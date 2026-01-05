Ataque de EE. UU. en Venezuela deja 32 cubanos muertos tras captura de Nicolás Maduro

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c), asiste a un acto celebrado en la Tribuna Antimperialista a favor de Venezuela este sábado, en La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En total 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Admitió que los uniformados, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela “a solicitud de órganos homólogos” de ese país, un fuerte aliado de la isla.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico y terrorismo. Este lunes debe comparecer ante un juez de Nueva York, por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El comunicado oficial subrayó que los militares cubanos “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

El gobierno decretó dos días de duelo nacional desde el amanecer del lunes y anunció que “organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”.

“Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial”, escribió en X el presidente Miguel Díaz-Canel.

Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. pic.twitter.com/kJmhFjY5Zn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

El presidente Donald Trump confirmó esta versión el domingo, al revelar que numerosos cubanos, integrados en el equipo de seguridad de Nicolás Maduro, perecieron durante el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del líder venezolano en Caracas.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

Adicionalmente, Donald Trump lanzó fuertes declaraciones ante Cuba la noche del domingo, afirmando que “está a punto de caer” sin la ayuda petrolera venezolana.

“Cuba está a punto de caer”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One, al enfatizar que La Habana enfrentará graves dificultades ante la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo por sí sola”, aseveró Trump.

