus disculpas, «soy consiente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes a pesar de lo sucedido no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento por recordarme que un error no tiene porqué definir toda una vida». La excandidata a viceministras expresó también que «a todos los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado».

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Por estos mismos hechos, el ente investigador también llamó a juicio a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, la institución de la que habrían salido los títulos posiblemente falsos. El exfuncionario de la universidad involucrado en este expediente tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público. Lo que argumentó la fiscal del caso es que Gutiérrez Martínez “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”. Esto, pese a que la joven ni siquiera registraba su asistencia a las clases.

Tanto la Fiscalía como la representación de la universidad argumentaron que Luis Carlos Gutiérrez Martínez se puso a disposición para aclarar lo sucedido con los títulos falsos. Entre otras cosas, aceptó que “consignó hechos falsos en documentos auténticos” al usar su usuario en las plataformas institucionales para validar los certificados académicos de Juliana Guerrero, pese a que no cumplía con los requisitos. La sentencia en su contra, conocida el pasado lunes, señala que el exfuncionario, “en su calidad de secretario general, tenía a cargo la verificación, validación y certificación de los títulos académicos”. De ese modo, “faltó a la verdad y creó un riesgo público”, pues la educación es de carácter público, aunque esté en manos de instituciones privadas.

La decisión si el juez avala o no el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía, así como el sentido del fallo, se conocerá este miércoles 9 de septiembre desde las dos de la tarde.

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