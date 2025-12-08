Este el papel que quieren jugar los expresidentes en el debate electoral que se avecina por 2026

Los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010), César Gaviria (1990-1994), Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022), Andrés Pastrana (1998-2002) y Ernesto Samper (1994-1998). Foto: El Espectador

Todas las elecciones presidenciales tienen sus particularidades. Entre los diferentes sectores políticos del país siempre hay un trascendentalismo cuando se acercan los comicios electorales para definir al próximo presidente. Es norma que en las campañas se ofrezcan soluciones a las problemáticas que vive el país. Algunas en vía de continuar la línea del mandatario de turno. Otras procuran cambiar el rumbo por completo, “enderezar el rumbo del país”. Sin embargo, el proceso electoral del 2026 estará marcado por un hecho: la participación activa de los últimos ocho expresidentes de la República.

El periodo de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia terminará el próximo 7 de agosto. El mandatario, elegido en la segunda vuelta de 2022 con 11’ 291.987 votos, destinó gran parte de su tiempo en la Casa de Nariño en promover unas reformas políticas, sociales y económicas que no contaron, por completo, con el respaldo suficiente en el Congreso. La Reforma a la Salud, por ejemplo, fue el gran dolor de cabeza del presidente y, hasta la fecha, no ha logrado ser aprobada en el legislativo.

Petro también dedicó esfuerzo a promover su política de ‘Paz Total’, con la que pretendía alcanzar el desarme de grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero que, por ahora, no ha tenido éxito. Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en julio, hubo un “inquietante aumento de la violencia en Colombia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de abril del 2025”, en el que se dio el asesinato de 20 firmantes de paz, 22 masacres (la mayoría en Norte de Santander y Valle del Cauca) y 69 muertes violentas de líderes sociales.

Entre tanto, en los últimos meses el presidente buscó tener protagonismo a nivel internacional, opinando en su cuenta de X y en las reuniones de Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, así como el rifirrafe que emprendió con Donald Trump, primer mandatario de Estados Unidos, que le costó la visa americana, amenazas de aranceles comerciales para el país, o sobre la inclusión en la Lista Clinton después de que hablara de un presunto nexo de Petro con el denominado ‘Cartel de los Soles’, supuestamente liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino desde Venezuela.

Esos temas, así como la situación económica del país, han sido las principales preocupaciones de los expresidentes respecto del Gobierno Petro. Por eso, todos han decidido tener una participación activa -uno más que otros- en el inicio del proceso electoral que concluirá con la elección del nuevo primer mandatario de Colombia y, con sus figuras pretenden mover la balanza para que se elija un proyecto político contrario al de la administración actual.

¿Por qué buscan intervenir los expresidentes?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el próximo 31 de mayo. Faltan poco más de seis meses y los colombianos tienen pocas claridades. De acuerdo con la encuesta de Cifras y Conceptos publicada en noviembre del 2025, el 62% de las personas aún no saben por quién votarán en los comicios para llegar a la Casa de Nariño. Eso tiene sentido, si se tiene en cuenta que a la fecha se habla, extraoficialmente, de que hay cerca de 100 precandidatos presidenciales de todas las corrientes políticas.

Solo la facción de la izquierda que representa el Pacto Histórico, partido del Gobierno Petro, tiene claro su candidato. En la consulta interna que se realizó el 26 de octubre pasado, Iván Cepeda fue elegido para ser el aspirante presidencial de esa colectividad con 1′ 540.391 votos. Superó los 678.962 que sacó Carolina Corcho y los 145.558 votos que recibió Daniel Quintero, quien se retiró de la consulta a última hora, pero resultó inhabilitado por la Registraduría para recoger firmas.

No obstante, hay otra parte del progresismo, en la que están candidatos como Roy Barreras y Claudia López, que aún no ha definido quién será su candidato único. Lo mismo ocurre en el centro y la derecha. En el primer espectro político aparece como candidato fuerte Sergio Fajardo, pero aún no se ha confirmado que sea quien los represente porque también pisa duro la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Entre tanto, la derecha es la que tiene la mayor cantidad de candidatos.

El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hará una votación interna para elegir los candidatos que, el 8 de marzo, día de las elecciones parlamentarias, presentará en la consulta de una “gran coalición” que reunirá a la centro-derecha, en la que podrían aparecer nombres como el de Abelardo De La Espriella, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, entre otros candidatos. Esta iniciativa, hasta el momento, ha sido la jugada en la que más expresidentes se han ido de frente con su apoyo para buscar ganar las elecciones.

La derecha busca “coalición democrática” y zanja diferencias entre expresidentes, ¿por qué?

El 50% de los expresidentes vivos se la han jugado por consolidar una coalición de centro-derecha con la que pretenden vencer en primera vuelta. En diciembre de 2024, Andrés Pastrana empezó a promover la iniciativa. En diálogo con Caracol Radio expresó que “llamaría a todos los expresidentes de Colombia a que hagamos un esfuerzo para buscar el mecanismo de escoger solo un candidato de la centro-derecha en Colombia y ganar las próximas elecciones”.

La propuesta caló. El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático y quien tuvo un “renacer político” en los últimos años con su oposición al gobierno Petro que tomó mayor fuerza después de que fuera absuelto en el caso de presunta compra de testigos, se ha encargado de liderar la creación de una coalición democrática.

Iván Duque, quien desde que salió de la presidencia regresó a la vida académica y se dedicó a ser una figura con influencia internacional, manifestó en julio de este año que la coalición era necesaria “porque esta campaña no se puede volver una competencia de expresidentes con candidatos propios, cuando lo que está en juego es la estabilidad de nuestra democracia y la solvencia en nuestras instituciones”, en diálogo con Red+.

Los expresidentes Pastrana y Gaviria parecieron escucharlo. Conscientes de que fuerzas políticas como el Partido Liberal y el Conservador no cuentan con la fuerza suficiente para ganar las elecciones por sí mismos (en la encuesta de Cifras y Conceptos los liberales cuentan con un 6% de afinidad, mientras que los conservadores aparecen con 3%), cedieron a la posibilidad de unirse, dejando de lado sus diferencias.

El pasado 31 de octubre, en la finca del expresidente Uribe en Llanogrande, hubo una reunión entre el político antioqueño y César Gaviria, quienes en algún momento tuvieron diferencias, en la que llegaron a un acuerdo para promover una gran coalición de centro-derecha. Atrás quedaron frases como el “Uribe mentiroso”, que dijo varias veces Gaviria como director de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos para 2014, en el lanzamiento de la misma. También la llamada de 2010 en la que ambos se subieron de tono y Uribe le dijo al risaraldense que era “cobarde, bellaco y sinvergüenza”.

Ahora se unieron. O han hecho el intento. “Estamos organizándonos para crear una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar volumen electoral y candidatos”, aseguró César Gaviria, bordón en mano, después de la primera reunión. Álvaro Uribe, por su parte, manifestó que “la invitación del expresidente Gaviria me da tranquilidad. Desde el Centro Democrático hemos querido ayudar a construir una coalición de base democrática”.

Además, el exmandatario antioqueño aseguró que también había tenido diálogos con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, y con los precandidatos presidenciales Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa. “Hemos encontrado un ambiente en favor de la democracia que va desde Abelardo De La Espriella, hasta Sergio Fajardo”, concluyó.

La coalición por la democracia, de la que Uribe ya habló en una reunión que tuvo el ocho de noviembre con jóvenes en Bogotá, espera poner presidente. Sin embargo, primero tendrán que definir quiénes serán los candidatos que se inscribirán en la consulta que se votará el ocho de marzo y para la que tienen, hasta el próximo 27 de enero, para presentar las preguntas de la consulta ante el Consejo Nacional Electoral.

Los expresidentes de centro-derecha, con la participación activa de Uribe y Gaviria, así como el apoyo ‘pasivo’ de Iván Duque y Andrés Pastrana, buscarán consolidar su ‘coalición democrática’ para intentar poner el próximo presidente del país.

Samper también promueve una ‘coalición’ para reunir al progresismo, ¿de dónde nació la idea?

Ernesto Samper es liberal, pero su liberalismo tiene marcadas diferencias con el que lidera César Gaviria. El expresidente bogotano, de 75 años, se define a sí mismo como un socialdemócrata: cree en una economía capitalista, pero en un estado de bienestar amplio. Por eso, desde hace un tiempo se distanció del Partido Liberal que lidera el mandatario a quien sucedió en 1994 y legalizó, en octubre de 2023, el movimiento Poder Popular, del cual es líder.

