“El gobierno no ha solicitado algún privilegio para Carlos Ramón González”: Petro

El presidente Gustavo Petro negó que su gobierno haya solicitado “algún tipo de privilegio” para quien fue uno de sus funcionarios más cercanos, Carlos Ramón González. A través de su cuenta de X, respondió a las revelaciones sobre el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora investigado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”, aseguró.

El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez. https://t.co/adEnjuG00Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

De acuerdo con Noticias RCN, la embajada colombiana en ese país habría enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense para solicitar la renovación de la residencia de González. De acuerdo con esa misiva, el exfuncionario “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la carta.

Hasta el momento, la excanciller Laura Sarabia —quien dirigía el Ministerio de Exteriores para esa fecha— aseguró que “no [participó] ni [recibió] información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua”. La Cancillería, hoy en cabeza de la ministra (e) Rosa Villavicencio, no se ha pronunciado al respecto.

González habría sido, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, parte del cerebro detrás de la red de corrupción en la UNGRD. Presuntamente, él habría dado la orden de entregar dádivas a congresistas para que las reformas del Ejecutivo pudieran ser aprobadas por el Legislativo.

