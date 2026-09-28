Tribunal de Cali confirmó condena contra feminicida de Luz Mery Tristán, pero rebajó la pena

El 4 de marzo de 2025, un juez penal condenó a Andrés Gustavo Ricci García a 45 años y nueve meses de prisión en primera instancia. En esa instancia, el empresario fue declarado responsable de los…

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali confirmó la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio de la patinadora Luz Mery Tristán. Sin embargo, la decisión redujo la pena de 45 años y nueve meses a 41 años y cinco meses de prisión, y mantuvo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

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El 4 de marzo de 2025, un juez penal condenó a Andrés Gustavo Ricci García a 45 años y nueve meses de prisión en primera instancia. En esa instancia, el empresario fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Al resolver la segunda instancia, el tribunal aceptó la petición que la Fiscalía había hecho en sus alegatos de conclusión durante el juicio inicial: excluir la condena por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ya que Ricci García tenía el permiso correspondiente. Por eso, la Sala Penal modificó la sentencia y redujo la pena a 41 años y cinco meses de prisión por feminicidio agravado.

La decisión también respaldó las pruebas que presentó el ente investigador sobre el ciclo de violencia al que Ricci García sometió a la deportista. Según las pruebas, movido por los celos, el empresario agredió física, verbal y psicológicamente a su pareja antes de matarla con un arma de fuego en la vivienda de ambos, ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía que lleva al cerro de Cristo Rey. Cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali, encontraron a Ricci García con un arma en la mano y el cuerpo de la patinadora en una de las habitaciones.

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