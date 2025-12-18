“Mejor perder una curul que la coherencia”: Sofía Gaviria, de la “Selección Anti-Petro”

La exsenadora Sofía Gaviria es la cabeza de lista del Partido Oxígeno para el Senado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué representa para usted ser designada como cabeza de la lista del Partido Oxígeno?

Es una responsabilidad muy grande. Claramente cualquiera de la lista, de los 25 primeros que están en la lista, yo diría de todos, podría ser el primero. Ese fue el objetivo de esta lista, que hubiera gente con ética, con una trayectoria transparente, un trabajo de todos los estratos, de todo el territorio colombiano, completamente reconociendo la diversidad y la pluralidad de este país maravilloso. Para mí era, y para Ingrid [Betancourt] es esencial ese componente.

Ingrid me impuso el primer número, pero la idea era que se pudiera poner cualquiera, porque se podía hacer una lotería, porque cualquiera era tan capaz y tan reconocido en su trayectoria, que podía ir de primero. Además, decimos, ‘en esta lista todos somos uno’. Entonces se lo agradezco muchísimo a Ingrid, también se lo voy a cobrar.

¿Cuál es el camino a seguir para 2026? ¿Qué es lo que buscan como partido?

En los próximos meses, lograr que los colombianos nos conozcan mucho, conozcan a la mayoría, utilizar mucho las redes, hay candidatos que son doctores, postdoctores que están en Holanda y que están utilizando las redes para poder y que estarían dispuestos a dejar su vida exitosísima en universidades en el exterior para venir a trabajar por Colombia. El reto en estos en 82 días, es que nos conozcan, que conozcan las trayectorias impecables del trabajo, además del reconocimiento que cada uno tiene en su sector, para que nos voten masivamente y lleguemos el equipo muy fortalecido.

Sugerimos: “Todo lo que ha ocurrido en términos electorales este año no tiene precedentes”: registrador

Los que lleguemos vamos a seguir nutriendo nuestras propuestas, nuestras defensas, nuestras veedurías a los ministerios y nuestros aportes. Porque de lo que se trata es que la representación sea de todos los temas que estamos defendiendo en la lista.

Convocamos a los mejores a la Selección Antipetro🇨🇴



¡Prepárense! pic.twitter.com/UJbpF6wSmG — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 18, 2025

¿Cuál es el número de senadores elegidos al que aspiran?

Pues Ingrid es la número 10, queremos que Ingrid vuelva al Congreso.

¿Cuáles son los temas que como bancada quieren llevar al Congreso?

El primer tema, por supuesto, es la justicia y las víctimas. Es un componente muy importante de los más vulnerables, las víctimas más vulnerables. No se trata de Ingrid ni de Sofía Gaviria, sino de esas víctimas que están en el anonimato completo, que su realidad no se ha reconocido, que no se ha dicho la verdad sobre sus muertos. Y cuando hablo de víctimas hablo de todos los sectores, pero claramente en las más recientes y las más afectadas son las víctimas de las FARC. La mayoría de víctimas somos víctimas de las FARC, de los paramilitares, de la justicia politizada, porque estábamos en el territorio y nos ha afectado grandemente, realmente fueron pasando los actores y nos fueron victimizando, y eso pasa mucho.

Claramente, después del proceso fallido de La Habana y ya con el primer fallo de la sentencia primera de la [Jurisdicción Especial para la Paz] (JEP), que fue completamente ofensiva y revictimizante, saber que esos máximos responsables, reconocer que en Colombia fue masiva y sistemática la utilización del secuestro como un arma de las FARC y que a renglón seguido se diga que ellos pueden participar en política, eso es un contrasentido y es completamente rechazable y por lo tanto estamos comprometidos en esa revisión claramente de los alcances de la JEP, porque se ha convertido en un tribunal de impunidad para las víctimas. Todas las víctimas, independientes de sus victimarios, estamos de acuerdo y somos solidarias entre nosotros, al menos en la federación, que no somos pocas: 225 mil víctimas.

¿Hay otro tema en el que se quieran enfocar?

