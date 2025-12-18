Sigue choque por la curul de Julián López en la Cámara tras su renuncia al Partido de la U

El Partido de la U alega que Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, perdería su curul. Foto: Cámara De Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La renuncia del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, al Partido de la U generó un cruce de versiones sobre lo que podría pasar con su curul. Aunque su carta de dimisión fue presentada hace algunos días, desde la colectividad aseguran que no podrán tramitarla hasta que deje su curul.

A través de una carta, el partido subrayó que ostenta la calidad de representante a la Cámara “en representación y con el aval otorgado por esta colectividad política en el marco de las elecciones al Congreso de la República celebradas el 13 de marzo de 2022″. Y citó el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en la que se lee que “los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo”.

Sugerimos: “Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”: Petro respondió a Maduro

“En consecuencia, para que pueda tramitarse y aceptarse su renuncia a la militancia del Partido y expedirse correspondiente certificación de desafiliación, deberá acreditar previamente a la Secretaría General del Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U que ha renunciado a la curul como representante a la Cámara y que dicha renuncia ha sido debidamente aceptada por la Mesa Directiva de la respectiva corporación”, se lee en la misiva firmada por Jorge Luis Jaraba Díaz, el secretario general de la agrupación.

Hemos dado respuesta a la comunicación presentada por el señor Julián López respecto a su desvinculación del partido. En ella se le indicó que, para tramitar su renuncia, debe previamente dimitir a su curul como Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca,… pic.twitter.com/Lk1pFMfOg2 — Partido de la U (@partidodelaucol) December 18, 2025

Por su lado, López señaló que “la ley es clara al estipular que renunciar a la militancia no implica perder la curul”. Según dijo, en la sentencia de Sección Quinta del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2023 se reconoce que “cuando los miembros de una colectividad deciden retirarse sin renunciar a la curul conservan este derecho político”, pues esa dimisión “no podría impedir, obstruir, limitar o aplazar el cumplimiento de los deberos y responsabilidades que ese político tiene”.

Le puede interesar: Paloma Valencia y sector de “La Gran Consulta” entran en diálogos, ¿en qué van?

“Seguiré ejerciendo mi mandato desde la Cámara de Representantes con independencia, respeto institucional y lealtad a quienes me eligieron. Espero que el partido esté a la altura del debate democrático, sin más amenazas ni ataques personales”, afirmó en su cuenta de X.

Mi respuesta formal al @partidodelaucol.



La ley es clara al estipular que renunciar a la militancia no implica perder la curul. Seguiré ejerciendo mi mandato desde la Cámara de Representantes con independencia, respeto institucional y lealtad a quienes me eligieron.



Espero que… https://t.co/SxUPylOoMq pic.twitter.com/m4r3wvTJ20 — Julián López (@Julianlopezte) December 18, 2025

La decisión de López de renunciar a la colectividad ocurrió después de que se confirmara que se había quedado sin aval para aspirar a la Cámara. El centro de esos roces fue el anuncio de la creación de una “facción” a la que denominó ‘La Nueva U’, con la que buscaría, según indicó en su momento López a El Espectador, hacer una oposición a las políticas de Dilian Francisca Toro, figura importante en esa agrupación y gobernadora del Valle del Cauca.

Lea también: Velasco y Bonilla a la cárcel por UNGRD: así reaccionaron Petro y el mundo político

Con eso, además, el Comité de Ética y la Secretaría general de la U impusieron sanciones al presidente de la Cámara. Y, más allá de eso, pidieron al órgano legislativo aplicarlas en la plenaria, donde se le vería restringidas la voz y el voto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.