520 personas se medirán en las urnas en la consulta del Pacto: así va el pulso

A 22 días de la consulta del Pacto Histórico, ya se definió el número exacto de personas que harán parte del tarjetón y se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre. En medio de las dudas que dejan las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la unificación de la izquierda del presidente Gustavo Petro en un solo partido, el progresismo está calentando motores.

Son en total 520 precandidatos los que están inscritos por el movimiento. 144 son al Senado, que se votará con alcance nacional, mientras que los 373 para la Cámara de Representantes aparecerán en el tarjetón únicamente en aquellos departamentos que hayan apoyado mayoritariamente al progresismo en los comicios de 2022.

Esa lista no la componen únicamente figuras conocidas que aspiran a mantener un escaño en el Congreso —casos como los representantes Alirio Uribe, Alejandro Ocampo y David Racero quieren dar el salto al Senado—, sino también personajes que han estado metidos en la política desde otros sectores. Entre ellos, los influencers que han apoyado al “Gobierno del cambio”: Walter Rodríguez, conocido como “Wally Opina”, quiere llegar a la cámara alta, y Laura Beltrán (Lalis) aspira a la cámara baja.

Y el pulso al que rodea la mayor expectativa es a la Presidencia. La exministra de Salud Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero son los únicos integrantes del tarjetón presidencial y es especialmente este último el que más genera ruido entre las filas del progresismo.

Precisamente por esa razón es que otros precandidatos del progresismo decidieron apartarse de la carrera para apoyar al senador. Así lo anunciaron este jueves Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhamad, Alí Bantu y Gloria Flórez, quienes respaldaron la candidatura de Cepeda para mostrar mayor unidad.

Este mismo llamado se hizo a la precandidata Corcho, pero tanto ella como su campaña han sido claros en que seguirán adelante con su campaña. Incluso, Cepeda también aseguró que “respeta la campaña” de la exministra, por los que ambos se mantendrán en la carrera.

En todo caso, cualquiera de los tres que gane tendrá que medirse por segunda vez en la consulta del frente amplio que tendrá lugar en marzo. Allí se espera la participación de figuras que han hecho parte del Gobierno, como Roy Barreras con su partido Fuerza de la Paz, así como la colectividad del exministro Juan Fernando Cristo, En Marcha, actualmente sin personería jurídica.

