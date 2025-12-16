Tensión entre Kast, presidente electo de Chile, y Maduro: ¿Qué se dijeron?

Esta combinación de imágenes, creada el 16 de diciembre de 2025, muestra al líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Foto: AFP - JUAN BARRETO EITAN ABRAMOVICH

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura” al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.

“Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco”, dijo este martes el líder de derecha en su primer viaje al exterior tras ganar las elecciones el domingo en Chile.

Al partir rumbo a Argentina para su encuentro con Javier Milei, José Antonio Kast, restó importancia a las palabras de Maduro ante los periodistas: “Me tienen sin cuidado”.

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, añadió desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina.

El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, principalmente con un despliegue militar en el mar Caribe y la incautación de petróleo.

Refiriéndose a los cerca más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros líderes de la región la creación de “un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países”.

En este sentido dijo haber hablado el tema con Milei, así como los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

“Todos tienen plena conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, dijo.

Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió “respetar” a los venezolanos en Chile.

“Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.

Maduro aseguró que el “nazifascismo” pretende “imponerse otra vez” en Chile, según CNN.

Kast negó este martes en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares al iniciar su mandato “porque no hay capacidad”. Sin embargo, los instó a que “tomen sus cosas, se vayan y después postulen a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla”.

Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país. La mayoría se concentran en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

Maduro extendió una invitación respetuosa a los venezolanos para que regresen al país, al tiempo que activó un apoyo específico vía el programa Vuelta a la Patria para quienes estén en Chile, bajo la coordinación de Delcy Rodríguez como vicepresidenta y Camilla Fabri como responsable del iniciativa, según CNN.

