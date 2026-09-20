“Bandidos no serán premiados en gobierno De la Espriella”: Pinto sobre ley de sometimiento

Yo hago parte de la Comisión de Política Criminal del país y hasta ahora estamos iniciando en esos diálogos. Todavía no…

Primer punto, no existió paz total, lo que existió fue una impunidad total y así lo ha entendido no solo la mayoría del Congreso, sino también el gobierno nacional. Hacer esa transición o ese cambio va a ser fundamental y creo que se está haciendo de la manera correcta y adecuada.

El Congreso se prepara para recibir la nueva ley de sometimiento del gobierno De la Espriella, ¿cuál es el ambiente en la Comisión Primera?

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Yo hago parte de la Comisión de Política Criminal del país y hasta ahora estamos iniciando en esos diálogos. Todavía no conocemos un texto digamos formal de cómo va a ser esa ley de sometimiento ni tampoco cuál va a ser la política criminal del país para estos cuatro años. Estamos en ese tránsito, lo que hemos visto ha sido únicamente por redes, ha sido únicamente por medios en los cuales hemos visto a Abelardo muy contundente en política de seguridad, tratando de mostrar que el bandido no va a ser premiado en este gobierno, tratando de mostrar que el que la hace la paga y que la paga o por lo jurídico o con su propia vida. En todo caso, hay que celebrar que se vuelva el control y la seguridad del país, pero hay que darle tiempo para que el Gobierno se pueda asentar y una vez esté asentado nos pueda explicar cuál va a ser la política criminal del país.

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¿Qué lectura da a la imagen del presidente caminando entre cadáveres?

Hemos visto alrededor del mundo imágenes en donde desafortunadamente los muertos se han vuelto símbolos de guerra o se han vuelto formas de comunicar. Tengo que decir que aquí no vimos cadáveres expuestos. Aquí encontramos fue institucionalmente unas bolsas de embalaje de medicina legal en donde por supuesto estaban unos cuerpos en medio de una rueda de prensa del Presidente. Es importante diferenciar eso porque aquí no hubo una violación a los derechos humanos ni al derecho internacional. Y segundo, la comunicación simbólica es muy importante para que el bandido, pero también para que el ciudadano de a pie entienda lo que van a ser los siguientes cuatro años: un gobierno de mano dura.

¿Cómo ve el desarrollo de la política de descentralización del presidente?

Yo no quiero anticiparme a algo que el Gobierno va a hacer, pero ya conocemos algunos proyectos que va a presentar el gobierno en el mismo marco de la Ley de Competencias, incluyendo algunos que ellos han denominado un proyecto de experimentación administrativa. Hay que entrar ahora a los debates y a revisar qué tan valioso puede ser esto para el país, qué hay que corregir.

Primera mesa de trabajo con @InviasOficial en el marco de la Comisión Accidental Ruta de los Comuneros, que hace seguimiento a la vía Bucaramanga–Bogotá. Alli estuvieron diferentes organizaciones que durante 10 meses han protestado por peajes que no se reflejan en buenas vías 🧵 pic.twitter.com/LJ8aFKRp4c — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 17, 2026

Lo que se busca prácticamente es que cuatro o cinco municipios importantes o capitales de departamento en este país puedan hacer unos pilotos en unos modelos administrativos para tratar de hacer el Estado un poco más suave, más flexible y sobre todo menos lento en sus procesos de tal manera que podamos que el ciudadano se sienta mucho más cercano al Estado.

Segundo, yo sí celebro todas las medidas que se puedan tomar para la descentralización del Estado. Todos sabemos lo complicado que es hacer cualquier trámite, lo complicado que es pedir que lo escuchen o decir “se nos está cayendo la carretera”. Si no tenemos medios amigos, como por ejemplo El Espectador, que nos publiquen una noticia donde la carretera se cayó, el Gobierno Nacional no llega a la región. Entonces cualquier medida que descentralice y le permita al territorio poder lograr que el Gobierno Nacional remita inversión y esté en el momento que se necesita, pues por mi parte siempre va a ser celebrada.

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¿Y cómo llevar esa inversión ante el fuerte déficit fiscal?

Nosotros somos conscientes de que uno en la región paga impuestos, pero que esos impuestos no se ven reflejados en los diferentes departamentos, Solamente se quedan unas pequeñas rentas en el departamento y otro punto cuando el Gobierno Nacional desea disponer de recursos y traerlos a la mesa en el departamento. Pero todos sabemos que no es suficiente.

