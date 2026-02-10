Oposición radicó tutela contra la inscripción de las listas del Pacto, esto respondieron

Este domingo fue la inscripción de la lista del partido Pacto Histórico en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una acción de tutela llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la Registraduría Nacional y el Pacto Histórico por la inscripción de las listas del partido al Congreso. El documento fue radicado por Cambio Radical, en cabeza de su secretario general, Germán Córdoba, y en él se solicita “excluir de manera definitiva” al movimiento de los tarjetones de la Cámara de Representantes en el distrito capital, la circunscripción internacional, Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.

El partido del progresismo que representa el presidente Gustavo Petro tuvo que tomar decisiones a último minuto después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbara sus listas en esas circunscripciones, argumentando que, con la coalición con la Colombia Humana, se superaba el umbral del 15 % que impide presentarse por segunda vez en conjunto con ese partido. Por esa razón, se determinó que los aspirantes que habían recibido el aval de esa colectividad —a la que, además, se le negó la entrada al partido unitario por líos internos con el quorum de la asamblea nacional— se volverían a presentar, pero con el de la nueva colectividad.

Sugerimos: Emergencia económica de Petro vuelve a generar debate en medio de crisis por frente frío

¿Qué dice la tutela de Cambio Radical?

El documento de 32 páginas se señala que una coalición entre el Pacto Histórico y otras agrupaciones se realizó en 14 circunscripciones electorales, con lo que, bajo su óptica, estaban “incumpliendo con las reglas constitucionales y legales para su materialización”. Además, apuntan que las " referidas inscripciones van en contra de los mandatos establecidos en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política [sobre el umbral para las coaliciones] y en el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 [sobre la obligatoriedad de los resultados de las consultas]″.

En esa línea, señalan que no se cumplió con la orden del CNE en las decisiones de la revocatoria de inscripción, pues obligaba “a presentar nuevos candidatos, no los mismos” y, sumado a eso, “se desconocen los acuerdos suscritos” al haber hecho una “reinscripción de la lista” y no una “modificación de candidatos”. Citan también la violación al debido proceso e igualdad en materia electoral, así como la vulneración al derecho fundamental de igualdad para “aquellas organizaciones políticas que cumplieron con las disposiciones legales”.

Cambio Radical presentó acción de tutela contra la @Registraduria y el Pacto Histórico por la vulneración grave de principios y derechos fundamentales en el proceso electoral.



Tras la revocatoria de listas en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción… pic.twitter.com/sPg3PD9xAW — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 10, 2026

“Se acude a la acción de tutela so pena de impedir un perjuicio irremediable con la impresión y elaboración de las tarjetas y material electorales para las Elecciones de Congreso de la República 2026 donde se utilicen los recursos públicos, desconociendo la consulta de 2025, e inscribiendo listas que de bulto o de manera evidente no tienen sustento legal para su inscripción ni siquiera la orden del Consejo Nacional Electoral, puesto que esta no se cumple y no se realiza una verdadera modificación de candidatos. Afectando así, los derechos el principio democrático, así como, los derechos fundamentales de sostenibilidad fiscal conexo al Estado Social de Derecho, debido proceso administrativo, igualdad en materia electoral y participación política del Partido Cambio Radical, las demás colectividades y en general de los ciudadanos colombianos”, se lee en la tutela.

Le puede interesar: Mundo político reacciona a solicitud de imputación de la Fiscalía a Roa: “Debe renunciar”

Elaborada la argumentación, el partido pone entre sus pretensiones ordenar a la Registraduría “excluir de manera definitiva de la tarjeta electoral de Cámara de Representantes de Bogotá D.C., Cundinamarca, Circunscripción Internacional, Valle del Cauca y Cauca al Movimiento Pacto Histórico (...) en consideración que la revocatoria de inscripción está en firme y no realizó una modificación de la lista, sino una reinscripción”.

“Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil tomar todas las acciones necesarias para que se garantice el debido proceso y la igualdad electoral con el fin de garantizar el respeto de las etapas sucesivas y preclusivas del calendario electoral excluyendo al Movimiento Pacto Histórico (o en su estado actual de coalición con el Movimiento Colombia Humana)”, se lee en la segunda pretensión de la tutela.

¿Qué ha respondido el Pacto Histórico?

El debate jurídico se desató sobre la posibilidad de una demanda por doble militancia a esos candidatos. Desde la izquierda han señalado que tienen lista una defensa jurídica para responder a cualquier tipo de acto administrativo contra sus aspirantes.

Las congresistas @MafeCarrascal y @delmarpizarro incurren en doble militancia y violan el Art. 107 de la Constitución Política: debían escribirse en la lista de la Colombia Humana, partido desde el cual ostentan hoy su curul y desde el cual compitieron en la consulta de… pic.twitter.com/qqgZfDidgz — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 8, 2026

“Frente a los escenarios jurídicos futuros que se puedan presentar, nosotros tenemos la defensa, las evidencias y los argumentos constitucionales que nos permiten blindar esta decisión para que ustedes, el pueblo de Colombia, pueda marcar la lista del Pacto Histórico en el caso de varios departamentos, Bogotá, Cauca, Valle, donde principalmente junto con el exterior se han presentado dificultades y fueron revocadas las listas porque superamos el 15 %”, dijo el representante Gabriel Becerra a Caracol Radio.

Por su lado, la representante María Fernanda Carrascal apuntó que “el Pacto Histórico es un solo proyecto político que incluye a Colombia Humana y actúa dentro de la ley”. En esa línea, agregó que desde junio de 2025 se le pidió al CNE reconocer la fusión de todos los partidos.

Lea también: Emergencia económica por inundaciones será en 22 departamentos: Armando Benedetti

Es falso que nuestra reinscripción sea ilegal.

El Pacto Histórico es un solo proyecto político que incluye a Colombia Humana y actúa dentro de la ley.



No permitamos que quienes no pueden derrotarnos en las urnas intenten hacerlo con mentiras y desinformación.

Al cambio se le… pic.twitter.com/696sdJofy9 — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 10, 2026

Las elecciones al Congreso son este 8 de marzo. El Pacto Histórico busca sumar las mayorías en el Legislativo y ampliar su bancada. Aunque inicialmente hacía parte de la consulta del Frente por la Vida, el CNE sacó al senador Iván Cepeda de la contienda, por lo que se irá directamente a primera vuelta.

Aquí puede leer la tutela completa:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.