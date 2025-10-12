Programa de libertad condicional EE. UU.: requisitos y pasos para aplicar en 2025

Parole humanitario EE. UU. 2025: conoce quiénes pueden aplicar, requisitos y pasos del proceso. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El programa de libertad condicional, también conocido como “parole” (en inglés) ofrece opciones este 2025 para extranjeros que necesiten solicitar asilo por motivos humanitarios urgentes o por razones de beneficio público significativo.

🔑Claves sobre el programa de libertad condicional en EE. UU. (por si tiene afán)

Entrada temporal a EE. UU. por motivos humanitarios o beneficio público.

Solicitudes evaluadas caso por caso considerando seguridad y antecedentes.

Se valora aporte del beneficiario, solvencia y conducta.

Programas especiales incluyen refugiados, menores y veteranos; opciones parole .

Requiere formularios I-131 e I-134 y documentación de respaldo.

Esta medida permite solicitar la entrada al país de manera temporal, sin embargo, es importante tener todos los papeles y cumplir con los requisitos solicitados por la agencia de inmigración, según el medio La Nación.

Le recomendamos: Precio visa para EE. UU.: así funciona la nueva tarifa y cuándo puede pedir reembolso

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), no se aceptan ciertos trámites migratorios. Sin embargo, las personas que necesitan salir o ingresar temporalmente al país pueden solicitar distintos tipos de libertad condicional (parole), como advance parole o parole in place.

También existen programas especiales para refugiados, menores de Centroamérica y veteranos. Cada solicitud se evalúa individualmente por razones humanitarias o de interés público, y las autorizaciones concedidas son temporales, sin otorgar estatus migratorio permanente.

👉 ¿Quiénes si pueden aplicar al programa?

Los dos motivos principales para lograr entrar en el programa de libertad condicional son: razones humanitarias urgentes y el beneficio público significativo.

Le podría interesar: Visas H-1B: las reformas de Trump que inquietan a startups y universidades

Las razones humanitarias urgentes son evaluadas desde el criterio de la urgencia de la solicitud, el impacto de la situación en el bienestar y la salud del solicitante y el grado de sufrimiento que podría derivarse si no se le otorga el parole.

En cuanto a la razón de Servicio Público Objetivo, esta tiene en cuenta, motivos vinculados con la aplicación de la ley, la seguridad del país o asuntos de política interna y exterior. Para esta, tiene más peso el beneficio público que implica otorgar este permiso, según La Nación.

Le sugerimos: Visa americana: Embajada de EE. UU. adelantará citas de visa para este perfil

El USCIS “considera cada solicitud y la evidencia proporcionada caso por caso, tomando en cuenta todas las circunstancias”.

Otras variantes que se tienen en cuenta son: la intención del solicitante de salir del país o regularizar su estatus, y la ausencia de riesgos para la seguridad nacional. También se consideran antecedentes penales, historial migratorio y posibles fraudes.

Además, se valora si la presencia del beneficiario representa un aporte para un ciudadano estadounidense, su solvencia económica, su carácter y conducta, el impacto en la comunidad y si existen alternativas migratorias viables, como la obtención de una visa.

Lea también: Cierre del Gobierno en EE. UU.: qué cambia en visas, migración y deportaciones

📌 Si cumple con los requisitos,¿Como puede aplicar?

Según la información del medio La Nación basada en el comunicado del USCIS, estos son los pasos para aplicar:

Debe completarse el Formulario I-131, Solicitud de Documentos de Viaje y Libertad Condicional , junto con el pago correspondiente o el Formulario I-912 para solicitar una exención de tarifas.

Se requiere además el Formulario I-134 , que demuestre el respaldo financiero del beneficiario durante su estancia en Estados Unidos, y una explicación detallada con documentos de apoyo que justifiquen la solicitud de parole .

Si se cuenta con representación legal, debe adjuntarse el Formulario G-28, y para recibir notificaciones electrónicas sobre la aceptación del trámite, se recomienda incluir el Formulario G-1145.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com