Elecciones en Ucrania y más respeto: las exigencias de Putin para pausar la ofensiva

Durante su conferencia anual de fin de año, el presidente ruso Vladimir Putin anunció sus condiciones para pausar los ataques contra Ucrania. El mandatario aseguró que consideraría cesar las operaciones militares si Kiev celebra elecciones.

“Estamos dispuestos a considerar garantizar la seguridad de las elecciones en Ucrania, al menos absteniéndonos de realizar ataques en el interior del territorio el día de las elecciones”, declaró Putin.

Putin ha afirmado repetidamente que el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky es ilegítimo, pese a no presentar pruebas y aunque cuenta con reconocimiento de Naciones Unidas y la Unión Europea.

“El Gobierno de Ucrania debe legitimarse finalmente, y esto es imposible sin la celebración de elecciones”, añadió el mandatario.

Sin embargo, además de que Zelenski fuera elegido democráticamente en 2019, en Ucrania no se han podido hacer elecciones bajo la ley marcial, que fue puesta desde 2022 cuando Rusia inició la invasión en el territorio, según CNN.

Putin condiciona el fin de nuevas “operaciones militares especiales” (el eufemismo oficial ruso para la invasión de Ucrania) a que Occidente muestre “respeto” hacia Rusia, según CNN.

“No habrá operaciones si nos tratan con respeto y velan por nuestros intereses, como nosotros siempre hemos tratado de velar por los suyos, y no nos engañan como hicieron con la expansión de la OTAN hacia el este”, declaró Putin en respuesta a un reportero de la BBC.

Adicionalmente, el mandatario expresó que Rusia está abierta a colaborar con Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, siempre bajo términos de igualdad, según CNN.

“Quiero terminar con algo más. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes: con el Reino Unido, con Europa y con Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones y con respeto mutuo”, dijo Putin. “Si finalmente llegamos a este punto, todos nos beneficiaremos”.

👉 Sobre las negociaciones de paz

Putin reveló que, durante su cumbre con el presidente Donald Trump en Alaska en agosto, se le solicitó a Rusia hacer concesiones sobre Ucrania, y que aceptó algunas de ellas. Subrayó que ahora la responsabilidad recae “completamente” en Occidente y Ucrania.

Este discurso coincide con el día en que la Unión Europea aprobó financiar a Ucrania con EUR 90.000 millones para 2026 y 2027, con el fin de evitar su colapso por la guerra.

Aunque no habrá elecciones inmediatas en Ucrania como exige Putin, Zelensky afirmó la semana pasada que, para resolver las concesiones territoriales en un posible acuerdo de paz con Rusia, el pueblo ucraniano decidiría en última instancia si ceder territorios, ya sea por elecciones o referéndum, según CNN.

