De Anglo American sobre el Alto Putumayo

Siendo el diario El Espectador una institución de larga trayectoria y gran reputación en el país, Anglo American considera pertinente y necesario aclarar informaciones incorrectas sobre nuestra compañía publicadas en la sección Medio Ambiente de la edición del 10 de mayo de 2018 en el artículo titulado “La amenaza minera en el Alto Putumayo”; y en la sección Opinión de la edición del 15 de mayo del presente año, en el artículo “El lamentable ¡puf! del Alto Putumayo”.

Lo primero que queremos afirmar enfáticamente es que Anglo American no está desarrollando ni planea desarrollar ningún proyecto minero en el Alto Putumayo. La información difundida por diferentes medios al respecto no es precisa.

En los artículos se señala que “, […] a la compañía Anglo American, que luego cedió sus derechos a Mocoa Ventures, se le otorgaron concesiones […]”. Aclaramos que Anglo American no ha cedido ningún título minero ni ha tenido ninguna relación comercial ni de ningún otro tipo con Mocoa Ventures. Dado lo anterior, confirmamos que no tenemos ninguna relación con los títulos mineros a los que hace referencia esta publicación.

En los artículos también se afirma “[…] Anglo Gold Ashanti, filial de Anglo American […]”. En este sentido, aclaramos que Anglo Gold Ashanti no es filial de Anglo American plc. Anglo Gold Ashanti y Anglo American son dos compañías diferentes y no están relacionadas. Esta información es pública y fácilmente verificable en las memorias anuales y sitios web de ambas compañías. Confirmamos además que Anglo American no tiene ni ha tenido ninguna relación ni participación en los proyectos de Anglo Gold Ashanti en Colombia.

Creemos que la confusión puede deberse a que Anglo American Colombia Exploration S.A., miembro del grupo Anglo American plc., tuvo un título minero de 2.000 ha. en el departamento de Putumayo en jurisdicción de los municipios de Santiago y San Francisco. Este título minero fue devuelto al Estado en el año 2015 y, tal como hemos afirmado, actualmente no estamos desarrollando ningún proyecto minero en esa zona.

Para mayor claridad y como contexto a nuestras actividades en la región de interés de los artículos en mención, informamos que entre enero de 2008 y agosto de 2011, Anglo American adelantó actividades de exploración preliminar conocida como prospección, dentro de los límites de este título y en sus alrededores. En 2011 Anglo American tenía planeado realizar la perforación de tres pozos exploratorios en el título a su nombre. En cumplimiento de la legislación colombiana, previamente a la realización de este proyecto se solicitó a la División de Consulta Previa del Ministerio del Interior la certificación sobre presencia de comunidades étnicas y sobre la necesidad o no de realizar Consulta Previa. Ante la respuesta afirmativa del Ministerio, se dio inicio al proceso consultivo con la comunidad Inga, liderado por la división de Consulta, y con participación y acompañamiento por parte de otras instituciones del Estado concernientes.

El proceso de Consulta Previa se adelantó entre los años 2012 y 2015, en línea con todos sus principios, y la participación activa de los líderes, la comunidad indígena, y las autoridades locales, entre otros garantes para asegurar la trasparencia. Al final de la Consulta, la comunidad Inga manifestó su decisión de no continuar participando en el proceso consultivo, motivo por el cual la compañía decidió renunciar al título, y devolver el área del contrato al Estado, según consta en los documentos radicados con número 2015-61-300, presentados ante la Agencia Nacional de Minería el día 27 de marzo de 2015, de acuerdo a los procedimientos legales respectivos.

Anglo American reafirma que cumple estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales de los países donde opera. Igualmente, la compañía está absolutamente comprometida con el Desarrollo Sostenible y con el respeto a las comunidades, a su cultura y a sus decisiones, en línea con los acuerdos internacionales de los que es signataria, que incluyen el respeto por los Derechos Humanos, la integridad comercial, la seguridad industrial y la salud, y la protección del medio ambiente. Estos compromisos son parte integral de los principios y valores de nuestra cultura y política corporativas.

La ética y la transparencia están consignadas en nuestro código de conducta, que aplica todas nuestras filiales y a todos y cada uno de nuestros empleados.

Quedamos atento a cualquier explicación o mayor información que ustedes requieran.

Luis Eduardo Huertas Larios. Gerente y representante legal de Anglo American Colombia Exploration SA.

