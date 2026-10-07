 

Publicidad

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton

El diseñador Nicolas Ghesquière presentó su propuesta para la primavera/verano 2027 en el cierre de la Semana de la Moda de París.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Moda
La actriz Zendaya en el desfile de Louis Vuitton. / Lou Benoist / AFP
La actriz Zendaya en el desfile de Louis Vuitton. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
Anna Wintour, quien fue la jefe de redacción de la revista Vogue entre 1988 y 2025. / Lou Benoist / AFP
Anna Wintour, quien fue la jefe de redacción de la revista Vogue entre 1988 y 2025. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly. / Lou Benoist / AFP
El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
Zendaya y su estilista Law Roach. / Lou Benoist / AFP
Zendaya y su estilista Law Roach. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
La actriz Keri Russell. / Lou Benoist / AFP
La actriz Keri Russell. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
La actriz Ana De Armas y el cantante Alberto 'Beto' Montenegro. / Lou Benoist / AFP
La actriz Ana de Armas y el cantante Alberto 'Beto' Montenegro. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
La actriz Zendaya en el desfile de Louis Vuitton. / Lou Benoist / AFP
La actriz Zendaya en el desfile de Louis Vuitton. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
Anna Wintour, quien fue la jefe de redacción de la revista Vogue entre 1988 y 2025. / Lou Benoist / AFP
Anna Wintour, quien fue la jefe de redacción de la revista Vogue entre 1988 y 2025. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly. / Lou Benoist / AFP
El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
Zendaya y su estilista Law Roach. / Lou Benoist / AFP
Zendaya y su estilista Law Roach. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
La actriz Keri Russell. / Lou Benoist / AFP
La actriz Keri Russell. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST
La actriz Ana De Armas y el cantante Alberto 'Beto' Montenegro. / Lou Benoist / AFP
La actriz Ana de Armas y el cantante Alberto 'Beto' Montenegro. / Lou Benoist / AFP
Foto: AFP - LOU BENOIST

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Ana de Armas

Estilo de Vida

Louis Vuitton

Moda

ModaEE

Zendaya
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Otras galerías

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton
Moda e Industria

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton

07:28 a. m.

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Perros

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

06-10-2026

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel
Moda e Industria

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel

06-10-2026

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell
Las Igualadas

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell

02-10-2026

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon
Ambiente

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon

01-10-2026

Un sacerdote trans hace historia al frente de una catedral episcopal en EE. UU.
La Disidencia

Un sacerdote trans hace historia al frente de una catedral episcopal en EE. UU.

01-10-2026

En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá
Las Igualadas

En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá

28-09-2026

Deportivo Cali, tricampeón de la Liga Femenina: reviva las mejores fotos en Palmaseca
Fútbol Colombiano

Deportivo Cali, tricampeón de la Liga Femenina: reviva las mejores fotos en Palmaseca

27-09-2026

Infórmate rápido
Lo que es tendencia

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.