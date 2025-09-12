“Beneficiaría a la economía ilegal”: embajador advierte a EE. UU. sobre descertificación

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña (c), habla junto al comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides (d), y el director general de la Policía, Carlos Triana, durante una rueda de prensa este jueves, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Lenin Nolly

Ad portas de que la Casa Blanca tome una decisión sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, continúan los movimientos de la misión diplomática en Washington para impulsar una determinación favorable. Además de visitas de la cúpula militar para delinear sus logros, el mismo embajador Daniel García-Peña delineó las posibles consecuencias para Estados Unidos.

En una columna publicada en el Washington Post, la cabeza de la embajada aseguró que descertificar a Colombia “solo beneficiaría a quienes se lucran con las economías ilegales”. Precisamente, detalla que hacerlo podría debilitar la economía colombiana, así como “la interceptación marítima y aérea de drogas y obstaculizar el flujo de información de inteligencia”.

“Colombia continuará su lucha contra los cárteles de la droga, ya que hacerlo redunda en nuestro interés nacional. Pero sin la participación de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”, apuntó.

García-Peña recordó el trabajo conjunto entre ambos países en la lucha antinarcóticos y la importancia de un frente conjunto en una cuestión que “trasciende fronteras”. En esa línea concluyó su columna, señalando que los soldados fallecidos recuerdan “que la lucha de Colombia es también la lucha de Estados Unidos: contra la violencia, contra la adicción y contra la erosión de las instituciones democráticas”.

Desde la semana pasada, el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, y el director general de la Policía, Carlos Triana, viajaron a Washington para seguir impulsando los esfuerzos de Colombia en la certificación. Desde ambas partes se subrayó en los logros en la incautación de más de 500 toneladas de cocaína y la captura de 183 personas para extradición.

“Estas cifras representan más de 800 millones de dosis de cocaína que no llegaron a los mercados mundiales. Cada interceptación, cada detención, cada incautación priva a los grupos delictivos del dinero que es su oxígeno”, indicó García-Peña en su columna.

¿En qué va la decisión?

La fecha límite para que el gobierno de Donald Trump tome una decisión sobre la descertificación es este lunes 15 de septiembre. La determinación depende del mismo presidente estadounidense, con el que el jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro ha tenido no pocos roces.

Desde la Casa de Nariño ya se está alistando para cualquier posibilidad. El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, le dijo a El Espectador que en una situación tal “ganarían los ilegales y perderían las naciones” y recordó que “el crimen organizado trasnacional se combate con cooperación internacional”.

“Nuestro plan es seguir avanzando en términos de neutralizar integralmente el problema de las drogas, el cual depende enormemente de que los países consumidores reduzcan la demanda. En términos económicos y de estrategia, es focalizar los limitados recursos donde existen los grandes problemas, para continuar transformando las economías a la legalidad. El Pacto Catatumbo y el reciente Pacto Cauca son fundamentales en este propósito”, le aseguró a este diario.

