“Les golpearemos muy duro”: Trump prepara ofensiva terrestre contra narcos

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos golpeará “muy duro” a los narcotraficantes que operen por tierra, tras ejecutar ocho ataques letales contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que dejaron al menos 34 muertos. Mientras tanto, Nicolás Maduro asegura que Venezuela posee 5.000 misiles antiaéreos rusos para defenderse de una posible intervención estadounidense.

El gobierno estadounidense dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin dar más detalles.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró. “Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo, en alusión a esos posibles ataques.

Tras desplegar una flotilla de destructores, barcos con fuerzas especiales a bordo y un submarino en el Caribe, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas “narcoterroristas”.

Este miércoles el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, anunció un octavo ataque, según el conteo provisional, pero por primera vez fue realizado en el Pacífico, con dos víctimas mortales.

En total Estados Unidos ha matado a un mínimo de 34 personas a bordo de esas embarcaciones, sin intentar abordarlas o capturarlas, invocando una presunta amenaza “terrorista”.

“Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”, explicó Trump para justificar los ataques con misiles.

Tras varias semanas de realizar estos operativos, “hay muy pocas lanchas en estos momentos”, comentó el mandatario.

“Así que ahora pasarán por tierra, y les vamos a atacar también”, aventuró.

Trump mandó una carta al Congreso en la que invocó esa presunta amenaza de carteles del narcotráfico para justificar sus acciones, que legisladores demócratas y expertos critican porque viola el derecho internacional.

El mandatario republicano decretó mediante una orden presidencial a principios de su segundo mandato que esos cárteles son “organizaciones terroristas”, y que Estados Unidos está en “conflicto armado”.

La ofensiva estadounidense ha producido rechazo internacional y agravado las tensiones entre Bogotá y Washington. El martes, tras el ataque en el Pacífico, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, aseguró que dicha ofensiva “constituyen ejecuciones extrajudiciales”.

Los ataques de EEUU contra embarcaciones en el caribe y el pacífico constituyen ejecuciones extrajudiciales.



Sean o no narcotraficantes, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza.



Estos hechos deben ser juzgados y sancionados.👇🏽https://t.co/aK5aJI5xni — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 22, 2025

👉 Maduro afirma tener 5.000 misiles rusos ante amenazas de EE. UU.

El líder del régimen, Nicolás Maduro dijo el miércoles que Venezuela dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa para defender al país cuando denuncia una amenaza militar de Estados Unidos.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan su derrocamiento.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz”, dijo Maduro en un acto en televisión, acompañado por miembros del alto mando militar.

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Es desechable, no se recarga una vez disparado.

El misil ya fue usado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta al despliegue estadounidense.

Según Maduro, la Fuerza Armada venezolana posee sistemas de simulación que los colocan en una “situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S”. Están en “puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar que la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo”, añadió.

Maduro ha denunciado que Venezuela enfrenta “la amenaza militar más letal” de la historia.

