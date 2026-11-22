En fotos: una ruta para conocer la riqueza gastronómica y cultural de Perú

En Perú, un plato puede ser el comienzo de un viaje. Desde los mercados, restaurantes y sabores de Lima hasta las picanterías de Arequipa, la gastronomía permite descubrir productos, tradiciones y territorios que cuentan la historia de un país que también se recorre alrededor de la mesa.