Samper es uno de los expresidentes que ha respaldado a Petro. Cuando Trump tomó la decisión de quitarle la visa al actual mandatario colombiano, lo respaldó. A él le pasó lo mismo durante su mandato presidencial por el presunto ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial. Además, luego de que Petro fuera incluido en la Lista Clinton, donde el gobierno de Estados Unidos incluye a personas que considera tienen vínculos con el narcotráfico, lo respaldó diciendo en El País de España edición Colombia que “nadie en Colombia cree ese cuento de que Petro sea un narcotraficante”.

Su argumento fue que, desde que era senador, el presidente fue crítico acérrimo de esa actividad en los debates y ponencias que hacía. Samper considera que, como todos los gobiernos, el actual tiene cosas buenas y otras por mejorar. Por eso, en agosto de este año se reunió con el presidente Petro en la Casa de Nariño, de acuerdo con información de W Radio, para proponerle la creación de un Frente Amplio, una coalición que reúna al progresismo colombiano en un proyecto común, como el que existe en Uruguay desde 1971 y que en los últimos años puso a varios presidentes en ese país, siendo el fallecido José Mojica el más representativo de ellos.

En una entrevista que dio al diario El País de España el 29 de octubre pasado, Samper expresó que el Frente Amplio colombiano que él apoya está compuesto por el movimiento La Fuerza, del precandidato presidencial Roy Barrera, quien trabajó para el Gobierno Petro como enlace en el Senado y posteriormente siendo embajador en Reino Unido, así como Unitarios, de Clara López y una parte del Partido Verde.

También se dice que en la coalición participarán el MAIS, el partido Demócrata Colombiano, mientras que se sumarían facciones del Pacto Histórico del 2022 que decidieron no seguir en ese partido para las elecciones del 2026 como el Partido de Trabajadores de Colombia, Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática, Sí Podemos, Movimiento de Integración Democrática. “Fuerzas progresistas, liberales y de izquierda damos un paso histórico: decidimos e invitamos a caminar unidos y unidas hacia la construcción del Frente Amplio”, indicaron en un comunicado.

Para Samper, quien invitó en una publicación de X el pasado 28 de octubre a que los liberales que “tengan voluntad de cambio” se unan a su coalición y dejen el “Partido Neoliberal del presidente Gaviria”, es importante que el progresismo, que de acuerdo con la encuesta de Cifras y Conceptos tienen un 22% de identificación ideológica en el país (puede ser más si no solo se tiene en cuenta la izquierda, y se mete algo de Centro-izquierda en la ecuación), necesita llegar con un candidato único a los comicios de mayo para ir a segunda vuelta. Desde esa coalición, Ernesto Samper participa activamente en la búsqueda de poner al próximo presidente del país.

Santos tira factos, pero ningún nombre, ¿podrá impulsar al centro?

Desde que salió con su familia de la Casa de Nariño, el 7 de agosto del 2022, el expresidente Juan Manuel Santos mantuvo una distancia prudente con la política del país, en especial cuando se acercaban los comicios electorales. En un momento el exmandatario, que es el único colombiano Premio Nobel de Paz en 2016, por el acuerdo que firmó con la guerrilla de las Farc, manifestó que quería dedicarle tiempo a su familia, sus nietas.

Cumplió. No tuvo una participación activa en las elecciones del 2022, que resultaron con Gustavo Petro ganador. Solo manifestó, después de que estaba posesionado, en diciembre de ese año, que si Petro implementaba plenamente el Acuerdo de Paz, marcaría un hito histórico. Después de eso, se dedicó a representar al país por el mundo, aprovechando la buena reputación que alcanzó a nivel internacional durante su mandato.

Santos es miembro de The Eldest, una organización no gubernamental de líderes políticos mundiales que son defensores de la paz y los derechos humanos. Desde esa posición, en el último año, promovió discursos en favor del fin del conflicto entre Israel y Palestina en Gaza (tema del que Petro también habló, queriendo convertirse en un líder mundial), así como la justicia ambiental en todo el mundo. Sin embargo, desde el pasado mes de octubre, el exmandatario bogotano, de 75 años y último que fue reelegido para un segundo periodo presidencial, empezó a publicar en sus redes sociales contenido relacionado con las elecciones presidenciales del 2026.

