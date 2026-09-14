Reuniones con gobierno Trump y Asamblea de la ONU: así avanza agenda de Colombia en EE. UU.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sigue buscando fortalecer las relaciones de Colombia con Estados Unidos. En su apuesta por dar mayor fluidez al diálogo con la administración de Donald Trump, la Casa de Nariño ha trazado una robusta agenda en ese país que comprende encuentros de alto nivel y con la que ha desplegado tanto al vicepresidente, José Manuel Restrepo y su canciller, Omar Bula Escobar, así como a sus representantes diplomáticos en suelo estadounidense: la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo y el…

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sigue buscando fortalecer las relaciones de Colombia con Estados Unidos. En su apuesta por dar mayor fluidez al diálogo con la administración de Donald Trump, la Casa de Nariño ha trazado una robusta agenda en ese país que comprende encuentros de alto nivel y con la que ha desplegado tanto al vicepresidente, José Manuel Restrepo y su canciller, Omar Bula Escobar, así como a sus representantes diplomáticos en suelo estadounidense: la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

Es con esa premisa que la agenda de los últimos días ha tomado relevancia para la administración de De la Espriella. De hecho, tan solo cuatro días después de presentar las credenciales para iniciar sus labores, Araújo ya tuvo la primera cita con una delegación del Departamento de Guerra de la administración Trump, diálogo que fue clave para acordar puntos en materia de seguridad regional entre los dos países. Esa cita tuvo un cumplimiento de esos acuerdos iniciales entre el presidente colombiano y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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De hecho, el presidente resaltó que tras la visita de Rubio a Barranquilla, varios puntos quedaron claros. La calificó como «una visita que marca una nueva etapa en la relación estratégica entre los dos países», dijo De la Espriella en horas recientes. El mandatario marcó tres objetivos, siendo la seguridad y la economía puntos primarios para los dos países. «Queremos dar el siguiente paso», señaló el presidente, quien habló de una «asociación estratégica de largo plazo» para abrir oportunidades de inversión, financiación y tecnología, además de aspectos vitales en materia de seguridad.

Con ese contexto es que la agenda de la embajadora Araújo se ha robustecido. De hecho, dentro de sus labores de esta semana estaría preparar la antesala de la participación colombiana en la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar entre el 22 y 28 de septiembre. Y ante la posible no presencia del presidente colombiano en esa cita, uno de los posibles delegados sería el vicepresidente Restrepo, quien tendría un espacio de discurso en la tercera jornada de esa Asamblea. Eso sí, habrá citas con altos funcionarios de la administración Trump como ya pasó el 15 de julio, cuando sostuvo una cita con Marco Rubio en Washington. De hecho, será el vicepresidente, de la mano del canciller Bula, quienes en manejo a las relaciones internacionales de Colombia.

El presidente @ABDELAESPRIELLA me encomendó cinco grandes misiones para construir la #PatriaMilagro Hoy quiero contarles de qué se tratan:



1️⃣ Colombia sin trabas: un Estado más eficiente, ágil y productivo.

2️⃣ Talento para el futuro: oportunidades para que más de 2 millones de… pic.twitter.com/3Y0ceWirWU — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 13, 2026

En la confección de esa agenda habrá un componente prioritario relacionado al Escudo de las Américas. Además, según dijo el presidente, «ahora comienza la etapa de convertir los acuerdos de Barranquilla en proyectos, inversión, empleos, cooperación y como me gusta a mi, resultados concretos para los colombianos». En este punto será fundamental la negociación que ha adelantado el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para buscar la deducción y/o eliminación de aranceles que desde el mes de julio rigen para ciertos productos de exportación colombianos.

En esa línea también se demarcan los acuerdos firmados el pasado 8 de septiembre que tienen un componente de energía nuclear y que, además, se relacionan al discurso del embajador ante la Onu, Mauricio Gaona, relacionado a este tema. En representación de Colombia el emisario aseguró que «El mecanismo snap es un mecanismo operativo (…) si el mecanismo snap llega a su objetivo de resolver el conflicto entre las partes, no requiere el acuerdo que lo estableció, mucho menos una sanción del Consejo de Seguridad”.

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🇨🇴🇺🇳 Hoy reafirmamos nuestro compromiso ante el Consejo de Seguridad de la ONU frente a la no proliferación nuclear y el régimen de verificación en Irán. Sin reglas no hay seguridad.



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💬 Sesión completa + voto en comentarios pic.twitter.com/zfY8J1a8ks — J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) September 11, 2026

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