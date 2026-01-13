Víctimas del caso Uribe presentaron demanda de casación para tumbar fallo que lo absolvió

El documento de la demanda de casación tiene 312 páginas, en las que se argumenta por qué debería quedar en firme la decisión de primera instancia. Foto: Katerine González Clavijo

Las víctimas reconocidas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, en la tarde de este 13 de enero, la demanda de casación con la que buscan tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Con este recurso, las víctimas buscan que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la última palabra sobre el caso resuelto en primera y segunda instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia y por el Tribunal Superior de Bogotá. La casación es el único mecanismo que les queda para intentar tumbar la decisión de segunda instancia, que declaró la inocencia de Uribe Vélez.

En un inicio, y tras la decisión en segunda instancia, las víctimas, acreditadas del caso (el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve) tenían un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación.

Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, la fiscal delegada del caso, Marlena Orjuela, pidió una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso de casación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras su solicitud, la sala amplió el plazo hasta este martes.

Noticia en desarrollo...

