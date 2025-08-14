Huelga en Air Canadá podría llevar la cancelación de 500 vuelos

Air Canada tiene casi 430 vuelos diarios entre Canadá y EE.UU. en más de 50 aeropuertos estadounidenses. Air Canada transporta aproximadamente a 130.000 clientes al día. Foto: Cortesía Air Canada

La aerolínea canadiense Air Canada se prepara para bloquear a los asistentes de vuelo que aprobaron ir a huelga este fin de semana. Las cancelaciones de vuelos comenzarían este jueves y podrían extenderse hasta que ambas partes alcancen un acuerdo.

🔑Las claves de la huelga de los trabajadores de Air Canada (por si tiene afán)

Air Canada prepara bloqueo tras voto a favor de huelga.

Sindicato exige pago completo por horas de servicio.

Aerolínea ofrece aumento, sindicato lo rechaza.

Solicitan arbitraje, gobierno aún no decide intervenir.

Expertos resaltan importancia de sindicatos especializados.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos anunció una huelga de 72 horas luego de que la aerolínea se negara a reconocer que los asistentes de vuelo deben ser remunerados por todo el tiempo que están en servicio. En respuesta, la aerolínea decidió cancelar aproximadamente 500 vuelos, afectando a 100.000 pasajeros.

“Durante los últimos nueve meses, hemos presentado propuestas sólidas y basadas en datos sobre salarios y trabajo no remunerado, todas fundamentadas en la equidad y los estándares de la industria”, afirmó Wesley Lesosky, presidente del Sindicato de Auxiliares de Vuelo de Air Canada (CUPE) en un comunicado.

“La respuesta de Air Canada deja algo claro: no tienen interés en resolver estos asuntos cruciales”, añadió Lesosky.

Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, señaló que, debido a la complejidad de su red —con más de 250 aviones y destinos en más de 65 países—, la aerolínea debe iniciar de inmediato un plan de reducción progresiva de sus operaciones, según Aljazeera.

En un intento para negociar, la aerolínea envió el 11 de agosto una propuesta que ofrecía un aumento de compensación del 38 % durante cuatro años, entre otros beneficios y protecciones. Sin embargo, el sindicato respondió con el anuncio de la huelga.

Según los huelguistas, Air Canada se niega a aumentar los salarios de los auxiliares de vuelo para alinearlos con los estándares del sector, la inflación o incluso el salario mínimo federal.

“La propuesta de Air Canada de un aumento salarial del 8 % en el primer año ni siquiera compensa el 9 % de poder adquisitivo que los auxiliares de vuelo han perdido durante su contrato anterior. En la práctica, representa una reducción salarial”, afirmaron en el comunicado.

Debido a la complejidad de la situación, la aerolínea ha solicitado un arbitraje dirigido por el gobierno a través de la Sección 107 del Código Laboral de Canadá; sin embargo, Ottawa no ha indicado si intervendrá.

El sindicato aseguró que esta era una medida para “quitarles sus derechos” y que se mantienen en su posición. “Seguimos en la mesa de negociación, dispuestos a dialogar y evitar una paralización”,

El profesor de relaciones laborales de la Universidad Brock, Larry Savage, declaró al medio canadiense Rocky Mountain Outlook que Air Canada emplea su notificación de cierre patronal “como una herramienta de presión contra el primer ministro”, en un contexto donde el gobierno liberal encabezado por Mark Carney enfrenta su primer paro laboral importante de trabajadores bajo regulación federal.

👉 Salarios auxiliares de vuelo

La compensación de los asistentes de vuelo ha funcionado, tradicionalmente, solo retribuyendo el tiempo que permanecen dentro del vuelo; sin embargo, lo que los trabajadores exigen es que se les paguen las horas que pasan recibiendo pasajeros y esperando entre vuelos.

“Los sindicatos gremiales especializados en el sector aeronáutico son más eficientes que los genéricos. Conocen sus particularidades —como límites de horas de vuelo o fatiga de tripulantes— y abogan por condiciones laborales óptimas, fundamentales para la seguridad y la calidad del servicio", aseguró Rosario Avilés, periodista especializada en aviación y aeropuertos para El Economista.

🔍 Lo que sigue

Patty Hajdu, ministra de Empleo y Familia en Canadá, aseguró que se ha reunido con el sindicato y que los mediadores federales permanecerán disponibles para resolver este conflicto.

“Estoy monitoreando de cerca la situación y animo a ambas partes a permanecer en la mesa hasta que se encuentre un acuerdo”, asegura Hajdu en un comunicado.

Air Canada aseguró que se espera que las cancelaciones empiecen este jueves 14 de agosto y que se mantengan hasta el 16. Según datos de FlightAware, hasta ahora solo se han cancelado cuatro vuelos.

Aún se espera la reacción del sindicato ante las cancelaciones de vuelos y las próximas acciones que tomará Air Canada en el proceso de negociación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