Hemos buscado durante estos cuatro años y con algunos proyectos que ya están dentro del Congreso para que haya una mejor distribución que los impuestos. Queremos que esos impuestos que se paguen en las regiones, al menos si no el 100% en su mayoría, realmente se ejecuten en labores dentro de las regiones.

La protección del agua y el desarrollo sostenible deben ir de la mano. Queremos saber qué va a pasar con Santurbán en Santander, y por eso le conté al ministro de Ambiente, Fabio Arjona @fabio_arjona , lo que sienten y lo que preocupa a los 87 municipios del departamento. pic.twitter.com/obq96Jx75f — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 3, 2026

Así como ponemos el ejemplo la vía Bucaramanga-Bogotá. Ese proyecto tendría una solución muy sencilla con los recursos que produce hoy Santander como la cuarta economía más grande del país.

¿Cómo evalúa la articulación del gobierno nacional y los gobiernos regionales?

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Yo tengo que reconocer que el gobierno Abelardo de las Espriella tiene las puertas abiertas para la gente. No necesitamos tanta intermediación ni tanta interlocución; las reuniones son públicas, abiertas, nos reciben en las direcciones con los veedores, con la gente, con los ciudadanos y eso hace que la gente esté contenta.

Nosotros no necesitamos reuniones a puertas cerradas ni en escritorios, necesitamos es que la gente sea escuchada y que les puedan comunicar. El presidente Abelardo de alguna manera está acertando en la forma en la que está trabajando con la gente.

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Hablando de sus banderas y su trabajo por Bucaramanga, ¿cuáles son sus principales banderas y cómo van marchando?

Concretamente no son proyectos, son dos ejercicios de veeduría, ambos muy importantes para la región. Primero, el más sencillo, en términos generales, es el del Américo Montanini. Es una veeduría que estamos haciendo ante una entidad pública que se llama EnTerritorio, que está gastando unos recursos de aproximadamente COP 3.800 millones hace más de dos años para un proyecto que debió tener una duración de no más de 10 meses. Hoy tenemos más de 24 meses y el proyecto ni siquiera va en el 40%.

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¿Qué estamos haciendo nosotros? Nada diferente que acosar, volvernos incómodos, que la gente tenga que tomar una decisión y sobre todo que en EnTerritorio, o liquiden el contrato y nos digan qué va a pasar con los recursos, o avancen en el contrato y requieran al contratista para que efectivamente cumplan los tiempos. Nosotros lo que nos interesa es ver la obra, nada diferente.

Anunciaron la remodelación у ahora reconocen que no tienen plata! ¿Qué pasó con los 25.000 millones de recursos para el Américo Montanini?

¿Se gastaron la plata? pic.twitter.com/MoAZcCNCe8 — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 9, 2026

¿Y el segundo?

El segundo es el de la vía Bucaramanga-Bogotá. Ese es el punto más importante de nuestra región, es la vía principal que conecta Bucaramanga con la capital del país, por ahí pasan los insumos y casi toda la economía de nuestra región, el turismo, la conectividad. Esa vía no tiene paso ni siquiera de carro pesado, entonces y lo que está haciendo es terminando de deteriorar las demás vías arterias, como por ejemplo la transversal del Carare, donde están enviando todo el tráfico pesado y pues obviamente la Ruta del Sol, pero también lo están haciendo por la vía Málaga.

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En resumen, hoy las vías que no estaban en las mejores condiciones se están terminando de deteriorar y la vía principal que debería estar en buenas condiciones ni siquiera tiene paso. Estamos haciendo un trabajo de esfuerzo, de veeduría, de control y de gestión para lograr algo que es muy importante y es la reactivación de la vía y la inversión de que la vía empiece a mejorar. No es posible que Santander sea siempre el último departamento en materia de las vías.

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Y sobres estos proyectos, ¿cómo ha sido la articulación para sacar adelante estos proyectos?

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Yo tengo una muy buena relación con el gobernador (Juvenal Díaz), pero tanto en la campaña como antes y después siempre con hemos coincidido en algo y es que el departamento de Santander fue abandonado durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Entonces la articulación que estamos haciendo no solo con la bancada parlamentaria sino también con la gobernación y el nivel nacional es tratar de recuperar esa inversión. Las puertas se nos han abierto, no solamente a los representantes de la Cámara, sino también al gobernador, quien ha abierto agenda en Bogotá.

Él estuvo en reunión privada con su equipo de trabajo en Invías también, fue recibido por el director con todo su equipo de trabajo en reunión institucional con cada uno de los directores técnicos de Invías, el director general. Lo mismo se ha hecho en otros espacios. Entonces yo creo que la disposición del gobierno nacional está toda. La bancada santandereana en su mayoría está jugada también por hacer gestión y por supuesto el gobierno de Abelardo nos está demostrando que, sin desconocer al congreso, está abriéndole las puertas de manera importante a la gente en las regiones y en la capital.

