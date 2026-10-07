De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton

La actriz Zendaya en el desfile de Louis Vuitton. / Lou Benoist / AFP
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Anna Wintour, quien fue la jefe de redacción de la revista Vogue entre 1988 y 2025. / Lou Benoist / AFP
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El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly. / Lou Benoist / AFP
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Zendaya y su estilista Law Roach. / Lou Benoist / AFP
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La actriz Keri Russell. / Lou Benoist / AFP
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La actriz Ana de Armas y el cantante Alberto 'Beto' Montenegro. / Lou Benoist / AFP
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