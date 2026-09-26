Bangkok declara estado de desastre por inundaciones tras intensas lluvias

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, instó a la población a quedarse en casa después de que cayeran casi 300 milímetros de lluvia, mientras el primer ministro, Anutin Charnvirakul, acortó un viaje a Londres para regresar a Tailandia.

Las autoridades de Bangkok declararon el sábado el estado de desastre por inundaciones en la capital tailandesa después de casi 48 horas de intensas lluvias que dejaron canales desbordados y carreteras anegadas.

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"El agua sigue entrando. Ahora es difícil salir. Me llega más o menos hasta la cintura", declaró a la AFP Somkid Pheuk-ngam, de 67 años, un comerciante que vive cerca de un canal al norte del centro de Bangkok.

"No puedo ir a ninguna parte. Llevo dos días cerrando mi tienda", añadió, y señaló que aunque las inundaciones son habituales en su zona, "creo que esta vez es peor que las inundaciones de 2011″.

Ese año las inundaciones que afectaron a todo el país causaron más de 500 muertos y dañaron millones de viviendas.

Chadchart afirmó a media tarde del sábado que la situación se había "estabilizado" y añadió: "Si no cae más agua de lluvia en la zona, se solucionará".

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"Si deja de llover, se prevé que se tarden entre dos y tres días en drenar el agua de las inundaciones", indicó en las redes sociales.

Las lluvias, casi ininterrumpidas desde el jueves por la tarde, han hecho que la red de canales de Bangkok se desborde, lo que ha provocado que el agua turbia se cuele en las viviendas, restaurantes, tiendas y callesjuelas de los alrededores.

Chadchart señaló que al menos 13 carreteras también se habían inundado, y periodistas de la AFP vieron cómo los vecinos de varios barrios se veían obligados a atravesar a pie las aguas, que alcanzaban un nivel elevado.

50 distritos en alerta

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) declaró el estado de desastre en los 50 distritos de la ciudad, una medida que otorga poderes especiales a las organizaciones locales para actuar.

Chadchart indicó que unas 980 personas se encontraron alojadas en refugios temporales, mientras que las autoridades habían trasladado a 36 personas a los hospitales.

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"Me desperté para ir a trabajar y la calle frente a mi casa estaba inundada", dijo el automovilista Samruay Nakkamnueng, en el barrio de Ari. "Me preocupaba que mi moto pudiera atravesar tanta agua".

Los niveles de agua comenzaron a estabilizarse gracias a las estaciones de bombeo de la ciudad, que funcionaban a plena capacidad y evacuaban unos 1.200 metros cúbicos por segundo, indicó la BMA.

También se reportaron inundaciones en 21 provincias de Tailandia, con un fallecido, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, que indicó que se esperaban nuevas lluvias hasta el domingo.

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Más lluvias de lo habitual

Las inundaciones más graves de la capital ocurrieron en el este de la ciudad ya lo largo de los canales.

La ciudad de Bangkok, antaño apodada la "Venecia de Oriente", está construida sobre antiguos terrenos pantanosos y se encuentra a 1,5 metros sobre el nivel del mar.

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Septiembre es el mes de mayor intensidad de la temporada de lluvias en la capital tailandesa, pero ha sido más lluvioso de lo habitual, según los datos del Departamento de Drenaje y Alcantarillado.

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La capital registró 487 milímetros de lluvia entre el 1 y el 25 de septiembre, frente a una media de casi 269 milímetros para el mismo período entre 1991 y 2020.

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Los científicos advierten de que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos aumentan a medida que el planeta sigue calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles.

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