El tema de la pobreza, el tema del campo. Yo quiero contarle que yo creé dos empresas en Montes de María después de renunciar a la embajada hace tres años para dar oportunidades a las víctimas en ese territorio tan victimizado con los ahorros de mi ejercicio público. Realmente ha sido una experiencia de saber que es mentira que se apoya al agricultor, que es mentira que se quiere desarrollar el campo. Es parte del fracaso de este gobierno en tantas otras cosas, porque una de sus grandes banderas era el desarrollo del campo.

Estamos comprometidos obviamente con el tema de salud. Tenemos un médico en la lista, que tiene una proyección de prevención y promoción de la salud, que es muchísimo más económico, es muchísimo más impactante. Es una política transformadora de la aproximación a la salud que tenemos también.

Le puede interesar: Sigue choque por la curul de Julián López en la Cámara tras su renuncia al Partido de la U

Colombia actualmente pasa por una crisis fiscal y el Congreso le negó recientemente una reforma tributaria, ¿cómo piensan hacer frente a eso desde su trabajo como legisladores?

Estamos con el tema económico. Obviamente, pensar cómo se armoniza, cómo se reduce la tramitología, cómo verdaderamente limpiamos el tema fiscal para que la transparencia de esos recursos sea mucho mayor. Para eso tenemos a un candidato que es otro, el crack en tributario que se llama Silverio Gómez; tenemos a Beatriz Uribe, que fue ministra del Medio Ambiente y de Vivienda, que fue la que creó el proyecto Mi Casa en el gobierno de [Juan Manuel] Santos, con el que catapultó políticamente [al entonces vicepresidente Germán] Vargas Lleras con el proyecto de Beatriz.

En fin, tenemos una batería de proyectos completamente pertinentes para la necesidad colombiana. Los congresistas no solamente van a hacer leyes, sino también tienen que buscar reducir la tramitología, hacer veeduría sobre el Gobierno, y en eso estamos comprometidos, creemos que esa labor es muy importante. Entonces, obviamente en el tema de la reducción, del macro crecimiento que se hizo en este gobierno y en los anteriores, de formación, de que no hay nueva burocracia, pero todo se contrata vía prestación de servicios.

En su lista aterrizó el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo ve que puede impactar esa adición?

Un tema fundamental y en el que yo estoy comprometida, siempre estuve y presenté mi proyecto también cuando fui senadora y en el que está por supuesto Juan Carlos Cárdenas, que hace parte del proyecto de La Fuerza de las Regiones. Estamos comprometidos en el tema de descentralización, pero real.

Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey), alcalde de Bucaramanga (2020-2023) y exprecandidato presidencial por 'La

Fuerza de las Regiones', se integra a la 'Selección Antipetro' y será

candidato al Senado por el Partido Oxígeno🗳️.



¡Bienvenido, Juan Carlos! pic.twitter.com/DkUY65VHvA — Partido Oxígeno (@partidooxigeno) December 1, 2025

Es decir, estamos mirando con simpatía el tema de federalismo, pero claramente de desarrollar el tema de competencias de la Ley de Descentralización que está por regular en el Congreso y que era el mandato desde la Constitución del 91, que no se ha hecho y que nos parece muy poco ambicioso. El 39 % no es suficiente, nosotros aspiramos para una cifra muchísimo más alta. Creemos en la reducción del macroestado central y la repartición de las responsabilidades con competencias y presupuesto a las regiones. Es un país diverso, que tiene capacidad, pero su potencialidad está limitada por visiones centralistas.

Teniendo en cuenta todo lo que pasó con la coalición Centro Esperanza en 2022, ¿cuál es la razón por la cual el Partido Oxígeno no va en coalición?

Sí nos lo ofrecieron muchos partidos, que hiciéramos coalición, pero por eso que decimos que mejor perder una curul que perder la coherencia. Nuestra lista al Senado está hecha con lupa y con mucho cuidado. Hemos hecho coaliciones para la Cámara en algunos departamentos, también con lupa, pero el Senado nos parecía emblemático realmente hacer una apuesta solo de una lista súper poderosa.