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Hoy a las 9 de mañana en @InviasOficial se llevará a cabo la mesa de trabajo regional del Gobernador de Santander, su secretaria de infraestructura @Jesicamendoza0 y sus invitados.



Es para mí un orgullo que en el marco de esa visita institucional, le sean informados los avances… https://t.co/fIdUgoeFWo — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 9, 2026

Desde el Centro Democrático se habla de una propuesta para el recorte del Estado, ¿en qué consiste?

Yo no diría que recortar el Estado. Yo creo que el concepto más sencillo de trabajar es adelgazar el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de entidades y programas deben continuar, pero se les debe dar el gasto que realmente se requiere y sobre todo evitar el mal gasto. Eso nos va a ser un recorte presupuestal muy grande.

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Por ejemplo, en la Unidad Nacional de Protección (UNP) alertamos que hay alrededor de 12.000 hombres tercerizados más allá de la planta de personal con la que cuenta hoy directamente la Unidad de Protección. Pero además hay esquemas que han repartido durante este gobierno de Petro a diestra y siniestra, esquemas que han entregado por ser influencers, por tener seguidores, porque alguna vez hizo una publicación o peor aún, por ser la amiga del turno de alguien.

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¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Adelgazar la Unidad Nacional de Protección. Si nosotros logramos disminuir entre 2.000 y 2.500 hombres de protección, es decir, alrededor de 1.500 a 2.000 esquemas de protección, eso nos traduce COP 1 billón anuales, sin contar los vehículos, solamente contando el personal de protección. Si sumáramos los vehículos, podríamos conseguir otro billón adicional.

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Y no necesariamente a veces es quitar las entidades o quitarle las competencias. Es simplemente evitar el mal gasto y adelgazar el Estado. Pero este es un ejemplo de muchísimas entidades públicas, aunque habrán otras que tendríamos que suprimir o fusionar con algunas porque tienen doble competencia.

¿Y qué otra propuesta llevará ante el Congreso?

Tenemos unas propuestas de medidas muy importantes para evitar la instrumentalización de los menores de edad. Queremos que casos como el de Miguel Uribe nos vuelvan a repetir en donde un menor de edad simplemente, como no tiene penas, como no tiene responsabilidad y quien lo instrumentaliza tampoco, utilizan hoy a los menores para cometer delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, extorsión, rebelión, entre otros.

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Hemos presentado dos proyectos en esa medida. El primero, para evitar la instrumentalización y es creando dentro del delito de instrumentalización de menores una categorización especial, subiendo las penas casi al mismo nivel de las penas de reclutamiento forzado. Eso le da una importancia y una seriedad real a la comisión de este delito.

Llegó la segunda entrega del estadio y ¡qué coincidencia! Este video ni siquiera había salido y ya salieron corriendo a anunciar otra fecha.



La fase uno debía terminar el 8 de septiembre. Ahora dicen que el 14 apenas mostrarán dos propuestas, pero eso no significa es tener los… https://t.co/VAQI3objyb pic.twitter.com/VpfwCdPpOR — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) September 8, 2026

Con eso estamos castigando al que instrumentaliza, pero la realidad es que hoy dentro de los campamentos y también dentro de las bandas criminales, en los departamentos y municipios, la realidad es que no todos son unos angelitos, como nos los han querido pintar, y hay que también subirle al nivel de responsabilidad.

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Finalmente, ¿hay ruptura dentro del Centro Democrático?

Yo no diría que hay una ruptura del partido. Lo que creo es que en el partido está pasando de un gobierno y de un Congreso en el que teníamos una representación pequeña, a un gobierno y un congreso con una representación de más de 47 congresistas. Hoy tenemos 30 representantes a la Cámara, 17 senadores, cada uno con criterio propio, cada uno con agendas regionales propias y obviamente esto tiene que poder coexistir y se requiere un nivel de asentamiento.

Yo celebro que dentro del partido hayan discusiones democráticas, celebro que podamos discutir, que podamos llevar nuestros argumentos y sobre todo celebro que sea en este momento, porque en el momento en el que más cohesionados debemos llegar nosotros, es en el momento en el que estén a punto de llegar las elecciones regionales.

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Es ahí donde trasladamos todo lo que se viene haciendo en el Congreso hacia el territorio y es ahí donde tenemos que representantes a la Cámara, senadores y la institucionalidad del partido hablar el mismo idioma y tirar para el mismo lado.

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