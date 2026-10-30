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Masacres y pueblos arrasados: los horrores de las Farc en Tolima, Huila y Quindío

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a nueve exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Tolima, Huila y Quindío. La decisión, que llega en medio de los cuestionamientos a la justicia transicional, muestra parte del mapa del horror perpetrado por la guerrilla entre los noventa y los dos mil.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Aunque las Fuerzas Militares intentaron tomar el control de Puerto Saldaña, las Farc se tomaron el pueblo por más de un mes, asesinaron a civiles y hostigaron a la fuerza pública.
Aunque las Fuerzas Militares intentaron tomar el control de Puerto Saldaña, las Farc se tomaron el pueblo por más de un mes, asesinaron a civiles y hostigaron a la fuerza pública.
Foto: Archivo El Espectador

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Tomas guerrilleras de pueblos completos. Masacres de civiles inocentes. Desplazamientos masivos de comunidades. Amenazas y asesinatos de funcionarios públicos. Persecuciones. Torturas. Desapariciones forzadas. Estos son algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. Los comparecientes fueron llamados este 29 de octubre a reconocer responsabilidad por graves hechos ocurridos…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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