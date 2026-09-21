Muere alias “Cholo”, presunto segundo jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Como reacción al operativo, se presentaron quemas de vehículos y bloqueos sobre la Ruta del Sol. Ante las alteraciones del orden público, El Espectador conoció…

La Policía Nacional confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo” o “Comando 25”, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), realizado este lunes 21 de septiembre. En la misma acción policial también murió el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como máximo jefe y financiador de las ACSN.

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Como reacción al operativo, se presentaron quemas de vehículos y bloqueos sobre la Ruta del Sol. Ante las alteraciones del orden público, El Espectador conoció que esta noche se realizará en el departamento de Magdalena un Puesto de Mando Unificado (PMU) para definir las medidas de seguridad que se adoptarán en la región, ante posibles represalias del grupo armado. En la reunión participarán la Policía, los gobernadores locales y el cuerpo de bomberos.

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De acuerdo con las autoridades, “Cholo” era señalado como el segundo jefe de la organización, por debajo de alias “Pinocho”. Su ubicación en la estructura fue conocida por las autoridades a través de un organigrama que muestra la presencia de las ACSN en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, con más de 700 integrantes y en más de 14 municipios.

Alias "Cholo" no era un desconocido para las autoridades. En diciembre de 2025, unidades especializadas de la Policía Nacional lo interceptaron cuando se movilizaba en una camioneta por la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta. Pese a la captura, José Luis Pérez Villanueva fue dejado en libertad.

Durante la verificación jurídica, las autoridades encontraron como obstáculo la Resolución 0-0337 A del 20 de noviembre de 2025, con la que la Fiscalía General de la Nación había prorrogado la suspensión de las órdenes de captura en su contra, en el marco de los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con las ACSN. Los procesos suspendidos incluían homicidio, extorsión, sicariato y concierto para delinquir.

Esa suspensión se mantuvo cerca de un año. Fue solo hasta el 1 de septiembre de 2026 cuando la Fiscalía reactivó la orden de captura contra Pérez Villanueva, junto con las de otros integrantes de las ACSN, como consecuencia del desmonte de la política de paz total.

La muerte de alias “Cholo” se da semanas después de otro golpe contra el grupo heredero del paramilitarismo. El pasado 4 de septiembre, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, murió en un operativo policial en Riohacha. Tras ese hecho, “Cholo” y alias “Patilizo” habían quedado señalados como dos de los principales mandos tras un reacomodo interno de la organización.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias "Bendito Menor" en un operativo que, según explicó, fue coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). "Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país: alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’. Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población", declaró el mandatario desde Riohacha, donde se desarrolló la operación.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que en el mismo procedimiento también fueron neutralizados alias "El Tío", señalado como jefe logístico de la estructura; alias "Casiloco", encargado del componente financiero, y alias "La Bebecita", pareja sentimental de alias "Naín" y miembro de su círculo cercano.

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