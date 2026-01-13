Petro hizo llamado para defender el aumento del salario mínimo y habló de elecciones

El presidente Gustavo Petro lideró este 7 de enero, en Bogotá, una nueva concentración que convocó para rodear a su Gobierno en medio de las amenazas que lanzó en su contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las críticas por los coletazos del aumento del 23 % en el salario mínimo, el presidente Gustavo Petro se tomó sus redes sociales para defender el decreto y convocó a sus seguidores a respaldarlo en las calles. De acuerdo con él, sus opositores buscan que en el poder judicial le pongan freno a la implementación de la normativa expedida a finales de 2025.

“Dicen que son inconstitucionales los decretos y no tienen razón científica alguna, dicen que generará inflación y la ciencia económica los desmiente”, dijo en una publicación.

¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles



Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026

El mandatario, aunque no fijó una fecha para esta nueva convocatoria, sí llamó a “alistarse para salir a las calles” ante el objetivo de “decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto”. Además, en esa línea, también habló de las elecciones de los próximos meses y dijo que “nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto”.

Y también volvió a hablar de una asamblea constituyente, el proyecto presentado ante la Registraduría por un comité ciudadano e impulsado por el Gobierno. En ese punto, señaló que este miércoles debería presentarse “como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”.

“Será discutido ese proyecto, no por quienes hundieron la reforma a la salud, sino por el próximo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, que permitirá el próximo Congreso elegido por el pueblo, que podrá, si el pueblo quiere, hacer de una vez en la Constitución, con el método de construir los leguslar [sic] los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 reformada. Por eso piense su voto con inteligencia social, no elija a sus pretendientes [sic] a esclavistas, o sea a los verdugos del pueblo”, agregó.

¿Cuál es la discusión alrededor del aumento del salario mínimo?

El presidente ha insistido en que “no habrá inflación en Colombia por el salario vital”, pero ha habido varias críticas por lo que significará para la canasta básica y, entre otras cosas, los pasajes de transporte público. Por ese mismo tema es que la Casa de Nariño está enfrentada con sus vecinos del Palacio de Liévano, a la que le recrimina un aumento de COP 350 para el pasaje del Transmilenio.

Incluso, desde su Ministerio de Vivienda también está tomando medidas al respecto. Este fin de semana publicó un borrador de decreto para que el aumento no golpee la vivienda de interés social (VIS): con él, se implementaría una venta por pesos y no en salarios mínimos.

“Empresas que indexen precios al porcentaje del salario mínimo, 23%, están especulando y deben ser multadas, mi deber constitucional es no permitirlo”, dijo Petro.

