«No habrá alianza»: De la Espriella cierra la puerta al respaldo de exsenador Julián Bedoya

«Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y…

El presidente Abelardo de la Espriella respondió al acercamiento del exsenador liberal Julián Bedoya y negó de forma categórica un acercamiento con su sector político, Renovación Liberal. Así lo expresó en sus redes sociales en respuesta a un video en el que el excongresista da luces de querer respaldar al jefe de Estado durante su mandato.

«Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO», escribió el mandatario, cerrando la puerta a ese sector político que también hizo parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. De hecho, la ahora senadora María Eugenia Lopera fue una de las principales defensoras del llamado «Gobierno del Cambio» e incluso, en su calidad de representante, fue ponente de la reforma a la salud de esa administración.

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«Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada: yo no vine a administrar la misma podredumbre con otro apellido; yo vine a CAMBIAR LA POLÍTICA PARA SIEMPRE, y eso no se hace pactando con politiqueros descarados», enfatizó el mandatario en su mensaje.

Acto seguido dio una orden al minsitro del Interior, Rodrigo Lara, y su gabinete, señalando que no puede haber ningún tipo de negociaciones bajo cuerda para impulsar y/o aprobar proyectos. » Las relaciones con el Congreso se conducen a la luz del día, sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios. Quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado para que responda ante la ley y ante el país. Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo», dijo el presidente.

Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia!



Quienes, a pesar de… pic.twitter.com/OE1KtDmt59 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

Las declaraciones llegan luego de que en un evento realizado el pasado fin de semana se ve a Bedoya promoviendo un respaldo político al presidente De la Espriella al interior de Renovación Liberal, es facción dentro del partido Liberal que dirige y con la que sigue extendiendo su presencia en el poder. Esto, a pesar de también haber dado respaldo a Petro.

En imágenes difundidas del encuentro el exsenador aseguraba que «todos los presidentes son iguales. La diferencia de los gobiernos en Colombia es a quién le va bien y a quién le va mal. Todos hacen los mismo; gobiernan con sus amigos, se presentan momentos desafortunados, pero también tienen unos momentos de brillantez, de lucidez, de realizaciones y de cosas positivas que le dejan al pueblo colombiano». En ese acto Bedoya remarcó que «por eso mi bandera siempre ha sido «no hago oposición, soy de gobierno». Para uno solucionar todos los problemas estructurales lo tiene que hacer con poder».

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Sin embargo, De la Espriella agregó en su mensaje que «no todos los presidentes son iguales. Con mi Gobierno se acabó el jueguito de “soy de gobierno para que me vaya bien». La única alianza posible es con el pueblo, y es al pueblo al único que le tiene que ir bien, no a usted ni a ninguno que piense como usted». Finalmente en ese mensaje dijo que cumplirá su promesa de no negociar con el Legislativo a cambio de prebendas y que su relación con el Capitolio será «transparente». «Para eso me eligieron los ciudadanos y eso es lo que voy a cumplir», dijo.

¿Quién es Julián Bedoya?

Julian Bedoya Pulgarín es un político con amplio reconocimiento en territorio antioqueño. Fue representante por ese departamento entre 2014 y 2018 para luego pasar al Senado hasta 2022. El congresista lidera una de las facciones liberales de la región y ha conformado una sólida estructura con la que aún mantiene presencia en el Legislativo. Su trayectoria, además, está marcada por varias controversias, entre ellas un proceso que se adelanta en su contra por presunto fraude procesal.

Como detalló El Espectador, Bedoya enfrenta un proceso que arrancó en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por ese delito. Según el expediente, el excongresista habría presentado y aprobado 16 exámenes en tan solo cuatro jornadas para recibir el título de abogado en la Universidad de Medellín. En ese momento se supo que Bedoya había regresado a esos supuestos estudios luego de 10 años de haber dejado la carrera suspendida. De hecho, el acta de grado se le suspendió en 2021. El proceso se encuentra en la Fiscalia, aunque sin mayores avances.

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