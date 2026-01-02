¿Cuándo volverá a sesionar el Congreso? Así impactarán las campañas electorales

Se espera que las sesiones ordinarias en el Congreso vuelvan a comenzar el 16 de febrero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera mitad del 2026 estará marcada por elecciones legislativas y presidenciales, y esto se hará sentir también en el Capitolio Con más del 70 % del Legislativo buscando la relección, la campaña impactará definitivamente la forma en la que sesiona.

La última legislatura de cada Congreso es considerada, generalmente, como la menos eficaz. No solo por el desgaste que se genera con el paso del tiempo entre las ramas del poder legislativo y ejecutivo —la primera es, a su vez, en la que suele fluir más el diálogo—, también por las campañas en curso y el ausentismo que suele derivar de ello.

El mismo presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), ha reconocido esto e incluso propuso ante el recinto que comenzaran a sesionar los lunes y martes, en lugar de los martes y miércoles, para facilitar las actividades proselitistas. Todo ello con miras a poner a andar la agenda legislativa, en la que ha reconocido un déficit, sobre todo porque no se ve posible que a partir de marzo las votaciones incrementen.

“El cierre de periodo fue muy difícil respecto a mi primera Presidencia (2019). Nosotros en ese periodo presentamos un balance muy positivo. Ese fue el segundo año del cuatrienio, pero en este momento que estamos en elecciones es muy complejo mantener el quórum, las votaciones son muy precarias y hay mucha ausencia de debate y los ministros no van. Es muy difícil el debate y espero que cuando pasen las elecciones en marzo podamos ponernos al día en todos los temas que están pendientes”, le dijo García a El Espectador.

Teniendo en cuenta que la mayoría de legisladores está buscando una relección, eso tendrá un impacto en cómo se votará, pues no estarán dispuestos a apoyar proyectos que les puedan costar capital político. En marzo ya se tendrá una idea de quiénes retornarán y quienes, por el contrario, asumirán sus últimos días en el Capitolio.

Por ejemplo, tanto en el caso del Pacto Histórico como el Centro Democrático hay listas cerradas y varios de sus propios congresistas estarán haciendo giras nacionales. A eso se suma que dos de sus actuales senadores —Iván Cepeda y Paloma Valencia, respectivamente— ya tienen el aval de sus paridos para ser candidatos presidenciales, por lo que se enfocarán en su campaña para llegar a la Casa de Nariño.

¿En qué fechas volverá a sesionar el Congreso?

Un acto legislativo de 2023 modificó las fechas en las que sesiona el Legislativo y acortó el periodo de receso decembrino, por lo que el lunes 16 de febrero sería, de acuerdo con la ley, el día de retorno. Eso varía con las citaciones a extras, pues si bien no se trata de sesiones ordinarias, al menos en el Senado sí está previsto que se vuelvan a reunir.

Se está a la espera de que vuelvan a citar una plenaria en la cámara alta en ese tiempo para el debate de control político sobre el decreto de emergencia económica. Aunque se han citado dos sesiones al respecto —el pasado viernes 26 de diciembre y la otra el lunes 29 del mismo mes—, en la primera se aprobó la citación a todos los ministros del gabinete y en la segunda, la misma fecha de los ascensos militares, no se contó con la presencia de los altos funcionarios, quienes argumentaron que no se cumplieron los cinco días establecidos para responder el cuestionario.

