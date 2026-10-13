Quienes lo conocieron desde niño lo describieron como una persona que siempre pensaba en las necesidades de los demás y que llegó a convertirse en un líder de su comunidad. Precisamente,…

En una eucaristía celebrada en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en Itagüí (Antioquia), familiares, amigos y vecinos despidieron el pasado 12 de octubre a Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex. Urán Cano murió el viernes 9 de octubre, tras quedar en medio de un tiroteo en el centro de Medellín.

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Los detalles del asesinato del líder social que quedó en medio de un tiroteo en Medellín

Quienes lo conocieron desde niño lo describieron como una persona que siempre pensaba en las necesidades de los demás y que llegó a convertirse en un líder de su comunidad. Precisamente, mientras adelantaba actividades relacionadas con su labor comunitaria, quedó en medio de un hecho violento que terminó costándole la vida.

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La JAC del barrio Artex relató que Urán Cano había viajado al centro de Medellín para comprar regalos destinados a los niños que participarían en una actividad comunitaria programada para el sábado 10 de octubre. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que registró su asesinato como el número 123 de líderes sociales en lo corrido de 2026, señaló que el líder estaba realizando esas diligencias cuando quedó en medio del episodio en el que intervino un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Hacia las 4:00 p. m. del viernes, en la calle 52 con carrera 43, un hombre que acababa de salir de una entidad financiera con cerca de COP 27 millones fue abordado por presuntos asaltantes. Según versiones preliminares, el dinero provenía de la venta de un vehículo.

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Los reportes difieren sobre el número de atacantes: algunas versiones hablan de un presunto asaltante, mientras que otras señalan a dos hombres que habrían utilizado un arma traumática. Durante el forcejeo, la víctima del intento de hurto habría recibido un disparo en el tórax. Un agente del CTI que transitaba por el lugar intervino con su arma de dotación. En el intercambio de disparos resultaron heridos uno de los presuntos agresores y Urán Cano, quien caminaba por el sector.

Ambos fueron trasladados a centros médicos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín, uno falleció a las 3:45 p. m. y el otro a las 12:15 a. m. del sábado. Sin embargo, otras versiones indican que ninguno alcanzó a recibir atención médica. Inicialmente, varios testigos creyeron que los dos fallecidos eran los presuntos asaltantes. Horas después se conoció que uno de ellos era el líder comunal.

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La Policía y la Fiscalía analizan las cámaras de seguridad del sector para establecer de dónde provino el disparo que causó la muerte de Urán Cano y determinar si hubo más personas involucradas en el intento de hurto. El agente del CTI se presentó voluntariamente ante las autoridades y entregó su arma para los respectivos análisis de balística.

De acuerdo con el Sisc, hasta el 10 de octubre se habían registrado 202 homicidios en Medellín, 15 de ellos relacionados con hurtos. Indepaz también recordó las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos asociados a la presencia de grupos armados en la ciudad, aunque no vinculó esa situación directamente con este caso. Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, la comunidad de Itagüí pide justicia por la muerte de Juan Esteban Urán Cano.

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