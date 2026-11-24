En total, 160 uniformados del Ejército, 100 de la Policía y ocho de la Armada Nacional recibieron los mensajes escritos por ciudadanos de todo el país. La jornada de apertura…

Con 300 cartas, la campaña ‘Colombia escribe con admiración a los más valientes’, del Correo de la Gratitud, inició su recorrido de fin de año en las instalaciones de la Brigada 15 del Ejército Nacional, en Quibdó. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a quienes protegen al país, especialmente en una época en la que muchos de ellos permanecen lejos de sus familias.

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Quibdó abre la campaña de fin de año del Correo de la Gratitud con cartas a 268 uniformados

En total, 160 uniformados del Ejército, 100 de la Policía y ocho de la Armada Nacional recibieron los mensajes escritos por ciudadanos de todo el país. La jornada de apertura incluyó, además, regalos, rifas y presentaciones de artistas nacionales que ambientaron el inicio de las fiestas decembrinas para los uniformados.

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La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, acompañó a los uniformados en esta primera jornada y destacó la importancia de reconocer su labor de manera permanente.

“La gratitud debe llegar a todos esos hombres y mujeres del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, que de forma valiente cada día salen de sus casas, se despiden de sus padres, de sus esposas y de sus esposos, de sus hijos, a cumplir una labor muy importante, y es defendernos”, señaló la funcionaria.

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Carrasquilla agregó que, desde el Ministerio de Defensa, el reconocimiento a los militares y policías no debe limitarse a una fecha, sino extenderse a todos los días, en agradecimiento a su entrega y al cumplimiento del deber que asumieron cuando juraron lealtad al país.

Asimismo, al evento asistieron reconocidas figuras, entre ellas la señorita Colombia, Verónica Hernández, y la virreina nacional, Sara Lizeth Obregón, quienes compartieron con los hombres y mujeres de la fuerza pública desplegados en el departamento.

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Al evento asistieron reconocidas figuras, entre ellas la señorita Colombia, Verónica Hernández, y la virreina nacional, Sara Lizeth Obregón. Foto: Ejército

La campaña, que en 2026 cumple 15 años, ha entregado cerca de dos millones de cartas de colombianos que respaldan la labor de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como sus logros en la lucha contra la criminalidad.

El próximo destino del Correo de la Gratitud será el municipio de Puerto Carreño, en Vichada, donde los uniformados de la fuerza pública también esperan recibir mensajes de afecto de los colombianos durante las fiestas de fin de año.

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