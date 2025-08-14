No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“El gobierno no ha solicitado algún privilegio para Carlos Ramón González”: Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a las revelaciones que implican a la Embajada de Colombia en Nicaragua en el proceso para la renovación de la residencia del exalfil del mandatario en ese país. González fue salpicado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Redacción Política
14 de agosto de 2025 - 09:27 p. m.
El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González, hoy investigado por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
Foto: El Espectador
El presidente Gustavo Petro negó que su gobierno haya solicitado “algún tipo de privilegio” para quien fue uno de sus funcionarios más cercanos, Carlos Ramón González. A través de su cuenta de X, respondió a las revelaciones sobre el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora investigado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”, aseguró.

De acuerdo con Noticias RCN, la embajada colombiana en ese país habría enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense para solicitar la renovación de la residencia de González. De acuerdo con esa misiva, el exfuncionario “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la carta.

Hasta el momento, la excanciller Laura Sarabia —quien dirigía el Ministerio de Exteriores para esa fecha— aseguró que “no [participó] ni [recibió] información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua”. La Cancillería, hoy en cabeza de la ministra (e) Rosa Villavicencio, no se ha pronunciado al respecto.

González habría sido, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, parte del cerebro detrás de la red de corrupción en la UNGRD. Presuntamente, él habría dado la orden de entregar dádivas a congresistas para que las reformas del Ejecutivo pudieran ser aprobadas por el Legislativo.

Por Redacción Política

Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 15 minutos
Y que decían Cuando la coneja se fue para Panamá donde el ahora protegido Martinelli?
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 16 minutos
El intercambio fue: te recibo a Martinelli tú me recibes a Carlos Ramón González y a César Manrique