Creemos que como es una lista nacional, hay mucha más posibilidad de que el voto de opinión pese. De todas maneras, es ser realistas en que el voto de opinión todavía no tiene el peso para el Congreso. Hay voto de opinión para las alcaldías, para las gobernaciones, pero es parte de la transformación política y electoral que queremos hacer; hacer esa pedagogía de la importancia del Congreso como una de las tres patas fundamentales de la democracia, que hay que cuidarla y que hay que votar bien. Hacerlo con frivolidad sin estar informados en rigor o no votar está deteriorando seriamente una de las tres patas de la democracia y las mesas se caen si no tienen las tres patas.

Los partidos Cambio Radical, Oxígeno y La U anunciaron hoy la conformación de una alianza política de centro derecha para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026.#UnidosTransformamosElFuturo pic.twitter.com/DTkVZBL1i2 — Partido Oxígeno (@partidooxigeno) November 26, 2025

El nombre de la lista es la “Selección Anti-Petro” y cae en medio de un ambiente de polarización. ¿Cuál es el mensaje que manda eso?

Lo que se buscaba era llamar la atención, como un grito de “mírennos y miren qué diferentes somos a lo que está representando este Gobierno hoy”. Cero corrupción, somos la encarnación de la lucha contra la corrupción, somos la encarnación de la capacidad: nuestras trayectorias demuestran nuestra capacidad de gestión. Estamos completamente preparados, somos una lista poderosa, estamos comprometidos, somos una selección de los mejores. Y esa selección que le va a dar el oxígeno que necesita la salud, la educación, la infraestructura, la reforma del Estado para ser muchísimo más eficiente y llegarle a toda la geografía para esa descentralización.

En caso de llegar al Congreso, ¿cuáles son los partidos con los que sí o sí irían en llave?

Seguramente en temas iríamos en llave. Por ejemplo, en temas de reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz, imagino que iríamos con Centro Democrático, pero habrá que ver con lupa cada una de las reformas. Yo tengo una historia donde junté desde el Centro Democrático hasta el Polo Democrático en una reforma tributaria, una reforma que tumbó el gobierno de Santos en la defensa de Isagen. Es decir, hicimos mucho, yo creo que cuando uno tiene una idea y la defiende con capacidad técnica y con valentía y con honestidad, son muchos los partidos que se van uniendo.

Por ejemplo, un tema fundamental, la única que fue capaz de lograr, en ese pacto de La Habana, convencer a todos los partidos que me apoyaron en esa iniciativa de dejar salir a los desmovilizados y a esos exguerrilleros de las FARC, los veía como objetivos militares y no los quería dejar beneficiarse de los beneficios que ellos habían tenido en ese pacto de La Habana.

Lea también: “Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”: Petro respondió a Maduro

O sea, deja la puerta abierta...

Yo creo en las coaliciones, en el trabajo en equipo de todo tipo, siempre que el móvil de ese trabajo en equipo sea correcto, decente, por el bien del conjunto de los colombianos y legal, obviamente. El concierto para delinquir se lo dejo a los sectores de la extrema izquierda que claramente están trabajando en llave.

Usted está concentrada en su campaña al Congreso, pero el partido también tiene vocación presidencial. Ha dicho que su hermano, el exgobernador Aníbal Gaviria, es su candidato, pero el partido ya tiene uno, el exministro Juan Carlos Pinzón. ¿Ahí cómo va a ser la decisión?

Obviamente, nadie me va a sacar una mentira, pero el partido lo que está es comprometido con el candidato que salga de esa consulta el 8 de marzo. Ese es mi compromiso y el de todos los que estamos en la lista. La idea es unir verdaderamente para que haya un candidato muy fortalecido de esa centroderecha y tengamos un presidente que tenga la dignidad y las capacidades y la trayectoria para verdaderamente transformar este país, con un Congreso decente que también esté comprometido con esa política de inclusión social, de pluralidad y para verdaderamente crear esas condiciones que se necesitan de transformación al país.

"Nuestra misión es rescatar a Colombia y nuestro país necesita un líder de excepción. Que una en lugar de dividir. Que convoque desde los de Fajardo hasta los de Abelardo y ese hombre es @PinzonBueno" @IBetancourtCol pic.twitter.com/u08dKQmOjl — Partido Oxígeno (@partidooxigeno) October 28, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.