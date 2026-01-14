Gobierno publicó borrador para convocar Concurso de Ingreso a Carrera Diplomática: esto dice

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la canciller Rosa Villavicencio lidera el proceso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para abrir nuevamente el concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para 2028. A través un borrador de resolución, se conocieron las fechas que marcarán el proceso. Las inscripciones comenzarían en abril.

En el documento, se detalla que se convocará un “concurso público de méritos abierto para seleccionar hasta sesenta (60) profesionales” para el curso de capacitación que ocurrirá en 2027. De ese número de personas, saldrá el grupo seleccionado para ingresar a la Carrera Diplomática. Si bien se espera que el aviso de convocatoria sea el 19 de enero, las inscripciones serán desde las 8:00 a. m. del 17 de abril de 2026 hasta las 5:00 p. m. del 24 de abril.

Después de eso viene un proceso de verificación de documentos y subsanación que se extenderá hasta mayo. A partir del 13 de ese mismo mes se conocerá la lista de admitidos para presentar las pruebas escritas, que se presentarán el 28 de junio y cuyos resultados se conocerán el día siguiente, aunque solo se sabrá la lista de admitidos para la segunda fase el 31 de agosto.

En septiembre ocurrirán la prueba psicotécnica, la entrevista e interacción grupal. Para el 9 de octubre, los participantes sabrán si podrán hacer parte del Curso de Capacitación Diplomática y Consular 2027.

Según el borrador de resolución, serían cuatro los requisitos los que se aplicarían para participar. El primero, ser colombiano de nacimiento, sin doble nacionalidad; el segundo, poseer un título universitario oficialmente reconocido; el tercero, hablar y escribir correctamente el español y otro idioma de uso diplomático; y cuarto, no encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos o suspendido del ejercicio de su profesión.

El proceso es liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la canciller Rosa Villavicencio, así como la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, cuyo jefe es Harol González Duque.

Previamente, en 2025, el proceso se hizo bajo la vigilancia de la Procuraduría. En ese momento, El Espectador reveló que se indagaban presuntas irregularidades en el proceso de selección meritocrática de la convocatoria, razón por la que el Ministerio Público prendió las alertas. En ese momento, la entonces canciller Laura Sarabia —hoy embajadora de Colombia en Reino Unido— aseguró que la cartera “dio respuesta de manera detallada e integral a las consultas” del ente.

“Todas las actuaciones y/o información requerida se realizaron en colaboración con el organismo de control, bajo los principios de transparencia, celeridad y total apertura”, respondió la Cancillería en ese momento.

Este es el borrador de resolución completo:

