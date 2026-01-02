Centro Democrático busca frenar ruidos internos y sale en defensa de María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal hizo parte de los precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los ruidos que generó en su momento la encuesta que resultó en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, se sumó una publicación de quien fue asesor del expresidente Álvaro Uribe e ideólogo de la misma colectividad: José Obdulio Gaviria.

Una columna compartida por el excongresista del partido de oposición sobre la senadora María Fernanda Cabal —en la que se la califica de ser una “figura inelegible” y critica sus dudas alrededor de la encuesta presidencial— agitó las aguas y generó una respuesta por parte del Centro Democrático y de la misma Valencia. A través de sus redes sociales, la agrupación uribista señaló que la excandidata presidencial “ha defendido con carácter y determinación los principios” de la colectividad.

Sugerimos: ¿Cuándo volverá a sesionar el Congreso? Así impactarán las campañas electorales

“Sus posturas sobre seguridad y defensa de las Fuerzas Armadas se han destacado por su firmeza y coherencia con nuestras tesis. Colombia y nuestro partido requieren voces como la de la senadora Cabal que salgan en defensa de la seguridad como valor democrático y expresen un afecto genuino y sincero hacia los soldados y policías de Colombia”,

La doctora María Fernanda Cabal ha defendido con carácter y determinación los principios del Centro Democrático.



Sus posturas sobre seguridad y defensa de las Fuerzas Armadas se han destacado por su firmeza y coherencia con nuestras tesis.



Colombia y nuestro partido requieren… — Centro Democrático (@CeDemocratico) January 2, 2026

En la misma línea fue Valencia, quien ha dicho que, en caso de llegar a la Presidencia, estará acompañada de Cabal y de la senadora Paola Holguín, quien también entró en la contienda por el aval del partido para aspirar a la Casa de Nariño. En su cuenta de X, la candidata señaló que admira “profundamente” a sus compañeras.

Le puede interesar: Bandera de Colombia ya está en el Consejo de Seguridad: esto dijo la embajadora ante la ONU

“He conocido su trabajo y sus causas durante muchos años y por eso estoy segura de que unidas somos imparables. Un gobierno con nuestros tres liderazgos, el de Andrés Guerra y el legado de Miguel Uribe, llevará al país por la senda de la seguridad y de la construcción sensata y sostenida”, aseguró.

Admiro profundamente a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín porque he conocido su trabajo y sus causas durante muchos años y por eso estoy segura de que unidas somos imparables.



Un gobierno con nuestros tres liderazgos, el de Andrés Guerra y el legado de Miguel Uribe, llevará… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 2, 2026

Varios hechos han atravesado la campaña presidencial del uribismo. Después del atentado del 7 de junio contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (quien falleció el pasado 11 de agosto tras estar en cuidados intensivos), los candidatos frenaron sus actos proselitistas. Las banderas las tomó, a su vez, Miguel Uribe Londoño, quien fue expulsado del abanico de precandidatos meses después tras unos diálogos entre el abogado y también precandidato Abelardo de la Espriella y Uribe Vélez.

Lea también: Petro se refirió a operativos en la frontera con Venezuela: “Hablé varias veces con Maduro”

Además, la posibilidad de que el partido le diera el guiño a una persona externa también generó ruidos y entre los posibles nombres estuvieron De la Espriella y el exministro Juan Carlos Pinzón. El expresidente fue, precisamente, quien contactó al exembajador con la cabeza del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, que finalmente le dio el aval.

Gracias, Pinzón, por invitación a magnífico acto de fin de campaña 2025, en Bogotá. Hoy tenía compromisos en Medellín. Espero acompañarlo a Ud y a la candidata oficial del CD, Paloma, cuando hagan, con Vicky y sus compañeros, la presentación de la Gran Coalición de la Democracia. pic.twitter.com/lqJql9JKnH — Jose Obdulio Gaviria (@JOSEOBDULIO) December 18, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.