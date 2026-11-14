Así se mueve relación entre Colombia y España a dos semanas de la elección del país europeo

MADRID, 31/05/2026.- Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. EFE/Borja Sánchez Trillo

Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

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España se prepara para las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El país atraviesa un contexto de tensiones sociales, marcado por protestas ciudadanas que denuncian dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y los debates sobre migración. El pasado 11 de noviembre, una huelga convocada por las principales centrales sindicales dio lugar a manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia por estas problemáticas.

Este escenario también genera interrogantes entre los colombianos residentes en España, especialmente ante la posibilidad de un endurecimiento de las políticas migratorias. Al 1º de enero de 2026, el país contaba con cerca de 980.000 residentes nacidos en Colombia, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Los colombianos figuran así entre las principales comunidades de origen extranjero, junto con los marroquíes y los venezolanos.

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Más allá de la migración, España es un socio económico y diplomático importante para Colombia. Las inversiones, los intercambios comerciales y las remesas enviadas por los migrantes refuerzan los vínculos entre Madrid y Bogotá, que se mantienen sólidos pese a las diferencias ideológicas entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Abelardo de la Espriella, según los expertos consultados por este diario. En este contexto electoral, surge la pregunta de hasta qué punto un eventual cambio de gobierno en España podría modificar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Continuidad diplomática pese a las diferencias políticas

Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), considera que las divergencias ideológicas no han alterado las relaciones institucionales. "Hay una especie de desencuentro de carácter ideológico entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero en términos formales e institucionales, la relación se mantiene prácticamente en las mismas condiciones en las que se venía presentando", explica.

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Las prioridades políticas, sin embargo, han cambiado. El apoyo español a la "paz total" de Gustavo Petro y su papel de observador en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya no forman parte de la agenda. Paralelamente, el Gobierno colombiano ha buscado acercarse a figuras de la derecha española, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox. Por la importancia de las inversiones y los intercambios económicos, Patiño Villa considera poco probable una confrontación importante tras un cambio de gobierno en España.

El nombramiento del nuevo embajador colombiano sigue pendiente: Madrid aún no ha concedido el beneplácito a Carlos Felipe Mejía. Para Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores, "una demora marcada y manifiesta en la respuesta a una solicitud de beneplácito para un embajador indica, naturalmente, que el Estado en cuestión preferiría que la persona designada no ejerciera funciones diplomáticas en su territorio". Patiño Villa, sin embargo, recuerda que el nombramiento de figuras políticas o empresariales para cargos diplomáticos no es inusual.

MADRID, 31/05/2026.- Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. EFE/Borja Sánchez Trillo

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Más allá de los vínculos históricos y culturales, España sigue siendo un socio estratégico para Colombia. Tanto Patiño Villa como Londoño Paredes sitúan a Madrid, Washington y Londres entre las representaciones diplomáticas más importantes para Bogotá y destaca el papel de la Unión Europea en la estabilidad institucional del país.

El excanciller considera que un eventual cambio de gobierno español no debería afectar a los colombianos en suelo español. "Cualquier cambio de gobierno en España de ninguna manera puede afectar la situación de los colombianos residentes allá. España enfrenta ahora problemas complejos, como el de Ceuta. Pero esa es una situación muy especial para España, que incluso ha puesto en alerta a otros países europeos", afirma.

Aunque los expertos no prevén grandes cambios en las relaciones entre ambos países, la perspectiva de un nuevo Gobierno en España genera inquietud entre algunos colombianos residentes, especialmente por un posible endurecimiento de las políticas migratorias. Esa es una de las principales banderas con las que la oposición española busca llegar al poder.

Preocupación entre los migrantes colombianos

Felipe Beltrán, de 24 años, vive desde hace tres años en Tavernes, una localidad de unos 18.000 habitantes en la provincia de Valencia; teme una eventual llegada de Vox al poder y un endurecimiento de las políticas migratorias. Aunque tiene una tarjeta de identidad de extranjero (TIE), un documento válido por cuatro años que acredita su identidad y su derecho a permanecer legalmente en España por un período superior a seis meses, le preocupa que se endurezcan los requisitos para renovar su residencia.

Beltrán también señala las dificultades para acceder al empleo y a la vivienda. "La principal dificultad es la regularización de los documentos, es decir, el acceso a un documento de identificación que te permita trabajar", explica. Los arriendos son tan elevados que, según cuenta, a veces es necesario compartir apartamento con otras dos personas. "Una habitación te cuesta prácticamente la mitad del salario", lamenta. Los gastos cotidianos dejan poco margen para ahorrar.

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Otro colombiano, también llamado Felipe, de 29 años, llegó a Madrid hace tres meses y medio para reunirse con su pareja franco-española. Él muestra menos preocupado: "Por ahora percibo que no me afecta mucho ese escenario", explica, aunque reconoce que "la polarización entre los locales es evidente en el día a día y con ciertos acontecimientos recientes esta realidad se acentúa".

