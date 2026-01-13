Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Víctimas del caso Uribe presentaron demanda de casación para tumbar fallo que lo absolvió

Las víctimas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez tenían plazo hasta este 13 de enero para presentar el recurso de casación, después de que en el mes de noviembre pidieran que se ampliaran los términos. Este mecanismo es la última vía para intentar tumbar la decisión de segunda instancia que absolvió al expresidente y líder del Cetro Democrático por el caso presunto soborno a testigos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
13 de enero de 2026 - 09:31 p. m.
El documento de la demanda de casación tiene 312 páginas, en las que se argumenta por qué debería quedar en firme la decisión de primera instancia.
El documento de la demanda de casación tiene 312 páginas, en las que se argumenta por qué debería quedar en firme la decisión de primera instancia.
Foto: Katerine González Clavijo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las víctimas reconocidas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, en la tarde de este 13 de enero, la demanda de casación con la que buscan tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Con este recurso, las víctimas buscan que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la última palabra sobre el caso resuelto en primera y segunda instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia y por el Tribunal Superior de Bogotá. La casación es el único mecanismo que les queda para intentar tumbar la decisión de segunda instancia, que declaró la inocencia de Uribe Vélez.

Vínculos relacionados

Caso Uribe: claves para entender qué pasará con la sentencia de segunda instancia
Caso Uribe: Tribunal Superior de Bogotá ya tiene lista decisión de segunda instancia

Para contexto: Caso Uribe: Fiscalía y víctimas tienen hasta enero para sustentar recurso de casación

En un inicio, y tras la decisión en segunda instancia, las víctimas, acreditadas del caso (el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve) tenían un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación.

Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, la fiscal delegada del caso, Marlena Orjuela, pidió una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso de casación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras su solicitud, la sala amplió el plazo hasta este martes.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Álvaro Uribe Vélez

Corte Suprema de Justicia

Recurso de casación

Marlena Orjuela

Caso Álvaro Uribe Vélez

Iván Cepeda

Eduardo Montealegre

Jorge Fernando Perdomo

Deyanira Gómez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.