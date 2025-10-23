Israel avanza en la anexión de Cisjordania mientras EE. UU. busca detener el plan

Estrella de David o Escudo de David en Cisjordania ocupada y de fondo comunidades beduinas del Valle del Jordán. Foto: EFE - MAGDA GIBELLI

El parlamento israelí (Knéset) aprobó el miércoles 22 de octubre una propuesta preliminar para lograr la anexión definitiva de Cisjordania, con 25 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que esto “no sucederá” contradiciendo los planes de sus aliados.

🔑Las claves del plan de anexar Cisjordania a Israel (por si tiene afán)

Israel aprueba plan preliminar para anexar Cisjordania en el parlamento (Knéset).

Funcionarios del gobierno de EE. UU., como J. D. Vance y Marco Rubio, rechazan la medida y advierten riesgos para la paz.

El Likud y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no respaldaron la primera votación del plan.

La Autoridad Palestina y Hamás califican la anexión como agresión y violación del Derecho Internacional.

La anexión violaría los Convenios de Ginebra y el Tribunal Internacional exige cesar asentamientos.

Hace menos de un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no permitiría que Israel anexionara Cisjordania. La propuesta todavía debe pasar por tres votaciones adicionales antes de convertirse en ley, y en esta primera lectura no recibió el respaldo del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La aprobación del plan preliminar es el primer paso para lograr la anexión de Cisjordania, que en este momento es un territorio palestino ocupado por Israel.

El diputado Avio Maoz, dirigente de la formación Noam, es quien promueve esta iniciativa legislativa. En su intervención durante el debate parlamentario, afirmó que “el Señor, bendito sea, otorgó al pueblo de Israel la Tierra de Israel”, haciendo referencia al concepto sionista del “Gran Israel” que eliminaría los territorios palestinos del mapa, según la Deutsche Welle.

La Autoridad Palestina y grupos como Hamás denunciaron para el medio de Yemen, Saba.ye, que el proyecto de ley de anexión, calificándolo como una agresión directa a los derechos del pueblo palestino y una violación del Derecho Internacional.

La votación preliminar se produjo durante la estancia en Israel del vicepresidente estadounidense J. D. Vance, quien ha estado trabajando en el plan de alto el fuego para Gaza en reuniones con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y altos funcionarios militares.

🎤 ¿Qué dice Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel perderá su apoyo si se anexiona Cisjordania: “Esto no pasará”.

Adicionalmente, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunciaron en contra de este plan, afirmando que este arruinaría los planes que tiene el presidente, Donald Trump para la paz en Gaza, según la agencia AFP.

“Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto”, aseguró J. D. Vance.

“La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel, y esa seguirá siendo nuestra política”, declaró al término de su visita al Estado hebreo.

Rubio aseguró que el plan de anexar a Cisjordania, pondría en peligro los planes de Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza, según el diario La Republica.

“Quiero decir, eso es un voto en la Knéset, pero obviamente creo que el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos en este momento, y creemos que es potencialmente amenazante para el acuerdo de paz”, afirmó Rubio a los periodistas a última hora del miércoles.

Rubio viajará este jueves a Israel, donde estará hasta el próximo sábado, para apoyar la implementación del acuerdo de paz para la Franja, según El País.

👉 ¿De qué se trata el plan para anexar a Cisjordania?

Cisjordania es un territorio fronterizo entre Israel y Palestina que ha estado bajo ocupación israelí desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Con la aprobación preliminar del plan de anexión, Israel avanza hacia una de sus principales metas: controlar totalmente Cisjordania, según informó El País.

“Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania) la herencia de nuestros antepasados, y de promover acuerdos de paz a cambio de paz con nuestros vecinos desde una posición de fortaleza”, celebró en X el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono, Bezalel Smotrich.

Israel ya había aprobado en agosto de este año un ambicioso proyecto para construir una colonia llamada “E1”, que partiría Cisjordania en dos, uniendo en una sola las colonias israelíes ya existentes en el territorio con Jerusalén, lugar que también fue ocupado en 1967, según El País.

Sin embargo, pese a todos los planes de Israel, la anexión de territorios está prohibida por los Convenios de Ginebra. Además, la continua ocupación israelí en el territorio palestino provocó que el Tribunal Internacional de Justicia solicitara que Israel “cese de inmediato todas las nuevas actividades de asentamiento y evacúe a todos los colonos del territorio palestino ocupado”, según el medio español.

