A través de un video divulgado por sus redes y el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño, el jefe de Estado ratificó que el 98 % de las…

El presidente Abelardo de la Espriella entregó en la noche de este miércoles un reporte sobre cómo fue la jornada de protestas que convocó la izquierda que le hace oposición a su Gobierno. El mandatario confirmó que hubo seis intervenciones del Esmad, también llamado Undmo, y que se registraron igual número de capturas de personas que, según informó, estaban cometiendo actos de vandalismo.

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“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”: De la Espriella tras las marchas

A través de un video divulgado por sus redes y el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño, el jefe de Estado ratificó que el 98 % de las concentraciones fueron pacíficas y que es precisamente ese escenario de tranquilidad el que se debe garantizar y respetar. Pero advirtió que su administración no permitirá desmanes que deriven en violencia.

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“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, precisó De la Espriella, quien agregó —al ratificar el carácter mayoritariamente tranquilo de la jornada de este 14 de octubre— que “si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica, con la que no interrumpe la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”.

Las ciudades en donde intervino el Esmad fueron Bogotá, con dos casos; Ibagué, con igual número de procedimientos; y Popayán y Medellín con uno en cada capital. Sobre las seis capturas explicó que se realizaron en Montería (tres), Ibagué (dos) y Pasto (una).

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“Pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado saben que los vamos a enfrentar con determinación. (…) Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, enfatizó el jefe de Estado.

Sobre las personas que fueron capturadas dijo que los procedimientos se realizaron en flagrancia por, de acuerdo con su reporte, vandalizar infraestructuras públicas. El mandatario habló explícitamente de “atacar estaciones en Transmilenio y vandalizar un bus” del mismo sistema, pero al momento de entregar estos datos no mencionó a personas privadas de la libertad en la capital del país.

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Junto al presidente apareció el ministro de Defensa, Jorge Mora, quien aseguró que la tranquilidad general de la jornada se debió a la Fuerza Pública y que por lo mismo les daba su agradecimiento. “Merecen todos los méritos”, precisó al hablar de los uniformados.

Esta jornada de manifestaciones la promovió la izquierda y algunos sectores sindicales, y fue el expresidente Gustavo Petro quien le hizo especial difusión. Y aunque llegó a la Plaza de Bolívar de Bogotá para tomarse algunas fotos con quienes lo esperaban en el lugar, las cuales subió a sus redes, no habló en la tarima que se preparó para lo mismo; desde el Pacto Histórico habían confirmado su discurso, pero no lo realizó.

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La jornada tuvo concentraciones en la capital del país, en Medellín, Cali, Cartagena, Tunja, Ibagué y otras capitales donde la gente se congregó en torno a los preceptos del Pacto Histórico y para lanzar arengas en contra del Gobierno que justo este miércoles completó sus primeros 68 días.

Colombianos:



Me dirijo a ustedes esta noche para entregarles un balance claro, objetivo y contundente de la jornada de manifestaciones que vivió hoy nuestro país.



¡Que quede absolutamente claro! El 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica.



La inmensa mayoría de… pic.twitter.com/CmllZVPBtu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026

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