«Es necesario que se defina la política de paz»: exdirectora de implementación del Acuerdo

Toda la nueva política de paz y de seguridad que se está implementando en Colombia está íntimamente ligada a la decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos el 25 de noviembre el 2025 cuando el presidente Donald Trump promulgó la estrategia nacional de Estados Unidos identificada como NSS 2025. Esa decisión pretende recuperar la condición de país más poderoso del mundo. Y habla entonces de América primero.

¿Cómo ve el panorama de la paz en medio de la ofensiva de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le sugerimos: Corte Constitucional ya revisa conflicto entre Fiscalía y Congreso por caso Uribe

¿Y qué implica respecto al acuerdo del 2016?

Esto nos está mostrando que toda la política colombiana de paz no está guiada por el Acuerdo de Paz del 2016; la posibilidad de la transformación estructural de conflictos; el cierre de brechas en regiones, los municipios PDET o la sustitución de cultivos de uso ilícito, como está acordada la política establecida en La Habana. Recordemos que el componente de seguridad que nos trazó la el Acuerdo mostraba, por ejemplo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política eh el Siseg, que tiene siete grandes componentes. Por eso es muy importante entender que la política de desmantelamiento.

Si el gobierno De la Espriella no va a aplicar la política de desmantelamiento, que fue acordada por el Movimiento Social, por las fuerza la Fuerza Pública, me parece que estos decretos siguen vigentes; la política de desmantelamiento sigue vigente. De hecho, todavía está vigente el plan de desarrollo hasta tanto no sea derogado por el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Hago un llamado al @DapreCol , @DNP_Colombia deben respetar el acuerdo de paz de 2016.



Las Obras por impuesto no deben desconocer la responsabilidad en los 170 municipios PDET.



Los fondos creados :



Regalías en el OCAD paz tienen la obligación de contribuir a cerrar brechas y… https://t.co/g9ou93wuid — Gloria Cuartas (@GloriaCuartas) September 10, 2026

¿Que implica que el presidente decidiera suspender en su totalidad los diálogos de paz?

En este momento la política de paz de Colombia está sujeta a la política aprobada por Estados Unidos con la estrategia de seguridad nacional NSS 2025 y que es necesario que Colombia, la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los organismos de control también le definan a la ciudadanía cuál política es la que vamos a tener si es la política de seguridad de Estados Unidos o la política acordada para el desmantelamiento de estructuras criminales y el fortalecimiento a las condiciones de protección y respeto a las víctimas, a los líderes sociales, a los firmantes de paz.

¿Dónde queda la paz en medio de los bombardeos en los que ya se confirmó la muerte de menores de edad?

Hablar de paz en Colombia está íntimamente ligado, en primera instancia, con lo que considero una injerencia de los Estados Unidos y de Israel en las elecciones en Colombia. Es necesario ubicar el tema de paz bajo el control que Estados Unidos hace sobre la política internacional en nuestro país.

No se pierda: Reunión entre Gustavo Petro y Claudia López sigue generando críticas y otras reacciones

¿Qué implicaciones tiene esto?

La vinculación de Colombia al Escudo de las Américas es una decisión íntimamente ligada a la visión del Partido Republicano y de Trump sobre los destinos de América Latina en un comercio que pone toda la política de seguridad puesta íntimamente en el marco de una política de seguridad nacional, la doctrina Monroe, representada en la guía o la visión de Trump y la integración de los gobiernos de derecha a de América Latina al Escudo de las Américas.

Por eso prima una visión de seguridad militar latinoamericana más puesta, no solo en los asuntos internos del país, sino una visión geopolítica de la seguridad. Por eso analizar los temas de la política de paz del 2016 o el cierre que el presidente, bajo la presión de los Estados Unidos, hace en Colombia no se puede ver aisladamente. Esta puesta entonces en un control directo de esta injerencia geopolítica para Colombia. Y creo que es muy importante entender el rol de los Estados Unidos, de cómo quiere aumentar su poder.

Directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, durante el foro “Reincorporación: un cambio hacia la paz total y la no repetición”, organizado por Foros El Espectador, Caracol Televisión y la (ARN). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué sucederá con la Unidad de Implementación, ya ordenaron formalmente el cierre?

Las entidades de mayor relevancia que pueden claramente mostrar lo realizado está la Agencia de Renovación del Territorio con los 170 municipios PDET y lo avanzado donde ya está toda la actualización de los procesos y programas y proyectos que es importante y necesario implementar. No se empieza de cero y no hay que volver a repetir un ejercicio que se hizo durante los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Segundo, la Agencia de Reincorporación que es muy importante. La sostenibilidad de los firmantes de paz depende fundamentalmente del reconocimiento de unos recursos que están asignados para la manutención de los firmantes de paz. Pero se creó por primera vez en el mundo un índice de reincorporación que es muy importante profundizarlo, por lo menos conocerlo, estudiarlo y saber la importancia que tiene la Agencia Nacional de Reincorporación para entender el rol que 12,000 firmantes de paz están haciendo en proyectos productivos, la mesa nacional del café, los procesos de turismo alternativo, programas de cultivos o el trabajo con el Programa Mundial de Alimentos. Y en la medida que nombremos lo que se ha hecho, lo que éticamente los firmantes de paz han trabajado, es muy importante para que se puedan tomar medidas.

Más contenidos: «Hay que apretar a los alcaldes»: el regaño de De la Espriella por informes sobre terremoto

No se puede borrar un acuerdo de paz que la institucionalidad y la Corte Constitucional ha incluido en ese bloque de constitucionalidad. Así aparezca como no obligatorio, quienes trabajamos por la paz de Colombia consideramos que esto hace parte de este proceso que es necesario tener en Colombia.

Publicidad

¿Cuál es el futuro del acuerdo de paz, a propósito de los diez años que se cumplen en noviembre?

Es muy importante hacer un llamado a través El Espectador para que el informe dejado de empalme donde diferenciamos los nuevos procesos de Paz Total que ya fueron rechazados o cerrados por el gobierno de Adelardo de la Espriella y esperando todavía, reiterando la importancia de que la zona especial donde están eh los 99 jóvenes que hacen haciendo parte del proceso pueda ser la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, las entidades, es necesario responder por estos jóvenes que ya dejaron armas y generar todos los mecanismos para su inclusión a la sociedad.

Publicidad

Con empalme se dialoga y encuentras @RTVCnoticias que todo el proceso de las Emisoras de PAZ especialmente las últimas cuatro emisoras : Buenaventura, Agustín Codazzi, Tierralta y Riosucio se hizo justicia Material , es decir cumplieron todos los requisitos , y puedes investigar… — Gloria Cuartas (@GloriaCuartas) September 5, 2026

Y el Acuerdo de Paz del 2016 que tuvo un trabajo aparte en un documento de empalme robusto, importante, donde la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que hace parte del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), para que por lo menos se lean el documento de las recomendaciones para los primeros 100 días de gobierno del presidente que tuvo una alta presión de los Estados Unidos y de Israel para que fuera electo.

Y aquí es muy importante que se comprenda cómo el Acuerdo de Paz necesita restablecer una institucionalidad que la Corte Constitucional reclamó al gobierno del expresidente Gustavo Petro y que es necesario que se mantenga por el Auto 1417 del 2025 donde demandan que efectivamente se cumpla con el Acuerdo de Paz y con la implementación del Acuerdo.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.