Colombia y Perú vuelven a poner la isla Santa Rosa en la agenda: esto se ha hablado

Delegaciones de Colombia y Perú se reúnen en Lima este 11 y 12 de septiembre. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las tensiones que dejó el reclamo del presidente Gustavo Petro sobre la isla de Santa Rosa por el acceso al río Amazonas no dejaron muy bien la relación bilateral con el gobierno de Dina Boluarte. Pero el llamado para una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo Peruana (Comperif) fue atendido.

Este 11 y 12 de septiembre, delegados de Perú y Colombia se reúnen en Lima para entablar diálogos sobre la soberanía de ese territorio. Así lo confirmó la Cancillería, que indicó que la agenda de ese encuentro fue “la revisión de la dinámica fluvial del río Amazonas y acciones para garantizar el acceso y navegabilidad del río”.

Sugerimos: Márquez cierra distancia con Petro de cara a las elecciones: “Debemos ir juntos al 2026″

🇨🇴🤝🇵🇪 Colombia y Perú reafirman cooperación en la frontera amazónica durante la XIV Reunión de la Comisión Mixta de Inspección.



El diálogo se centra en garantizar la navegabilidad del río Amazonas y el bienestar de las comunidades fronterizas.



Conoce aquí más info 👇… pic.twitter.com/c40GyfLs8Y — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 11, 2025

El pasado 7 de agosto, el presidente leyó una declaración de Estado en la que sentó posición sobre la situación y señaló que esa parte del territorio, así como otras formaciones, “no han sido asignadas a ninguna de las dos Repúblicas”.

Allí, además, desconoció la ley peruana que crea el distrito de Santa Rosa y lo calificó como “un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

Le puede interesar: “Lamentable la jugada”: así reaccionaron al debate del presupuesto de 2026

“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, indicó en su discurso.

En todo caso, con esta reunión, se espera que las tensiones sigan bajando. La relación se enfrió con la salida de Pedro Castillo y la negativa del presidente Petro a reconocer a Boluarte, pero ha tratado de normalizarse desde 2024 y en los primeros meses de este año se tomaron decisiones en ese sentido.

Lea también: Petro insiste en negar existencia del Cartel de los Soles: respondió al Parlamento Europeo

Un comunicado conjunto fue emitido tras un encuentro entre el entonces vicecanciller del lado colombiano Daniel Ávila y Peter Camino, del lado peruano, para designar embajadores en ambas naciones. Sin embargo, eso no se ha concretado y Colombia mantiene un encargado de negocios (Eufracio Morales), aunque había publicado la hoja de vida de Nohra María Quintero, diplomática de carrera, para el cargo.

El equipo colombiano en Lima para el diálogo sobre el Amazonas está integrado por la Dirección de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con equipos de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Servicio Geológico de Colombia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.