Despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela, entre la presión y la retórica

Miembros de la milicia bolivariana durante un desfile en las calles del barrio Guarataro en Caracas, el 19 de agosto de 2025. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ese mismo día el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El despliegue de tres barcos de guerra de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela revive viejos rumores de una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, que a su vez responde con la movilización de tropas.

🔑Las claves de las reacciones del despliegue militar de EE. UU. (por si tiene afán)

Tres buques de guerra de EE. UU. se despliegan frente a Venezuela.

Trump justifica la operación como lucha contra el narcotráfico.

Washington ofrece recompensa millonaria por captura de Maduro.

Maduro moviliza tropas y convoca a la Milicia Bolivariana.

Expertos ven baja probabilidad de invasión, pero alta presión política.

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

“Aprovechemos antes de que lleguen los gringos. ¡Es la última cena!”, bromea un comensal en un restaurante de Caracas. Es el tipo de comentarios que abundan en este país ante una eventual acción militar.

El despliegue representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.

Le recomendamos: EE. UU. moviliza 4.500 soldados en Latinoamérica y Caribe: Colombia en la mira

¿Qué dicen Trump y Maduro?

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Además de los barcos, la prensa estadounidenses informó de un plan para enviar también 4.000 marines a la zona.

Trump “está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados. “El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narco terror”.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico bautizada, Cartel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista.

Washington ofrece así mismo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de “David contra Goliat” ante el “agresor” estadounidense.

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles.

Maduro ya antes anunció un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

“No saco 4,5 millones de votos en la presidencial, ¿cómo va a tener 4,5 millones de milicianos?”, cuestionó Edward Rodríguez, analista político que trabajó antes con la oposición. Se refiere a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición y Washington tacharon de fraudulenta.

Le podría interesar: Las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿cómo funcionan y cuánto poder tienen?

¿Es viable una invasión?

Estados Unidos ya hizo despliegues en el Caribe en el pasado. Pero en esta oportunidad coincide con el aumento de la recompensa contra el mandatario venezolano. No se habla de otra cosa en Venezuela, entre bromas y preocupación.

“Si uno no trabaja, no come”, dijo a la AFP Wendy Ramírez, de 35 años, que trabaja en una biblioteca infantil. “Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa”.

“Nosotros somos valientes, fuertes (…) y como hijos de Bolívar responderemos”, indicó Gloria Hernández, jubilada de 70 años.

Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres, ve “poco probable” una invasión. “Puede tratarse de una operación de corte psicológica para tratar de aumentar la presión”.

“Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, añadió De Alba, que indicó además que una invasión militar en Venezuela complicaría su postura para poner fin a la guerra en Ucrania.

Edward Rodríguez llegó no obstante a “analogías inevitables” con este escenario. “Recuerda las imágenes de (el exdictador panameño Manuel) Noriega retando a Estados Unidos y después con el traje naranja de prisionero”.

También puede leer: Despliegue de buques de EE. UU. hacia Venezuela: entre verdades y humo, ¿qué podemos creer?

¿Declaraciones contra quién?

De Alba ve un “beneficio político” para Maduro, que normalmente culpa al “imperio yanqui” de una crisis económica de más de una década.

Hay un “esfuerzo mediático para tratar de resaltar que efectivamente su gobierno está bajo asedio y generar mayor cohesión interna”.

Al mismo tiempo, De Alba identifica el escenario perfecto para nuevas purgas dentro del chavismo, la Fuerza Armada y el arresto de más opositores.

Trump, de su lado, busca mostrarse “firme” frente a su base, estimó una fuente diplomática, al tiempo que De Alba y Rodríguez coincidieron en que el “momentum” sirve para relanzar a la débil oposición que encabeza María Corina Machado.

“Lo más importante es que el tema Venezuela está de nuevo en la oficina Oval de la Casa Blanca”, destacó Rodríguez.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com