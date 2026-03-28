Cepeda (37,5 %), De la Espriella (20,2 %) y Valencia (19,9 %) lideran en encuesta de Guarumo

Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que se publicó este 28 de marzo. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La campaña electoral por la primera vuelta del próximo 31 de mayo se volvió a mover con una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, en la cual el podio lo siguen ocupando Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

La medición, que se conoció este sábado y fue financiada por El Tiempo, indicó que Cepeda llegó al 37,5 %, De la Espriella al 20,2 % y Valencia al 19,9 % en la intención de voto para la primera vuelta.

Más información: En esto andan Cepeda, Valencia, Fajardo y De La Espriella a dos meses de las elecciones

Estas tres candidaturas —junto a sus fórmulas vicepresidenciales (Aída Quilcué, José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo, respectivamente)— son las que se han sostenido con más fuerza en los primeros lugares. Incluso, aunque aún faltan poco más de dos meses para la cita a urnas, de este pelotón podrían salir las dos llaves que irían al segundo balotaje el 21 de junio.

El sondeo refleja el impacto de las consultas interpartidistas. Si bien Cepeda y Fajardo no se midieron el pasado 8 de marzo, Valencia lo hizo en una coalición que sumó 5,8 millones de votos, de los cuales 3,2 los alcanzó solo la candidata.

Consulte aquí: Colombia no tenía tantos candidatos presidenciales desde 1994: así han sido los cambios

La encuesta se realizó entre el 19 y 25 de marzo pasados con 3.736 personas que fueron abordados de manera presencial en 69 municipios. El margen de error, de acuerdo con la ficha técnica de Guarumo y Ecoanalítica, fue del 2,2 %.

Este último dato es clave, ya que indica que De la Espriella y Valencia estarían en empate técnico disputándose uno de los dos cupos para la segunda vuelta. El otro, según los resultados, lo tendría prácticamente asegurado Cepeda.

Es de su interés: Escrutinio oficial termina y reconfigura la bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes

En el cuarto lugar del sondeo aparece el voto en blanco, casilla que podría llegar al 11 % el 31 de mayo, lo que en todo caso deja espacio de conquista de apoyos para todas las candidaturas.

A partir de ese puesto comienzan a aparecer, pero con porcentajes muchos más bajos, las otras llaves. En efecto, Sergio Fajardo y Edna Bonilla llegan al 3,9%; Claudia López y Leonardo Huerta suman el 2,3 %; Santiago Botero y Carlos Cuevas alcanzan el 1,5 %; y Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas obtienen el 1,3 %.

Otras noticias: El pulso de los presidenciables ahora es por el centro: así se mueven todas las apuestas

Luego figuran otras campañas que se quedan por debajo del uno por ciento. Ese es el caso de Carlos Caicedo (0,8 %), Roy Barreras (0,6 %), Clara López (0,5 %), Luis Gilberto Murillo (0,2 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,1 %) y Sondra Mcollis (0 %).

Todos los candidatos están moviéndose con fuerza en varios frentes para sumar respaldos y los 14, junto a sus fórmulas, ya tienen puesto en el tarjetón que la Registraduría mandó imprimir para las votaciones del 31 de mayo.

En contexto: Congreso hace llamado a un “debate tranquilo” tras choques de Cepeda y Valencia en sesiones

En lo referente a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, los resultados de esta medición mostraron que el candidato Iván Cepeda —quien tiene el respaldo frontal del presidente Gustavo Petro para que se dé la reelección inmediata de su proyecto— gana en todos los escenarios que se midieron, aunque en uno llega a un empate técnico con Paloma Valencia, aspirante que tiene el apoyo del exmandatario Álvaro Uribe y del Centro Democrático, por cuenta del margen de error.

Cuando se preguntó por Cepeda y Valencia, el 43,3 % de los encuestados respondió en favor del candidato del petrismo, mientras que el 40 % se inclinó por la aspirante del uribismo. El escenario cambia cuando se miden a Cepeda y De la Espriella, pues el primero llega al 44,9 % y el segundo al 36,4 %.

Entérese aquí: Álvaro Uribe y Donald Trump: estos fueron los temas de la entrevista de Petro y Westcol

En un escenario entre Cepeda y Fajardo gana el primero con 44,8 %, mientras el segundo suma 28,4 %. Y si se da entre De la Espriella y Fajardo el resultado es 33,9 % para el abogado y el 23,1 % para el exgobernador y exalcalde.

Más allá de los resultados de esta encuesta, aún faltan poco más de dos meses para la primera vuelta, por lo que las candidaturas aspiran a crecer en apoyos.

Vea aquí la encuesta completa:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.