China gana terreno en América Latina y supera a EE. UU. en influencia regional

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El informe, que se realiza cada año desde 1995, atribuye el cambio en parte a que Washington estuvo "casi ausente" en el hemisferio occidental desde la guerra de Irak de 2003, para centrarse en otras regiones del mundo.

América Latina considera por primera vez más positiva la influencia de China en la región que la de Estados Unidos, reveló el viernes la encuesta Latinobarómetro 2026.

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"Mientras tanto, América Latina aprendió a batirse" contra "las olas en el mundo. Se acercó a otras potencias, a China, a la Unión Europea, a Japón", declaró a la AFP Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

Desde 2020, la proporción de latinoamericanos que consideran positiva la influencia de China en la región aumentó del 48 % al 65 %, mientras que la de Estados Unidos cayó del 60 % al 57 %, según el estudio.

El ascenso de China no implica que haya desplazado a Estados Unidos en términos de imagen. Aunque los latinoamericanos consideran más positiva la influencia de Pekín en la región, Washington sigue siendo el país con mejor valoración, con un 63 % de opiniones favorables frente al 59 % de China.

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Según Lagos, el país asiático conquistó en los últimos seis años a las poblaciones latinoamericanas al permitirles acceder a bienes que estaban fuera de su alcance, gracias a unos precios muy inferiores a otras importaciones.

"El vacío que llena China es el de los bolsillos, más que cualquier otra cosa", explicó Lagos sobre la potencia asiática, gran rival de Estados Unidos.

El informe resalta que Estados Unidos ha vuelto a interesarse en la región con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

El republicano ha impulsado una política más intervencionista en América Latina, que llama la "Doctrina Donroe".

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El término alude a un juego de palabras entre el nombre de pila de Trump y el apellido de James Monroe, el quinto presidente estadounidense, quien hace más de dos siglos declaró a América Latina como esfera de influencia exclusiva de Washington.

En ese contexto, Trump creó el Escudo de las Américas, una alianza de una quincena de países gobernados por presidentes de derecha para luchar contra el crimen organizado.

Pero ahora América Latina está más fragmentada, con sociedades más educadas y con "pueblos que son más duros en sus juicios", sostuvo Lagos.

Según el especialista, la imagen negativa de Trump ha contribuido al deterioro de la imagen de Estados Unidos en la región y a la convicción de que "es muy difícil" que Washington "vuelva a jugar el papel que jugó en el pasado".

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Un 55 % de los latinoamericanos opina que las "políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos" tendrán un impacto negativo en el mundo.

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Latinobarómetro, con sede en Chile, es una organización sin fines de lucro que sondea opiniones sobre una serie de temas, desde democracia hasta economía, seguridad y migración.

La encuesta de 2026 se basó en más de 19.000 entrevistas en 17 países entre el 7 de mayo y el 17 de junio, con un margen de error del 1 %.

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