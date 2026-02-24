Candidatos responden: Leonardo Huerta habla de paz total, crisis de la salud y elecciones

El candidato Leonardo Huerta presentó sus firmas bajo el movimiento "Una Nueva Historia". Foto: Archivo Particular

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Leonardo Huerta quiere hacer de Colombia una nueva historia. Leonardo Huerta representa la renovación. La foto de Leonardo Huerta es muy fácil de identificar, es la única que no ha estado en otros tarjetones anteriores, es la renovación con experiencia. Tres pilares soportan mi candidatura a la Presidencia. El primero, formación académica y docencia universitaria, he estudiado con esfuerzo y me he preparado desde siempre para ser presidente de Colombia. El segundo es el conocimiento del territorio, he recorrido 32 departamentos, pero no solo sus capitales, he estado en los municipios más alejados de Colombia, donde las distancias no se miden en kilómetros, sino en galones de gasolina, río arriba o río abajo. Y el tercero, experiencia en el sector público con grandes resultados y cero corrupción: secretario de Educación de Pereira y defensor del Pueblo para el derecho a la salud fueron mis dos últimos cargos.

En Pereira, tres colegios terminamos en solo un año. En la Defensoría del Pueblo, cientos de miles de personas en todo el territorio colombiano fueron a las jornadas de protección del derecho a la Salud para que la Defensoría del Pueblo les garantizara con su EPS y las clínicas las citas que tenían retrasadas, la entrega de medicamentos, la continuidad de sus tratamientos. Vamos a gobernar a Colombia con ese conocimiento del territorio y con esa capacidad académica que tiene Leonardo Huerta. En la Consulta de las Soluciones, en el primer renglón, ahí va a estar Leonardo Huerta, para que me ayuden a hacer de Colombia una nueva historia.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Después del 7 de agosto, Colombia requiere una reforma tributaria, pero para bajar los impuestos y para simplificar el sistema tributario. No podemos seguir con un sistema tributario que estimula que la gente eluda y evada los impuestos, que oculte su patrimonio. Si nosotros transparentamos el sistema tributario y reducimos los impuestos y simplificamos las operaciones tributarias, vamos a recaudar más y vamos a facilitar que la empresa y la industria fomenten empleo.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Primero, quitarle la ideologización que hoy vemos en los debates del sistema de salud. Aquí estamos en trincheras: los que defienden la reforma y los que defienden el sistema actual. Nosotros creemos que no hay que buscar culpables. El sistema de salud tiene muchos actores y hay que ajustar las tuercas a todos, no solo a uno. Nosotros estamos en un modelo de aseguramiento donde cada una de las personas que vivimos en Colombia tenemos una póliza de seguros que la paga el Estado, con una EPS. La EPS es el asegurador y ese modelo de aseguramiento con una cobertura de más del 95 % en aseguramiento es una ventaja que tiene Colombia.

Ahora tenemos que dar el siguiente paso y es garantizar esa cobertura, no sólo en aseguramiento, sino el acceso a los servicios. Para eso hay que ajustar todos los eslabones de la cadena. Las EPS, claro, pero también los prestadores del servicio, pero también los pacientes, pero también el talento humano, incluso las universidades, para que estudiar una especialización no siga siendo un privilegio y para que estudiar Medicina no siga siendo un privilegio de pocos. Las farmacias, las autoridades territoriales que ejercen inspección y vigilancia, los laboratorios, el INVIMA, todos los actores del sistema, tenemos que ajustarlos para garantizar el 95 %, no solo en aseguramiento, sino en servicios oportunos y de calidad.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Colombia no puede seguir creyendo que solo hay dos opciones: la paz total o la guerra total. Yo soy profesor de Derecho Internacional Humanitario y conozco cómo se conducen las hostilidades y cómo se desarrolla el conflicto armado. Yo creo que Colombia no puede renunciar a mantener las operaciones militares con la excusa de un diálogo. Durante nuestro gobierno vamos a mantener las operaciones militares y, en todo caso, quedará la puerta abierta para el diálogo. No vamos a hacer un cese al fuego para el diálogo, vamos a dialogar en medio de la confrontación, porque vamos a ganar la guerra y vamos a recuperar el territorio en Colombia. En medio de este conflicto armado que vimos hace 50 años, el Estado no renunciará a garantizar la soberanía.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Yo estaba escribiendo un libro de derecho internacional que me tocó dejar a mitad de camino cuando entré a la Defensoría del Pueblo. En el derecho internacional público, las relaciones internacionales, el mundo tiene que empezar a reflexionar sobre el multilateralismo. Las relaciones internacionales tienen que ser más multilaterales, a partir de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Que no sea el capricho de dos gobernantes los que definan el destino de sus pueblos. Tenemos que fortalecer el multilateralismo y las relaciones internacionales que deben desarrollarse desde una política pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la diplomacia. Aquí tenemos que volver a la diplomacia y al multilateralismo y las relaciones internacionales de Colombia, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Yo continuaría con varias de las políticas públicas del gobierno actual, en especial la de sustitución de cultivos de rentas ilícitas y, sobre todo la que más me gusta y que fortaleceríamos mucho es la entrega de tierras a los campesinos. Una reforma agraria real que permita que los campesinos sean dueños de la tierra, pero entregarla sin un proyecto productivo no tiene sentido. La verdad, cuando uno va a los territorios y a una comunidad de campesinos, a una asociación de campesinos o de indígenas, les entregan 100 hectáreas de tierra y no tienen para las semillas, para los insumos, para el abono, esa tierra se convierte en un encarte. Tenemos que seguir entregando tierras, pero con proyectos productivos que se consoliden para que le demos riqueza lícita a nuestros campesinos e indígenas.

¿La demora en aceptar esta consulta los dejó rezagados en el debate electoral?

A Leonardo Huerta no. Leonardo Huerta es la renovación de ese tarjetón, es la única foto que no había estado en otros tarjetones hace cuatro, ocho y 12 años. Soy el único. que quiere construir una nueva historia con renovación, es lo novedoso, y esa novedad de nosotros es un gran capital y es un valor agregado que no tienen los demás candidatos. A Leonardo Huerta no le preocupa que la consulta se haya consolidado dentro del término de la ley, porque esa novedad es la que va a hacer que no solo ganemos la consulta, sino la Presidencia de la República.

