Ecuador despliega 3.000 militares en Quito en medio de protestas indígenas

Soldados patrullan el centro histórico de Quito tras el despliegue militar ordenado por el gobierno. Foto: Archivo Particular

Ecuador empezó el jueves a desplegar hasta 3.000 militares para mantener el orden en Quito en medio de fuertes protestas indígenas contra el gobierno, informó el Ejército.

🔑Las claves sobre el despliegue militar en Ecuador (por si tiene afán)

Ecuador despliega hasta 3.000 militares en Quito para mantener el orden ante las protestas indígenas.

Los bloqueos de carreteras iniciaron el 22 de septiembre, principalmente en Pichincha, en rechazo al fin del subsidio al diésel.

Las manifestaciones han dejado un muerto, unos 160 heridos y alrededor de 110 detenidos.

El movimiento indígena planea una marcha pacífica en Quito, pese al estado de excepción vigente en varias provincias.

El presidente Daniel Noboa advierte que se aplicará la ley y que no se permitirá la toma de la capital ni el vandalismo.

Convocados por la mayor organización de pueblos originarios (Conaie), aborígenes bloquean carreteras de algunas provincias -como en Pichincha, donde está la capital- desde el 22 de septiembre.

Los indígenas rechazan la eliminación del subsidio al diésel porque, consideran, encarece el costo de vida en sus empobrecidas comunidades agrícolas.

Las protestas, que se han concentrado en las afueras de Quito, dejan un manifestante fallecido, unos 160 heridos entre civiles, militares y policías, y unos 110 detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

“Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado un gran despliegue hacia la ciudad de Quito”, señaló el Ejército en un grupo de WhatsApp con periodistas.

Apuntó que el contingente de hasta 3.000 agentes tiene la misión de “precautelar la seguridad” en la capital.

En el marco del “paro” de la Conaie, una agrupación de indígenas que viven en Quito tiene previsto realizar una “marcha pacífica” este domingo en medio de un estado de excepción que rige para la mitad de las provincias del país, incluida la andina Pichincha.

“Fuerzas Armadas no permitirán el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados”, indicó el Ejército, que divulgó imágenes de soldados recorriendo el centro histórico, donde la sede presidencial se encuentra cercada con rejas.

En el pasado, los reclamos sociales liderados por la Conaie derivaron en violentas manifestaciones en la capital que causaron el derrocamiento de tres mandatarios.

El último fin de semana, el titular de esa organización, Marlon Vargas, anunció una radicalización de las protestas y que si hace falta “vamos a tomarnos” Quito.

El presidente Daniel Noboa manifestó que aplicará la ley. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital”, expresó.

