Uribe, seguridad y narcotráfico: así fue la reunión entre precandidatos y delegación de EE. UU.

La agenda de la delegación que encabezan los senadores estadounidenses Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano) empezó esta mañana con una reunión con precandidatos a la Presidencia para 2026. Desde todas las orillas políticas estuvieron presentes para dialogar, de igual forma, con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar, la senadora María Fernanda Cabal, la exalcaldesa Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila fueron los convocados para el encuentro que tuvo lugar en Cartagena, en medio del Congreso de la ANDI. En la discusión se habría abordado la relación bilateral, con temas económicos y de seguridad sobre la mesa.

Parte del encuentro también habría girado en torno al narcotráfico y la migración, puntos claves de la relación entre ambos países. Precisamente, en pocas semanas se conocerá la decisión de Estados Unidos sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, con la que se prevé un resultado negativo.

De acuerdo con algunos precandidatos, el juicio al expresidente Álvaro Uribe —condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal— y el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay también estuvieron sobre la mesa.

Según Bolívar, estuvo "desmintiendo muchas mentiras que les dice la oposición" a los congresistas sobre estos temas. La senadora Cabal, por su lado, entregó cartas a ambos senadores estadounidenses en las que apuntó que, si bien el Centro Democrático “ha acatado la decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por respeto a la institucionalidad, la rechaza abiertamente por estar marcada por un claro sesgo y múltiples irregularidades”.

“Ahora bien, como si la persecución mediática y la instrumentalización de la justicia con fines políticos no fueran suficientes, el país se enfrenta peligrosamente a la violencia de las balas contra quienes asumimos el ejercicio legítimo de la oposición”, aseguró la senadora en una misiva enviada, paralelamente, al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

La exalcaldesa López mencionó, además, que se reiteró en los intereses comunes de ambos países. Entre ellos, el respeto a las instituciones, la cooperación contra la pobreza y la criminalidad, así como para “combatir” la “dictadura criminal de Maduro y lograr que regrese la libertad y la democracia en Venezuela”.

En la misma línea, Oviedo aseguró que “Colombia necesita aliados estratégicos para construir desarrollo real, fortalecer nuestras instituciones y garantizar que la democracia sea el punto de encuentro, no de división”.

Para este viernes, se espera que la delegación de EE. UU. tenga una reunión con el presidente Gustavo Petro. Moreno, específicamente, tiene previsto un encuentro con congresistas del Centro Democrático.

