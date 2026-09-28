Choque de versiones en caso de Miguel Uribe sobre posibles infiltraciones en su esquema

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, se pronunciaron tras confirmarse la noticia de la muerte de Miguel Orlando Guzmán, alias "Robinson Gutiérrez", presunto integrante de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por "Iván Márquez". Este hombre, según la información entregada por las autoridades, era una de las personas señaladas por el crimen del político del Centro Democrático.

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Por medio de sus redes sociales, María Claudia Tarazona le envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella en el que se refirió a la muerte de alias "Robinson Gutiérrez" en medio de una operación militar contra la estructura estructura Teófilo Forero Castro, en Tello (Huila). La viuda del senador pidió avanzar en la investigación para esclarecer el caso. "Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia", escribió la esposa del fallecido senador.

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Miguel Uribe Londoño, padre del también precandidato presidencial del Centro Democrático, también escribió en redes sociales un mensaje sobre la muerte de alias "Robinson Gutiérrez" y señaló de forma directa al expresidente Gustavo Petro por el crimen. "Petro instigó el asesinato, sabía que lo iban a matar, le quitó la protección con la complicidad de su amigo el director de la UNP y sabe quién dio la orden", escribió en su cuenta de X.

En una entrevista posterior con La FM, Miguel Uribe Londoño señaló que alias "Robinson Gutiérrez" habría participado en el crimen en lo relacionado con la financiación del magnicidio. "Robinson participó en la parte financiera, en el movimiento del dinero", dijo sobre la presunta responsabilidad del exintegrante de la Segunda Marquetalia. La Fiscalía confirmó en marzo pasado la emisión de siete órdenes de captura contra jefes de ese grupo ilegal porque, al parecer, habrían ordenado el crimen.

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Felicitaciones presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA).



Gracias por su valiente recuperación de la seguridad para su pueblo.



Gracias a quienes participaron en la operación del final de este criminal protegido por el gobierno Petro.



Presidente, lo felicito por… https://t.co/FdCrHmQRGo — Miguel Uribe (@migueluribel) September 27, 2026

Miguel Uribe Londoño agregó que la investigación del magnicidio estuvo frenada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. "Esa investigación ha estado estancada por el gobierno anterior, porque la Fiscalía no recibió toda la información disponible". Y agregó, sobre el supuesto conocimiento del exjefe de Estado de que se ejecutaría ese crimen: "Los que dieron la orden son muy cercanos a él. Inclusive, él sabe quién mató a Miguel. Él sabía que lo iban a matar".

De igual forma, Miguel Uribe Londoño contradijo las versiones de María Claudia Tarazona en lo relacionado con una posible infiltración del esquema de seguridad del exsenador. La viuda del político de Centro Democrático, como lo contó en su momento El Espectador, informó a la Fiscalía desde el inicio de la investigación que tenía pistas de que posiblemente su esquema de seguridad había sido infiltrado para acceder a información sensible relacionada con la seguridad del senador.

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"Los escoltas de Miguel no participaron en eso. Eso se investigó hace 15 meses o 14 y no se llegó a ningún dato, a ningún detalle importante. Eso es un refrito de ahora. Era como una cortina de humo", dijo Miguel Uribe Londoño. Y agregó: "No hay ninguna prueba contundente para decir que hubo un escolta vinculado, que dijera que Miguel iba a estar en el parque (El Golfito) ese día, porque además esa invitación a participar en esa reunión se había hecho con tres o cuatro días de anticipación".

Sin embargo, la versión de María Claudia Tarazona es distinta. En agosto pasado la esposa, de Miguel Uribe Turbay y su abogado, Víctor Mosquera, expresaron públicamente que tenían información relacionada con el posible acceso de personas relacionadas con la estructura “Plata o plomo”, señalada de ejecutar el crimen, a información reservada sobre su seguridad. Según explicaron, la información encontrada en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, cerebro logístico del crimen, daría cuenta de la posible relación con un tercero cuyo número telefónico había sido registrado como “escolta del senador”.

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Esa información habría sido ratificada por una declaración de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias "Churco". Se trataría de un joven de nacionalidad venezolana que, para la fecha del atentado, tenía 17 años. El menor de edad se habría presentado ante las autoridades para entregar información que estaría relacionada con el caso. El 23 de julio de 2025, un mes y medio después del atentado, fue escuchado en una diligencia que inició a las 3:35 de la tarde, en el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá.

El joven le dijo a la Fiscalía que tenía conocimiento de que Élder José Arteaga Hernández, hoy condenado mediante preacuerdo a 26 años y tres meses de cárcel, tenía información sobre los movimientos de Miguel Uribe Turbay y su seguridad, que provenía del círculo más cercano al senador, pues tenía a varios escoltas "de su parte". El menor aseguró que presenció una reunión en mayo de 2025 en la que el contacto guardado como "escolta del senador" se comunicó por llamada con "Chipi".

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En su momento, María Claudia Tarazona le dijo a este diario que desde el principio le había advertido a la Fiscalía, sin éxito, sobre la posible infiltración. "Yo le dije a la fiscal Luz Adriana Camargo que estaba segura de que esa información tuvo que salir de los escoltas porque no había otra manera de que ellos (Plata o Plomo) supieran la hora exacta en la que salía Miguel, los movimientos exactos. Omitieron esa petición, me dijeron que estaba en la investigación, pero no tuve ninguna retroalimentación al respecto", indicó.

La Fiscalía, por su parte, ha dicho que esa información no ha sido pasada por alto y que desde que abrieron el expediente iniciaron una línea de investigación al respecto. Agregaron en su momento que las versiones del joven de 17 años "tenían varias contradicciones y se han realizado varias actividades de policía judicial para precisar varios aspectos". Miguel Uribe Londoño, por su parte, desmintió esa versión e insistió en señalar al gobierno anterior de supuestamente ocultar información sobre el crimen.

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