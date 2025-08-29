“Si se queda uno, nos quedamos todos”: Mindefensa sobre retención de militares en Guaviare Foto: Mindefensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio nuevos detalles sobre la retención de 33 militares por más de 79 horas en la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare). De acuerdo con las autoridades, más de 600 personas de la comunidad retuvieron a los soldados actuado bajo presión de las disidencias de “Iván Mordisco”, con el fin de frenar las operaciones militares.

Desde San José del Guaviare y de pie ante varios uniformados, Sánchez celebró la liberación de las tropas, confirmada en la noche del jueves 28 de abril. Agradeció a entidades como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), y la Defensoría del Pueblo que intermediaron con la comunidad y señaló “que siempre le apostamos en el diálogo. Pero también teníamos la firme convicción que si esto no se daba, íbamos a ir empleando toda la capacidad de la fuerza pública del Estado colombiano para liberar a nuestros secuestrados”.

Los 33 militares estuvieron retenidos desde el lunes 25 de agosto, luego de sostener combates el día anterior con la subestructura 44 de las disidencias de “Iván Mordico”. Las fuerzas militares informaron que tras el atentado murió alias “Dumar”, líder de la estructura Martín Villa y cuarto mando del bloque Jacobo Arenas, junto con otros nueve presuntos integrantes de esa organización.

Sin embargo, el alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, advirtió que en esa confrontación también habría perdido la vida un civil, identificado como Ramiro Corre Ortiz, cuyo cuerpo fue reclamado por la comunidad como condición para liberar a los soldados.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.