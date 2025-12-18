Logo El Espectador
Sigue choque por la curul de Julián López en la Cámara tras su renuncia al Partido de la U

Mientras la colectividad asegura que el presidente del órgano legislativo debe dejar su escaño antes de que se tramite su dimisión, el congresista vallecaucano responde que “renunciar a la militancia no implica perder la curul”.

Redacción Política
18 de diciembre de 2025 - 11:45 p. m.
El Partido de la U alega que Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, perdería su curul.
Foto: Cámara De Representantes
La renuncia del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, al Partido de la U generó un cruce de versiones sobre lo que podría pasar con su curul. Aunque su carta de dimisión fue presentada hace algunos días, desde la colectividad aseguran que no podrán tramitarla hasta que deje su curul.

A través de una carta, el partido subrayó que ostenta la calidad de representante a la Cámara “en representación y con el aval otorgado por esta colectividad política en el marco de las elecciones al Congreso de la República celebradas el 13 de marzo de 2022″. Y citó el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en la que se lee que “los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo”.

“En consecuencia, para que pueda tramitarse y aceptarse su renuncia a la militancia del Partido y expedirse correspondiente certificación de desafiliación, deberá acreditar previamente a la Secretaría General del Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U que ha renunciado a la curul como representante a la Cámara y que dicha renuncia ha sido debidamente aceptada por la Mesa Directiva de la respectiva corporación”, se lee en la misiva firmada por Jorge Luis Jaraba Díaz, el secretario general de la agrupación.

Por su lado, López señaló que “la ley es clara al estipular que renunciar a la militancia no implica perder la curul”. Según dijo, en la sentencia de Sección Quinta del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2023 se reconoce que “cuando los miembros de una colectividad deciden retirarse sin renunciar a la curul conservan este derecho político”, pues esa dimisión “no podría impedir, obstruir, limitar o aplazar el cumplimiento de los deberos y responsabilidades que ese político tiene”.

“Seguiré ejerciendo mi mandato desde la Cámara de Representantes con independencia, respeto institucional y lealtad a quienes me eligieron. Espero que el partido esté a la altura del debate democrático, sin más amenazas ni ataques personales”, afirmó en su cuenta de X.

La decisión de López de renunciar a la colectividad ocurrió después de que se confirmara que se había quedado sin aval para aspirar a la Cámara. El centro de esos roces fue el anuncio de la creación de una “facción” a la que denominó ‘La Nueva U’, con la que buscaría, según indicó en su momento López a El Espectador, hacer una oposición a las políticas de Dilian Francisca Toro, figura importante en esa agrupación y gobernadora del Valle del Cauca.

Con eso, además, el Comité de Ética y la Secretaría general de la U impusieron sanciones al presidente de la Cámara. Y, más allá de eso, pidieron al órgano legislativo aplicarlas en la plenaria, donde se le vería restringidas la voz y el voto.

Por Redacción Política

