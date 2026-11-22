Arequipa se extiende entre los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, tres referentes del paisaje que acompañan la vida cotidiana de la ciudad y ayudan a entender su relación con el territorio.
Foto: Miguel Ángel Cruz
Las calles y construcciones de sillar de Arequipa reúnen influencias europeas y técnicas locales que dieron forma a una arquitectura singular. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2000.
Foto: Miguel Ángel Cruz
Con más de 5.800 metros de altura, el Misti es uno de los símbolos de Arequipa. Su silueta cónica domina buena parte del horizonte y recuerda la presencia volcánica que ha marcado la geografía de la región.
Foto: Miguel Ángel Cruz
El sillar, una piedra de origen volcánico utilizada en buena parte de las construcciones del centro histórico, le dio a Arequipa el nombre de Ciudad Blanca. Sus muros, arcos y fachadas reflejan la adaptación de la arquitectura a las condiciones sísmicas del territorio.
Foto: Miguel Ángel Cruz
La alpaca es uno de los animales emblemáticos de los Andes peruanos y una fuente de sustento para numerosas comunidades rurales. Su fibra, valorada por su suavidad, ligereza y capacidad térmica, forma parte de una tradición textil ancestral y de la economía de regiones como Arequipa.
Foto: Miguel Ángel Cruz
En las comunidades altoandinas de Arequipa, mujeres artesanas transforman la fibra de alpaca en prendas y tejidos que conservan técnicas ancestrales, iconografías andinas y saberes transmitidos entre generaciones.
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La Catedral de Arequipa es uno de los principales referentes arquitectónicos y religiosos de la ciudad. Construida en sillar, su historia está marcada por terremotos, reconstrucciones y la transformación del centro histórico.
Foto: Miguel Ángel Cruz
Perú Mucho Gusto reúne en un mismo espacio sabores, productos y tradiciones de las 25 regiones del país. La feria propone recorrer la diversidad gastronómica peruana y descubrir, a través de cada preparación, los territorios y comunidades de los que proviene.
Foto: Cortesía PromPerú
Cacao, papas, ajíes y otros ingredientes regionales protagonizan Perú Mucho Gusto, una feria que permite conocer la diversidad agrícola peruana y el papel de sus productores en la construcción de la identidad gastronómica nacional.
Foto: Miguel Ángel Cruz
La feria conecta cocineros, productores y visitantes alrededor de las tradiciones del país para incentivar los viajes hacia las regiones peruanas y fortalecer el turismo gastronómico como una forma de descubrir su cultura.
Foto: Miguel Ángel Cruz
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