Felipe considera que el costo de vida en Madrid es comparable, e incluso ligeramente inferior, al de Bogotá, especialmente en alimentación y servicios. Sin embargo, la espera de un permiso de residencia puede resultar financieramente agotadora por la incertidumbre de los plazos. Ante un endurecimiento de las políticas migratorias, contempla regresar al país: "Ante cualquier amenaza real contra los aspectos básicos de mi cotidianidad y calidad de vida, yo podría decidir regresar a Colombia".

Sin embargo, regresar a Colombia no es necesariamente una opción para todos los migrantes. Las circunstancias familiares, laborales y económicas pueden limitar esa posibilidad, mientras que la situación administrativa de cada persona condiciona sus perspectivas de permanencia en España. En este contexto, el acceso a la nacionalidad española adquiere especial relevancia.

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Nacionalidad española y preferencias electorales

Patiño Villa destaca dos mecanismos de acceso a la nacionalidad española: la ley de 2015 para descendientes de judíos sefardíes expulsados de España y la Ley de Memoria Democrática de 2022, aprobada bajo Pedro Sánchez, para hijos y nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según datos de la Registraduría Nacional, de los cerca de un millón de colombianos residentes en España, 255.833 están inscritos en el censo electoral colombiano para participar en las elecciones legislativas y presidenciales de su país. En ese panorama, aunque la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia podría hacer pensar en una mayor afinidad de esta comunidad con el Partido Popular (PP) y Vox, los resultados de las presidenciales de junio pasado arrojan que España fue uno de los pocos países donde Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y ahora partido de oposición, ganó la votación.

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MADRID, 07/01/2026.- Iván Cepeda (c), candidato del Pacto Histórico a la consulta para elegir al candidato a las elecciones presidenciales de la República de Colombia, interviene en el acto ‘El poder de la verdad. Encuentro con la comunidad colombiana en España’, al que también asiste Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada.-EFE/ Víctor Lerena

Foto: EFE - Victor Lerena

Diana Carolina Riveros Páez (La U), representante a la Cámara por Norte de Santander, considera prioritario proteger a los migrantes independientemente de las diferencias políticas. "Lo que podría solicitar muy respetuosamente es que a esos migrantes se les sigan garantizando sus derechos. Que ellos puedan seguir trabajando dignamente en España, que puedan establecerse con sus familias y que puedan seguir siendo regularizados en este país para que tengan unas condiciones dignas", señala.

La congresista también denuncia la xenofobia, las humillaciones y la estigmatización. Recuerda que la violencia, el conflicto y las dificultades económicas y laborales en Colombia llevan a muchos ciudadanos a buscar oportunidades en el extranjero.

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Vínculos económicos que resisten las diferencias políticas

Según ProColombia, España fue el segundo mayor inversionista extranjero en Colombia entre 2021 y 2025, con cerca de 11.700 millones de dólares en inversión extranjera directa acumulada. Más de 1.100 empresas españolas tienen presencia en el país. Estados Unidos es el líder en ese ranking.

"Hasta ahora los dos países, en varias décadas, han evitado utilizar los instrumentos diplomáticos y estatales para interferir en los procesos de inversión económica e intercambios empresariales", explica Patiño Villa. Según el académico, Colombia tampoco ha recurrido a mecanismos de expropiación, aunque han existido controversias sobre inversiones y ejecución de obras, tratadas mediante procedimientos contractuales y jurídicos habituales. La balanza comercial, sin embargo, sigue siendo deficitaria para Colombia. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2025 el país exportó a España mercancías por 522,2 millones de dólares e importó productos españoles por 1.244 millones.

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Este desequilibrio se atribuye, según los analistas, a un debilitamiento de la política exportadora colombiana y de los mecanismos para fortalecer las exportaciones. Las dificultades de los sectores agroexportador e industrial también han limitado la reorientación de la oferta exportadora del país.

Las remesas, otro pilar de la relación bilateral

Según el Banco de la República, las remesas enviadas desde España alcanzaron los 2.205 millones de dólares en 2025, equivalentes al 17 % del total recibido por Colombia. Para Patiño Villa, estos envíos regulares a familiares y allegados son una fuente importante de ingresos para numerosos hogares y para la economía colombiana. El académico plantea la posibilidad de nuevas regulaciones, aunque subraya que todavía se desconoce cuáles serían y qué mecanismos de transferencia podrían verse afectados.

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Las inversiones, los intercambios comerciales y las remesas muestran la importancia de los vínculos entre Colombia y España. Pero, más allá de las relaciones entre gobiernos, el resultado electoral también genera incertidumbre entre algunos colombianos que han construido su vida en territorio español. Como advierte Felipe Beltrán, de 24 años: "Nada nos garantiza que en el futuro otro gobierno de turno no nos niegue lo que ya hemos conseguido".

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