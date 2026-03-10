Valencia, López, Cristo, Murillo, Palacios y los diálogos de cara a las presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Juan Fernando Cristo tuvieron reuniones este martes para las definiciones de las presidenciales. Foto: Archivo Particular

A pocos días del cierre de inscripciones para las elecciones presidenciales, varias reuniones han ocurrido para tratar de definir no solo fórmulas vicepresidenciales, pero también agendas comunes. Precisamente por eso, desde todos los sectores ideológicos están tratando de dialogar para lograr una votación robusta.

Entre los que tuvieron a varios en su oficina está el exministro Juan Fernando Cristo, quien se reunió con un viejo compañero del gabinete del presidente Gustavo Petro: Luis Gilberto Murillo. Aunque ninguno de los dos ha definido quién será su fórmula, estuvieron hablando sobre el panorama del país en torno a las reformas sociales que necesita el país.

“Siempre es bueno conversar con Luis Gilberto Murillo, con quien nos unen muchas coincidencias: la convicción de que la centroizquierda debe seguir consolidándose como una alternativa democrática y reformista para Colombia, y el compromiso con la estabilidad institucional del país. Nos une un espíritu de cambio responsable y la certeza de que Colombia necesita más reformas, más diálogo y más acuerdos para avanzar”, aseguró el exministro del Interior.

Además, según pudo confirmar El Espectador, también estuvo reunido, por separado, con la senadora Clara López y el senador Iván Cepeda (candidato del Pacto Histórico). Ambos y confirmaron su fórmula vicepresidencial en los últimos días —María Consuelo del Río y la senadora Aida Quilcué, respectivamente— y conocen a Cristo del trabajo que hizo en el Gobierno. Precisamente, Cristo iba a ser uno de los participantes del Frente por la Vida cuando Cepeda estaba ahí, pero tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo sacó de la contienda, él también optó por retirarse.

Otro encuentro clave ocurrió entre Claudia López, la ganadora de la Consulta de las Soluciones, y quien fue su contrincante, Leonardo Huerta. De acuerdo con una comunicación conjunta a través de redes sociales, esta semana acordarán su fórmula vicepresidencial tras un acuerdo y se inscribirán.

Y entre las otras cosas que ocurrieron en la mañana de este martes estuvieron las conversaciones de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) con las fichas que está analizando como su posible fórmula vicepresidencial. Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundas en la Gran Consulta, está entre ellos, pero ella misma le dijo a este diario que tiene “varios nombres de dentro de la consulta y de fuera de la consulta” que están “en salmuera” para ese cargo.

“Las conversaciones que hemos tenido sobre vicepresidente no han sido en torno a este o aquel nombre, han sido en torno a que yo le pedí criterios. Lo hemos discutido mucho y la conclusión que me queda a mí de esa conversación es buscar a alguien que se sienta afín a mí y que quiera el proyecto político, porque uno lo que necesita es un coequipero. Eso es lo que necesitamos, alguien que en medio de que seamos diferentes, porque yo quiero un vicepresidente que no sea como yo, pueda estar comprometido en una visión de país, en una visión política, de trabajo conjunto, en aceptar que vamos a ser diferentes y que esa es parte de la gracia”, le dijo a El Espectador sobre sus diálogos con el expresidente Álvaro Uribe.

Incluso, ha insistido en llamar a la unidad a figuras como Daniel Palacios, exministro de Iván Duque y candidato presidencial. Este, por su parte, ya le respondió que tiene toda la disposición para entablar diálogos.

“Primero Colombia. Querida Paloma Valencia, yo sí estoy listo para conversar”, apuntó.

Lo cierto es que para este viernes, la lista de 18 candidatos que están actualmente en la contienda presidencial podría acortarse, dependiendo de cómo terminen esos diálogos. En todo caso, las elecciones del 8 de marzo definieron, para muchos, el panorama político de cara al 31 de mayo.