El 2 de octubre, cuando se cumplieron 9 años del plebiscito por la paz, Juan Manuel Santos publicó un video en el que decía que “no le hicieron conejo al No, como lo afirman muchos todavía”, sino que invitó a quienes promovieron el No, como Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, para hacer una renegociación en la que le presentaron 60 propuestas, de las que se implementaron 58 en el Acuerdo de Paz definitivo que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el 26 de noviembre de 2016.

Al final, Santos argumenta que quienes decían que le habían entregado el país a las Farc se equivocaron, mientras que aseguró que las 10 curules que les dieron a los exmiembros de ese grupo armado, que se aglutinaron en el Partido Comunes, durante dos períodos presidenciales para que hicieran política se terminan en agosto, por lo que en los comicios legislativos de marzo del 2026 tendrán que competir como un político más.

Esa fue la primera publicación reciente en la que Santos habló de las elecciones del próximo año. Después, inició una serie de publicaciones en las que, palabras más, palabras menos, promueve que el país elija a un candidato moderado, de centro, que una, mientras que pide que se olvide de los extremos políticos. El exmandatario considera que Petro es un mandatario de extrema izquierda, así lo manifestó en un video que publicó el 16 de octubre en su cuenta de X.

En la misma publicación manifiesta que, en caso de que llegue un “extremista de derecha” el país se volvería “ingobernable” y aumentarán las posibilidades de estallidos sociales. Lo mismo manifestó en una entrevista con Jan Martínez Ahrens, director del diario El País de España, el 20 de octubre pasado. Cinco días después, el 25, publicó un video en el que habla sobre cómo reconocer a un populista, sin importar si es de izquierda o de derecha, y concluye diciendo que si algún candidato cumple con algunos de los 10 ítems que menciona, lo mejor es “dejarlo ir”.

El 28 de octubre pasado inició la publicación de una serie de videos en los que dice que “tira factos” y se va. Utilizando el lenguaje juvenil de las redes sociales, manifestó que, durante sus 8 años de gobierno la pobreza se redujo porque 5 millones de colombianos salieron de ella, mientras que la clase media se duplicó. Además, argumentó que el indicador Gini, que mide la desigualdad, disminuyó de 0,563 a 0,517, el más bajo de la historia, gracias a la sensatez con la que actuó.

El primero de noviembre realizó otra publicación en la que manifestaba que durante su gobierno quitaron la exigencia de visa para colombianos en 64 países del mundo, incluyendo todos los de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos extendió el visado de cinco a diez años. Entre tanto, el 8 de noviembre compartió otro video en el que resaltó que en su gobierno la revista Time, una de las más importantes del mundo, los puso en portada titulando “Colombia regresó”, mientras que The Economist los eligió como el país del año en 2016 y Ban Ki-moon, entonces secretario general de Naciones Unidas, aseguró que “la mejor noticia del mundo es Colombia”, mientras que remató diciendo que The Economist, recientemente, publicó una edición en la que se preguntó si el país estaba “a las puertas del infierno”, por el Gobierno de Petro.

El 5 de noviembre, entre tanto, compartió un video con un pantallazo de la diapositiva de la encuesta de Cifras y Conceptos en que se ve que la mayoría de los colombianos se identifican ideológicamente con el centro (45% contra 22% de la izquierda y 32% de la derecha), diciendo ¿Ustedes están pensando lo mismo que yo? En la toma, Santos tenía unas gafas de color naranja, mismo que define a ese espectro político en la encuesta.

Además, en entrevista con El Espectador publicada el 6 de octubre pasado dijo que para 2026 “se requiere de un consenso que permita hacer las reformas necesarias. Habrá muchos retos en seguridad, economía, energía, salud. ¿Cómo se arreglan estos problemas si no se tiene gobernabilidad? Eso se soluciona armando procesos, no asumiendo posiciones radicales. Ni Petro, ni Uribe. Necesitamos un centro que defienda la institucionalidad, políticas efectivas. Eso puede unir al país por completo”.

Juan Manuel Santos le brinda su respaldo al centro político para las elecciones. Sin embargo, aunque ha estado tirando factos, no ha dado nombres. De hecho, cada que le preguntan, se cura en salud.

Lo cierto en medio de todo esto es que, en las elecciones en las que los expresidentes vivos han tenido mayor injerencia, Juan Manuel Santos se la juega indirectamente por apoyar al candidato del centro.

** Este artículo fue realizado por estudiantes de la Especialización en Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes hicieron parte del módulo “Producción de mensajes en entornos electromagneticos”. El contenido contó con edición de reporteros de este diario.

